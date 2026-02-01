Укр
Россияне видели, что это не военные: новые детали удара по автобусу с шахтерами

Руслана Заклинская
1 февраля 2026, 23:07
Операторы "Шахедов" сознательно атаковали гражданский автобус в Днепропетровской области.
Атака на автобус с шахтерами / Коллаж: Главред, фото: t.me/serhii_flash

Что известно:

  • В результате атаки на автобус погибли 12 шахтеров, ранены 16 человек
  • Атаку осуществила группа "Шахедов"
  • Операторы дронов сознательно атаковали гражданских

Российская армия целенаправленно атаковала автобус с шахтерами в Днепропетровской области. В результате атаки погибли 12 человек, есть раненые. Об этом сообщил министр развития общин Алексей Кулеба.

"Враг атаковал автобус, который после смены вез шахтеров с предприятия. По обновленной информации, погибли 12 человек. Есть раненые. Люди, которые просто работали и возвращались домой. Выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших", - написал Кулеба.

Руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа отметил, что возросло количество пострадавших в результате удара БПЛА рядом со служебным автобусом в Терновке. По его словам, по состоянию на 22:10 ранены 16 человек.

"В больнице остаются 14 человек, из них 7 - в тяжелом состоянии. Скорейшего выздоровления", - рассказал он.

Что известно об атаке

Советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестов уточнил детали атаки. По его словам, группа "Шахедов", которой управляли операторы через МЭШ-радиомодемы, летела вдоль дороги, когда наткнулась на автобус.

"Пилот первого "Шахеда" увидел автобус внизу и решил его атаковать. "Шахед" ударил рядом с автобусом, водитель под воздействием взрывной волны потерял управление и въехал в забор, травмированные люди начали покидать автобус, помогая друг другу", - отметил Бескрестнов.

Он добавил, что в этот момент оператор второго дрона навел его прямо на мирных людей.

"Операторы с территории России 100% видели и распознавали цель как гражданскую, видели, что это не военные, и приняли сознательное решение об атаке", - добавил "Флеш".

инфографика шахед, шахед, шахеды
БПЛА типа "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупанты ударили дроном по служебному автобусу одного из предприятий в Павлоградском районе. Среди пострадавших - шахтеры компании "ДТЭК Павлоградуголь".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Терновке Днепровской области российские дроны атаковали обычный автобус с шахтерами. В результате удара есть много погибших и раненых. Президент выразил соболезнования семьям и близким пострадавших.

Кроме этого, 1 февраля войска РФ нанесли удар по роддому в Запорожье, есть пострадавшие. По данным мониторинговых ресурсов, после завершения так называемого энергетического перемирия Россия планирует возобновить удары по энергетической инфраструктуре Украины.

О персоне: Бескрестов Сергей "Флеш"

Бескрестов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе с 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

