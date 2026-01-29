Быстро, просто и очень вкусно: шикарный салат за 5 минут

Если сил на приготовление ужина не осталось, но хочется чего-то вкусного, то в таком случае Главред рекомендует салат с охотничьими колбасками - сытный и очень ароматный.
Рецептом салата, который готовится 5 минут, поделился фудблогер Алекс.
Вам понадобится:
- охотничьи колбаски — 200 г;
- морковь по-корейски - 150 г;
- маринованные огурцы - 3-4 шт;
- кукуруза - 150 г;
- сухарики - 65 г;
- майонез - 50 г.
Процесс приготовления
Сначала нарезаем охотничьи колбаски и маринованные огурцы. Сюда добавляем корейскую морковь, кукурузу и сухарики.
Все заправляем майонезом и хорошо перемешиваем. Никаких специй добавлять не нужно.
"Вкусное сочетание и очень быстрое в приготовлении. КБЖВ на 100 г: К.202 Б.5.3 Ж.15 В.11. Прием: обед, перекус, вес всей порции - 750 г", - пишет автор рецепта.
Как приготовить салат с охотничьими колбасками - смотрите видео:
Об источнике: mil_alexx_pp
mil_alexx_pp — TikTok-страница украинского блогера Алекса, который в соцсетях делится разнообразными рецептами. На страницу подписаны более 910 тысяч пользователей.
