Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Это ненормально": Зеленский раскритиковал темпы ремонтных работ в Киеве

Руслана Заклинская
1 февраля 2026, 20:05
240
Президент провел большой селектор по ситуации в регионах.
'Это ненормально': Зеленский раскритиковал темпы ремонтных работ в Киеве
Более 500 многоэтажек Киева до сих пор без отопления / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, Офис президента Украины

Ключевые тезисы Зеленского:

  • В Киеве более 500 многоквартирных домов без отопления
  • Ремонтные работы в Киеве недостаточны
  • В Днепровской области российские дроны ударили по автобусу с шахтерами

В Киеве сейчас сложная ситуация с теплоснабжением. Без отопления в столице остаются более 500 многоквартирных домов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам селектора по ситуации в регионах.

"До сих пор ремонтные работы. И это точно не может восприниматься как что-то нормальное в городе, когда уже далеко не первую неделю количество домов без тепла, каждый день, независимо от ситуации – сотни домов. Есть удары, нет ударов – все равно сотни домов в Киеве без отопления. Это означает, что работы в городе – недостаточно", - подчеркнул глава государства.

видео дня

По его словам, в Киевской области продолжается наращивание когенерационных мощностей и раздача тепловых наборов - ежедневно около 5 тысяч комплектов. В столице также разворачивают дополнительные пункты обогрева и поддержки.

"Линия 112 работает, чтобы фиксировать все потребности. Есть правительственный контактный центр. Город хотя бы в этом должен работать с правительственными структурами быстрее – чтобы люди могли получать своевременную помощь и реальную информацию", - отметил президент.

Удар по автобусу с шахтерами

Зеленский рассказал, что в Днепровской области враг совершил очередное военное преступление. В городе Терновка российские дроны атаковали обычный автобус, перевозивший шахтеров.

"К сожалению, много погибших. Мои соболезнования всем родным и близким. Также есть раненые", - добавил он.

Ситуация в регионах

Также оккупанты целенаправленно били по железнодорожной логистике в Днепровской области и инфраструктуре в Конотопе в Сумской области. Президент отметил, что железнодорожники работают над восстановлением связи между регионами. Из-за ударов по линиям электропередач фиксировались отключения в Никополе и Марганце.

Зеленский также заслушал доклады о ситуации в Харьковской, Черкасской, Хмельницкой, Черновицкой, Донецкой, Одесской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Полтавской, Николаевской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях.

"Отдельно обсудили с министром энергетики взаимодействие с Румынией... Черниговщина, Херсонщина, Запорожье и область – много обстрелов, и на каждый из них должен быть ответ – как военный, так и дипломатический", - подытожил президент.

Атомная генерация Украины
Атомная генерация / Инфографика: Главред

Будет ли эвакуация из Киева

В результате серии массированных ударов России по критической инфраструктуре Киева одна из теплоэлектроцентралей больше не подлежит восстановлению. Временно систему стабилизировали за счет жестких графиков ограничений.

Спикер Киевской городской военной администрации Екатерина Поп заявила, что эвакуацию не планируют, в городе работает более 1400 "Пунктов несокрушимости" и мест обогрева. В районах с проблемным теплоснабжением развертывают дополнительные опорные пункты для временного проживания. Горожан призывают быть готовыми к сложным погодным условиям и иметь запасы продуктов, воды, лекарств и заряженные гаджеты.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, 1 февраля истекает срок так называемого энергетического перемирия, объявленного Россией. По данным мониторинговых ресурсов, враг планирует возобновить удары по энергетической инфраструктуре Украины уже с 3 февраля.

Как сообщал Главред, 1 февраля войска РФ нанесли удар по роддому в Запорожье. В результате удара есть пострадавшие.

Кроме этого, российский беспилотник ударил по служебному автобусу шахтеров в Павлоградском районе Днепропетровской области. Погибли 15 человек, еще 7 получили ранения и были госпитализированы.

Читайте также:

Об источнике: Офис президента Украины

Офис президента Украины (ОПУ) – постоянный орган, созданный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева война в Украине Владимир Зеленский Киевская область новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новый раунд переговоров с участием РФ: Зеленский назвал место и дату встречи

Новый раунд переговоров с участием РФ: Зеленский назвал место и дату встречи

20:45Украина
"Это ненормально": Зеленский раскритиковал темпы ремонтных работ в Киеве

"Это ненормально": Зеленский раскритиковал темпы ремонтных работ в Киеве

20:05Украина
Украина может получить самолеты Gripen и самые дальнобойные ракеты НАТО - МОУ

Украина может получить самолеты Gripen и самые дальнобойные ракеты НАТО - МОУ

18:57Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 1 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

РФ готовит новую волну атак на Украину: названы дата и цель возобновления обстрелов

РФ готовит новую волну атак на Украину: названы дата и цель возобновления обстрелов

Гороскоп Таро на февраль 2026: Овнам - выбор, Тельцам - траты, Близнецам - деньги

Гороскоп Таро на февраль 2026: Овнам - выбор, Тельцам - траты, Близнецам - деньги

Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению - будет ли эвакуация города

Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению - будет ли эвакуация города

Это действительно работало: зачем в СССР массово клали газеты в холодильник

Это действительно работало: зачем в СССР массово клали газеты в холодильник

Последние новости

21:07

Без света до двух раз в сутки: графики отключений для Львовщины на 2 февраля

20:45

Новый раунд переговоров с участием РФ: Зеленский назвал место и дату встречи

20:05

"Это ненормально": Зеленский раскритиковал темпы ремонтных работ в Киеве

20:00

Никакая маска не поможет: правда о восстановлении волос

19:43

Попрощался с семьей и исчез на год: ради чего мужчина пошел на невероятный шагВидео

Полный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - ЛитвинПолный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - Литвин
19:25

Гороскоп Таро на февраль 2026: Ракам - доходы, Львам - белая полоса, Девам - завершение

18:57

Украина может получить самолеты Gripen и самые дальнобойные ракеты НАТО - МОУ

18:48

Слова "першит" не существует в украинском языке: как сказать правильноВидео

18:25

Утренний кошмар отменяется: хитрый трюк очищает лобовое стекло авто за секундыВидео

Реклама
18:00

Наследство после гибели военного: кто имеет больше прав

17:57

Почти 270 лет называется в честь внука Екатерины II - что это за город УкраиныВидео

17:27

15 погибших и много раненых - РФ ударила по автобусу с людьми, первые подробности

17:15

Самые большие проблемы в двух районах: в Киеве сотни многоэтажек без отопления

16:47

Медведев пригрозил Зеленскому расправой и помечтал о победе РФ

16:30

-29 мороза и снег с дождем: какие регионы Украины накроет ледниковый апокалипсис

16:26

Хозяин ушёл, оставив лишь записку: фото одинокой собаки разбило тысячи сердец

16:00

Конфеты с фронта: как война сделала M&M’s легендой

15:26

ВСУ взорвали важные объекты РФ вместе с оккупантами: в Генштабе раскрыли детали

15:19

"Да сколько можно!": у Галкина требуют прекратить публикацию фото

15:11

Украинцев предупредили об отключении Starlink в Украине - детали нововведения

Реклама
15:06

Цены взлетели внезапно: в супермаркетах подорожали базовые продукты

14:39

В Тернопольской области ударит серьезный "минус": насколько упадет температура

14:30

Какое первое название Ровно и что оно означает на самом деле: историк раскрыл секретВидео

14:00

РФ готовит новую волну атак на Украину: названы дата и цель возобновления обстрелов

14:00

Не все ягоды безопасны: самые ядовитые растения украинских лесов

13:42

Гороскоп на завтра 2 февраля: Близнецам - потеря имущества, Скорпионам - успех

13:40

Как ехать, чтобы авто не заносило во время гололеда - действенный способВидео

13:20

Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению - будет ли эвакуация города

13:15

Раскрыты первые детали смерти звезды "Один дома" Кэтрин О’Хара

13:13

Полтавщину атакует 28-градусный мороз: синоптики назвали дату похолодания

12:32

Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 февраля

12:18

Настоящий пик похолодания: где в Украине температура упадет до -28 градусов

12:06

Россия нанесла удар по роддому в Запорожье - что известно о раненыхФото

12:01

Уступки по Донбассу не остановят РФ: СМИ предупредили об опасном плане Кремля

12:00

Вишневый сад без романтики: правда о селе XIX века

11:58

Проблема Шахедов со Starlink решена — какое решение удалось реализовать

11:50

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 февраля: Рыбам - ответственность, Девам - встреча

11:33

Выборы в Украине: Зеленский сказал, будет ли баллотироваться снова

11:31

Любовный гороскоп на неделю со 2 по 8 февраля

10:48

Уже по 150 гривен за килограмм: в Украине стремительно дорожает популярный овощ

Реклама
10:46

Китайский гороскоп на завтра 2 февраля: Тиграм - подстава, Козлам - выбор

10:24

Более 6 тысяч дронов: Зеленский обнародовал тревожные данные об обстрелах РФ

10:01

Отказ Киева от горячего водоснабжения: названы основные риски

10:01

Зимы становятся теплее — снегирей становится меньше: что говорят орнитологи

09:58

Гороскоп на неделю со 2 по 8 февраля: Ракам - расходы, Девам - важное решение

09:53

Польша заявила о вторжении со стороны Беларуси: что летело и была ли угроза

09:33

Украина планирует спасаться от Шахедов "малой" ПВО: эксперт оценил шансы на успех

09:19

Китайский гороскоп на сегодня 1 февраля: Крысам - риск, Тиграм нужен совет

08:53

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 февраля (обновляется)

08:51

Воздушное "окно" в Крым: партизаны нанесли мощный удар по тылу врагаВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять