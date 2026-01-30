Уплетут за обе щеки: рецепт салата с крабовыми палочками по-новому

Классический крабовый салат — любимое блюдо многих. Но если хочется приготовить что-то совершенно новое, но при этом использовать крабовые палочки, можно сделать не менее вкусный салат с морковью и грибами.
Главред узнал, как его приготовить. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Алина Кондратюк.
Салат с крабовыми палочками по-новому — рецепт
Ингредиенты
- Крабовые палочки 150 г
- Яйца 2 шт.
- Лук 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Маринованные грибы 150 г
- Майонез
Лук нарезаем полукольцами, а морковь шинкуем на терке. Выкладываем овощи на смазанную маслом сковороду и жарим до мягкости. Тем временем нарезаем крабовые палочки и маринованные шампиньоны и измельчаем вилкой вареные яйца.
После этого перемешиваем все ингредиенты и заправляем майонезом. По желанию можно добавить зелень, чеснок и любимые специи.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить нестандартный салат из крабовых палочек:
@alinka_cookinggg Так готовила первый раз, но точно не последний. Потому что получилось очень вкусно и интересно Ингредиенты ▫️Крабовые палочки-150грм ▫️Яйца-2шт ▫️Лук-1шт ▫️Морковь-1шт ▫️Маринованные грибы-150грм ▫️Майонез #салат#вкусныерецепты#крабовыйсалат♬ оригинальный звук - Вкусные рецепты
Об источнике: alinka_cookinggg
alinka_cookinggg – это популярный TikTok-канал Алины Кондратюк, украинской фуд-блогерши. На своем аккаунте Алина делится вкусными рецептами на любой вкус, привлекая широкую аудиторию. Ее канал имеет значительную популярность, о чем свидетельствует большое количество подписчиков и лайков.
