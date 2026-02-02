Вкусно, сытно и дешево: рецепт идеального супа за 20 минут

Рецепт супа с сосисками, который станет любимым.

Рецепт быстрого в приготовлении супа / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Суп — отличное блюдо на обед, но готовить его обычно довольно долго. Однако есть один классный рецепт супа, который спасет, когда времени мало, а вкусно поесть хочется.

Главред узнал, как приготовить не только быстрый, но и вкусный и бюджетный суп. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Лилия.

Суп за 20 минут - рецепт

Ингредиенты

Куриная грудинка 1 шт.

Картофель 3-4 шт.

Вода 3 л

Лук 1 шт.

Морковь 1 шт.

Сосиски 4 шт.

Яйцо 1 шт.

Макароны 70 г

Петрушка

Грудинку и картофель нарезаем кубиками, заливаем водой и ставим на огонь. Тем временем делаем зажарку: нарезанный лук жарим до прозрачности, затем добавляем к нему нарезанную кубиками морковь и держим на сковороде еще несколько минут.

Далее в кастрюлю добавляем нарезанные сосиски, макароны и специи. Следующим шагом вливаем тонкой струйкой в суп взбитое яйцо и добавляем укроп.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить суп за 20 минут:

О личности: liliia_revehuk liliia_revehuk - украинская блогерша Лилия, которая в своих соцсетях делится быстрыми и простыми рецептами на каждый день. В TikTok за страницей блогерши следят более 8 тысяч пользователей.

