Энергетики восстановили состояние энергосистемы после аварии - Зеленский

В течение суток не было прицельных ударов по энергетическим объектам.

Зеленский рассказал о состоянии энергосистемы в Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН

Что известно:

Энергетики восстановили состояние энергосистемы после технологической аварии\

В течение ночи не было прицельных ударов по энергетике

Есть повреждения энергообъектов в приграничных и прифронтовых общинах

Украинские энергетики смогли полностью восстановить состояние энергосистемы после технологической аварии в субботу, 31 января. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Работа системы стабилизирована, но, конечно, из-за чрезвычайно холодной погоды и последствий российских ударов все вызовы остаются сложными", - отметил президент.

Он подчеркнул, что россияне снова атаковали объекты энергетики в прифронтовых и приграничных общинах. Однако это не были целенаправленные удары ракетами и "Шахедами". Целью врага остается логистика, в частности железнодорожная. Под атакой оказались объекты железной дороги в Днепропетровской и Запорожской областях.

Состояние энергосистемы

В Киеве до сих пор без отопления остается более 200 домов. Сейчас восстановлением теплоснабжения занимаются более двухсот ремонтных бригад, которые были привлечены из многих регионов Украины. Также должна быть организована работа всех пунктов обогрева в регионах.

Зеленский поручил скорректировать графики отключения света для Одесской области. Они должны быть скорректированы с учетом наличия значительного числа домов с электроотоплением.

Сейчас сложная ситуация наблюдается в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Возможны ли массовые отключения света - мнение эксперта

Эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук заявил, что полностью исключить повторение массовых отключений и системных аварий в Украине невозможно. Причиной является повреждение инфраструктуры в результате ракетных ударов, в частности по подстанциям, тепловым и гидроэлектростанциям.

По его словам, энергосистема сейчас работает иначе, чем до войны, и ее стабильность под угрозой из-за изменения схем питания и постоянных рисков для энергообъектов. Корольчук подчеркнул, что для создания устойчивой и гибкой модели энергоснабжения систему придется существенно модернизировать, трансформация может длиться годами, а некоторые процессы — десятилетиями.

Генерация энергетики в Украине / Инфографика: Главред

Ситуация в энергосистеме Украины - новости по теме

Напомним, 31 января в энергосистеме Украины произошла масштабная авария, которая вызвала каскадные отключения света. Из-за технологического нарушения одновременно отключились линии 400 кВ между Румынией и Молдовой и 750 кВ между западной и центральной частями Украины.

Вице-премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что после системной аварии, которая оставила без света потребителей в семи областях, электроснабжение полностью восстановили. Причиной стало обледенение линий и оборудования, версии о кибератаке не подтвердились.

Как сообщал Главред, 1 февраля истекает срок объявленного Россией "энергетического перемирия". В то же время, по данным мониторинговых каналов, возобновление массовых атак ожидается со вторника, 3 февраля. Наиболее вероятные цели - объекты энергетики, газодобывающей отрасли и нефтеперерабатывающие предприятия.

