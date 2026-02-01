Без света до двух раз в сутки: графики отключений для Львовщины на 2 февраля

Потребителям трех групп придется сидеть без света два раза в сутки.

Отключение света во Львовской области 2 февраля / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

В понедельник, 2 февраля, во Львове и области будут действовать почасовые отключения электроэнергии для всех групп потребителей. Свет будут отключать по графику в течение дня. Об этом сообщило Львовоблэнерго.

Ограничение электроснабжения на Львовщине применяют по распоряжению НЭК "Укрэнерго". Энергетики призывают экономно использовать электроэнергию и не включать мощные электроприборы, чтобы предотвратить отключения.

График отключений на 2 февраля

По данным Львовэнерго, максимальная продолжительность отключений будет у групп 4.2, 5.1 и 6.2. Потребителям этой группы отключат свет на 5 часов.

Самыми короткими отключениями света будут у групп 1.1, 5.2 и 6.1. Им свет отключат только на 3 часа. Все остальные группы не будут иметь света по 3,5 часа.

Группа 1

1.1. Электроэнергии нет с 19:00 до 22:00.

1.2. Электроэнергии нет с 08:30 до 12:00.

Группа 2

2.1. Электроэнергии нет с 12:00 до 15:30.

2.2. Электроэнергии нет с 12:00 до 15:30.

Группа 3

3.1. Электроэнергии нет с 12:00 до 15:30.

3.2. Электроэнергии нет с 08:30 до 12:00.

Группа 4

4.1. Электроэнергии нет с 08:30 до 12:00.

4.2. Электроэнергии нет с 06:00 до 08:30, с 15:30 до 19:00.

Группа 5

5.1. Электроэнергии нет с 06:00 до 08:30, с 15:30 до 19:00.

5.2. Электроэнергии нет с 19:00 до 22:00.

Группа 6

6.1. Электроэнергии нет с 19:00 до 22:00.

6.2. Электроэнергии нет с 06:00 до 08:30, с 15:30 до 19:00.

График отключений на Львовщине на 2 февраля / Фото: Львовоблэнерго

Узнать группу отключений можно на сайте "Львовоблэнерго", в чат-ботах компании в Viber и Telegram, а также в мобильном приложении КомКом.

Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Пункты несокрушимости на Львовщине

На Львовщине работают 174 пункта несокрушимости из 851 подготовленного. Остальные находятся в режиме готовности и могут открыться быстро, сообщили в пресс-службе Львовской областной военной администрации.

Узнать адрес ближайшего пункта можно через приложение "Дія". Для этого нужно авторизоваться в приложении, перейти в раздел "Сервисы" и выбрать пункт "Несокрушимость".

На карте можно разрешить доступ к геолокации или найти пункты вручную, изменяя масштаб. Сервис работает как онлайн, так и офлайн.

Отключение света в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, утром 31 января в энергосистеме Украины произошла масштабная авария, которая вызвала каскадные отключения света. Из-за технологического нарушения одновременно отключились линии 400 кВ между Румынией и Молдовой и 750 кВ между западной и центральной частями Украины.

После субботней системной аварии, которая привела к каскадным отключениям в семи областях, электроснабжение в Украине полностью восстановлено, сообщил вице-премьер-министр Денис Шмыгаль. Причиной стало обледенение линий и оборудования, версии о кибератаке не подтвердились.

Кроме этого, энергетик Юрий Корольчук заявил, что полностью исключить повторение массовых отключений света и системных аварий в Украине невозможно. Причина - разрушение инфраструктуры из-за ракетных ударов, в частности по подстанциям, тепловым и гидроэлектростанциям.

