Уплетут за обе щеки: рецепт салата с крабовыми палочками по-новому

Крутой рецепт салата с крабовыми палочками, от которого невозможно оторваться.

Рецепт салата с крабовыми палочками и морковью / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Классический крабовый салат — любимое блюдо многих. Но если хочется приготовить что-то совершенно новое, но при этом использовать крабовые палочки, можно сделать не менее вкусный салат с морковью и грибами.

Главред узнал, как его приготовить. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Алина Кондратюк.

Салат с крабовыми палочками по-новому — рецепт

Ингредиенты

Крабовые палочки 150 г

Яйца 2 шт.

Лук 1 шт.

Морковь 1 шт.

Маринованные грибы 150 г

Майонез

Лук нарезаем полукольцами, а морковь шинкуем на терке. Выкладываем овощи на смазанную маслом сковороду и жарим до мягкости. Тем временем нарезаем крабовые палочки и маринованные шампиньоны и измельчаем вилкой вареные яйца.

После этого перемешиваем все ингредиенты и заправляем майонезом. По желанию можно добавить зелень, чеснок и любимые специи.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить нестандартный салат из крабовых палочек:

