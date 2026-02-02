Укр
Вкусно, сытно и дешево: рецепт идеального супа за 20 минут

Анна Косик
2 февраля 2026, 13:15
Рецепт супа с сосисками, который станет любимым.
Время приготоления Время приготовления: 20 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 8-10 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Суп с сосисками
Рецепт быстрого в приготовлении супа / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Суп — отличное блюдо на обед, но готовить его обычно довольно долго. Однако есть один классный рецепт супа, который спасет, когда времени мало, а вкусно поесть хочется.

Главред узнал, как приготовить не только быстрый, но и вкусный и бюджетный суп. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Лилия.

Суп за 20 минут - рецепт

Ингредиенты

  • Куриная грудинка 1 шт.
  • Картофель 3-4 шт.
  • Вода 3 л
  • Лук 1 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Сосиски 4 шт.
  • Яйцо 1 шт.
  • Макароны 70 г
  • Петрушка

Грудинку и картофель нарезаем кубиками, заливаем водой и ставим на огонь. Тем временем делаем зажарку: нарезанный лук жарим до прозрачности, затем добавляем к нему нарезанную кубиками морковь и держим на сковороде еще несколько минут.

Далее в кастрюлю добавляем нарезанные сосиски, макароны и специи. Следующим шагом вливаем тонкой струйкой в суп взбитое яйцо и добавляем укроп.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить суп за 20 минут:

@liliia_revehuk Супчик, который готовится просто, а на вкус невероятный ?? Домашний, ароматный, сытный — идеальный вариант на обед ?✨ Готовится быстро, из доступных ингредиентов, а результат — вау ? Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять ? Ингредиенты ? ? Куриная грудинка — 1 шт ? Картофель — 3–4 средних ? Вода — 3 л ? Лук — 1 шт ? Морковь — 1 шт ? Сосиски — 4 шт ? Яйцо — 1 шт ? Макароны — 70 г ? Специи — по вкусу ? Петрушка А вы добавляете яйцо в суп? ? Напишите в комментариях ? и поставьте ❤️, если любите простые домашние рецепты #супрецепт#быстрыйрецепт#домашняякухня#рецептизобеда#простыерецепты♬ Comida E Gastronomia - J Burce Producer

О личности: liliia_revehuk

liliia_revehuk - украинская блогерша Лилия, которая в своих соцсетях делится быстрыми и простыми рецептами на каждый день. В TikTok за страницей блогерши следят более 8 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт суп рецепты
