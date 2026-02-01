'Это ненормально': Зеленский раскритиковал темпы ремонтных работ в Киеве

Президент провел большой селектор по ситуации в регионах.

Ключевые тезисы Зеленского:

В Киеве более 500 многоквартирных домов без отопления

Ремонтные работы в Киеве недостаточны

В Днепровской области российские дроны ударили по автобусу с шахтерами

В Киеве сейчас сложная ситуация с теплоснабжением. Без отопления в столице остаются более 500 многоквартирных домов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам селектора по ситуации в регионах.

"До сих пор ремонтные работы. И это точно не может восприниматься как что-то нормальное в городе, когда уже далеко не первую неделю количество домов без тепла, каждый день, независимо от ситуации – сотни домов. Есть удары, нет ударов – все равно сотни домов в Киеве без отопления. Это означает, что работы в городе – недостаточно", - подчеркнул глава государства. видео дня

По его словам, в Киевской области продолжается наращивание когенерационных мощностей и раздача тепловых наборов - ежедневно около 5 тысяч комплектов. В столице также разворачивают дополнительные пункты обогрева и поддержки.

"Линия 112 работает, чтобы фиксировать все потребности. Есть правительственный контактный центр. Город хотя бы в этом должен работать с правительственными структурами быстрее – чтобы люди могли получать своевременную помощь и реальную информацию", - отметил президент.

Удар по автобусу с шахтерами

Зеленский рассказал, что в Днепровской области враг совершил очередное военное преступление. В городе Терновка российские дроны атаковали обычный автобус, перевозивший шахтеров.

"К сожалению, много погибших. Мои соболезнования всем родным и близким. Также есть раненые", - добавил он.

Ситуация в регионах

Также оккупанты целенаправленно били по железнодорожной логистике в Днепровской области и инфраструктуре в Конотопе в Сумской области. Президент отметил, что железнодорожники работают над восстановлением связи между регионами. Из-за ударов по линиям электропередач фиксировались отключения в Никополе и Марганце.

Зеленский также заслушал доклады о ситуации в Харьковской, Черкасской, Хмельницкой, Черновицкой, Донецкой, Одесской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Полтавской, Николаевской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях.

"Отдельно обсудили с министром энергетики взаимодействие с Румынией... Черниговщина, Херсонщина, Запорожье и область – много обстрелов, и на каждый из них должен быть ответ – как военный, так и дипломатический", - подытожил президент.

Будет ли эвакуация из Киева

В результате серии массированных ударов России по критической инфраструктуре Киева одна из теплоэлектроцентралей больше не подлежит восстановлению. Временно систему стабилизировали за счет жестких графиков ограничений.

Спикер Киевской городской военной администрации Екатерина Поп заявила, что эвакуацию не планируют, в городе работает более 1400 "Пунктов несокрушимости" и мест обогрева. В районах с проблемным теплоснабжением развертывают дополнительные опорные пункты для временного проживания. Горожан призывают быть готовыми к сложным погодным условиям и иметь запасы продуктов, воды, лекарств и заряженные гаджеты.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, 1 февраля истекает срок так называемого энергетического перемирия, объявленного Россией. По данным мониторинговых ресурсов, враг планирует возобновить удары по энергетической инфраструктуре Украины уже с 3 февраля.

Как сообщал Главред, 1 февраля войска РФ нанесли удар по роддому в Запорожье. В результате удара есть пострадавшие.

Кроме этого, российский беспилотник ударил по служебному автобусу шахтеров в Павлоградском районе Днепропетровской области. Погибли 15 человек, еще 7 получили ранения и были госпитализированы.

