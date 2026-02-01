Без света до двух раз в сутки: графики отключений для Львовщины на 2 февраля

Вы узнаете:
В понедельник, 2 февраля, во Львове и области будут действовать почасовые отключения электроэнергии для всех групп потребителей. Свет будут отключать по графику в течение дня. Об этом сообщило Львовоблэнерго.
Ограничение электроснабжения на Львовщине применяют по распоряжению НЭК "Укрэнерго". Энергетики призывают экономно использовать электроэнергию и не включать мощные электроприборы, чтобы предотвратить отключения.
График отключений на 2 февраля
По данным Львовэнерго, максимальная продолжительность отключений будет у групп 4.2, 5.1 и 6.2. Потребителям этой группы отключат свет на 5 часов.
Самыми короткими отключениями света будут у групп 1.1, 5.2 и 6.1. Им свет отключат только на 3 часа. Все остальные группы не будут иметь света по 3,5 часа.
Группа 1
- 1.1. Электроэнергии нет с 19:00 до 22:00.
- 1.2. Электроэнергии нет с 08:30 до 12:00.
Группа 2
- 2.1. Электроэнергии нет с 12:00 до 15:30.
- 2.2. Электроэнергии нет с 12:00 до 15:30.
Группа 3
- 3.1. Электроэнергии нет с 12:00 до 15:30.
- 3.2. Электроэнергии нет с 08:30 до 12:00.
Группа 4
- 4.1. Электроэнергии нет с 08:30 до 12:00.
- 4.2. Электроэнергии нет с 06:00 до 08:30, с 15:30 до 19:00.
Группа 5
- 5.1. Электроэнергии нет с 06:00 до 08:30, с 15:30 до 19:00.
- 5.2. Электроэнергии нет с 19:00 до 22:00.
Группа 6
- 6.1. Электроэнергии нет с 19:00 до 22:00.
- 6.2. Электроэнергии нет с 06:00 до 08:30, с 15:30 до 19:00.
Узнать группу отключений можно на сайте "Львовоблэнерго", в чат-ботах компании в Viber и Telegram, а также в мобильном приложении КомКом.
Пункты несокрушимости на Львовщине
На Львовщине работают 174 пункта несокрушимости из 851 подготовленного. Остальные находятся в режиме готовности и могут открыться быстро, сообщили в пресс-службе Львовской областной военной администрации.
Узнать адрес ближайшего пункта можно через приложение "Дія". Для этого нужно авторизоваться в приложении, перейти в раздел "Сервисы" и выбрать пункт "Несокрушимость".
На карте можно разрешить доступ к геолокации или найти пункты вручную, изменяя масштаб. Сервис работает как онлайн, так и офлайн.
Отключение света в Украине - новости по теме
Как сообщал Главред, утром 31 января в энергосистеме Украины произошла масштабная авария, которая вызвала каскадные отключения света. Из-за технологического нарушения одновременно отключились линии 400 кВ между Румынией и Молдовой и 750 кВ между западной и центральной частями Украины.
После субботней системной аварии, которая привела к каскадным отключениям в семи областях, электроснабжение в Украине полностью восстановлено, сообщил вице-премьер-министр Денис Шмыгаль. Причиной стало обледенение линий и оборудования, версии о кибератаке не подтвердились.
Кроме этого, энергетик Юрий Корольчук заявил, что полностью исключить повторение массовых отключений света и системных аварий в Украине невозможно. Причина - разрушение инфраструктуры из-за ракетных ударов, в частности по подстанциям, тепловым и гидроэлектростанциям.
Об источнике: Львовоблэнерго
Львовоблэнерго – оператор системы распределения электроэнергии на территории Львовской области. Компания обеспечивает распределение электрической энергии бытовым и небытовым потребителям, эксплуатацию и обслуживание электросетей, а также подключение новых объектов к сети.
Предприятие работает в составе энергетической системы Украины и выполняет функции в соответствии с требованиями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
