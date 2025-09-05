Кабаева посетила Китай, где поспешила договориться о своих делах.

Кабаева и Путин съездили в Китай / Коллаж: Главред, фото: росСМИ, сайт Кремля

Кратко:

О чем договорилась Кабаева в Китае

Когда она поехала в Китай

Российская художественная гимнастка и возможная любовница диктатора Путина – Алина Кабаева, которая вероятно неофициально сопровождала террориста Путина во время его визита в Китай, привезла оттуда собственные договоренности.

Так, как написала она на своей странице в Instagram, теперь любовница Путина договорилась о проведении турнира по художественной гимнастике. "Международный турнир "Кубок "Небесная грация"" возвращается в Китай. Кабаева посетила спорткомплекс "Шоуган" в Пекине — он станет местом проведения главного старта 2025 года по правилам Международной Ассоциации "Небесная грация", - хвастается Кабаева.

К слову, Кабаева в последнее время выглядит мало узнаваемой. У нее натянутое из-за пластики лицо и ее трудно узнать.

Кабаева приехала в Китай / Фото Instagram/alinakabaeva.officiaal

