Вкусно, сытно и дешево: рецепт идеального супа за 20 минут

Суп — отличное блюдо на обед, но готовить его обычно довольно долго. Однако есть один классный рецепт супа, который спасет, когда времени мало, а вкусно поесть хочется.
Главред узнал, как приготовить не только быстрый, но и вкусный и бюджетный суп. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Лилия.
Суп за 20 минут - рецепт
Ингредиенты
- Куриная грудинка 1 шт.
- Картофель 3-4 шт.
- Вода 3 л
- Лук 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Сосиски 4 шт.
- Яйцо 1 шт.
- Макароны 70 г
- Петрушка
Грудинку и картофель нарезаем кубиками, заливаем водой и ставим на огонь. Тем временем делаем зажарку: нарезанный лук жарим до прозрачности, затем добавляем к нему нарезанную кубиками морковь и держим на сковороде еще несколько минут.
Далее в кастрюлю добавляем нарезанные сосиски, макароны и специи. Следующим шагом вливаем тонкой струйкой в суп взбитое яйцо и добавляем укроп.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить суп за 20 минут:
@liliia_revehuk Супчик, который готовится просто, а на вкус невероятный ?? Домашний, ароматный, сытный — идеальный вариант на обед ?✨ Готовится быстро, из доступных ингредиентов, а результат — вау ? Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять ? Ингредиенты ? ? Куриная грудинка — 1 шт ? Картофель — 3–4 средних ? Вода — 3 л ? Лук — 1 шт ? Морковь — 1 шт ? Сосиски — 4 шт ? Яйцо — 1 шт ? Макароны — 70 г ? Специи — по вкусу ? Петрушка А вы добавляете яйцо в суп? ? Напишите в комментариях ? и поставьте ❤️, если любите простые домашние рецепты #супрецепт#быстрыйрецепт#домашняякухня#рецептизобеда#простыерецепты♬ Comida E Gastronomia - J Burce Producer
О личности: liliia_revehuk
liliia_revehuk - украинская блогерша Лилия, которая в своих соцсетях делится быстрыми и простыми рецептами на каждый день. В TikTok за страницей блогерши следят более 8 тысяч пользователей.
