Более суток без света: новые графики отключений в Сумах 30 января

Сумыоблэнерго будет в течение суток отключать свет в несколько этапов.

Будут ли отключать свет в Сумах 30 января

Какими будут графики отключения света в Сумах 30 января

В Сумах 30 января будут отключать свет по графикам. Об этом сообщает Сумыоблэнерго.

Причиной отключений света являются вражеские удары, которые вызвали значительный дефицит в энергосистеме.

"Когда свет появится, пожалуйста, не включайте все приборы одновременно. Во время отключений отсоедините технику от электросети, чтобы избежать колебаний напряжения, когда электроснабжение будет восстановлено", - говорится в сообщении.

Графики отключения света в Сумах

Укрэнерго вводит графики отключения света для Сум в объеме нескольких очередей.

Графики для каждой очереди и подочереди:

очередь 1.1:

с 00:00 до 2:00;

с 4:00 до 8:00;

с 10:00 до 14:00;

с 16:00 до 20:00;

с 22:00 до 00:00;

очередь 1.2:

с 2:00 до 6:00;

с 8:00 до 12:00;

с 14:00 до 18:00;

с 20:00 до 00:00;

дежурство 2.1:

с 00:00 до 4:00;

с 6:00 до 10:00;

с 12:00 до 16:00;

с 18:00 до 22:00;

смена 2.2:

с 00:00 до 2:00;

с 4:00 до 8:00;

с 10:00 до 14:00;

с 16:00 до 20:00;

с 22:00 до 00:00;

смена 3.1:

с 2:00 до 6:00;

с 8:00 до 12:00;

с 14:00 до 18:00;

с 20:00 до 00:00;

дежурство 3.2:

с 00:00 до 4:00;

с 6:00 до 10:00;

с 12:00 до 16:00;

с 18:00 до 22:00;

очередь 4.1:

с 00:00 до 2:00;

с 4:00 до 8:00;

с 10:00 до 14:00;

с 16:00 до 20:00;

с 22:00 до 00:00;

смена 4.2:

с 2:00 до 6:00;

с 8:00 до 12:00;

с 14:00 до 18:00;

с 20:00 до 00:00;

очередь 5.1:

с 00:00 до 4:00;

с 6:00 до 10:00;

с 12:00 до 16:00;

с 18:00 до 22:00;

смена 5.2:

с 00:00 до 2:00;

с 4:00 до 8:00;

с 10:00 до 14:00;

с 16:00 до 20:00;

с 22:00 до 00:00;

смена 6.1:

с 2:00 до 6:00;

с 8:00 до 12:00;

с 14:00 до 18:00;

с 20:00 до 00:00;

дежурство 6.2:

с 00:00 до 4:00;

с 6:00 до 10:00;

с 12:00 до 16:00;

с 18:00 до 22:00.

График отключения света в Сумах 30 января / фото: Сумыоблэнерго

Когда отменят графики отключений света - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, полное прекращение почасовых отключений электроэнергии в Украине возможно не ранее чем через два-три года. Об этом в комментарии Телеграфу сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Комментируя перспективы смягчения или отмены ограничений электроснабжения, он высказал довольно сдержанный, скорее пессимистический прогноз, отметив, что полного исчезновения графиков придется ждать еще несколько лет.

"Графики закончатся лет через два-три", - указал он.

Отключение света - что известно о графиках отключений света

Напомним, как ранее сообщал Главред, в столице с полуночи 29 января начнут действовать временные графики подачи электроэнергии. Несмотря на острый дефицит мощностей в Киеве, энергетикам удалось составить расписание отключений, исходя из имеющихся возможностей. Об этом сообщили в ДТЭК.

Ближайшие три недели, по оценке Reuters, станут особенно тяжелыми для украинцев из-за сильных морозов и значительных разрушений энергетической инфраструктуры, вызванных массированными российскими ударами.

В то же время энергетический эксперт Геннадий Рябцев предупреждает, что без появления новых источников генерации продолжительность отключений для населения будет расти, а их масштаб и скорость введения будут напрямую зависеть от эффективности защиты энергосистемы.

