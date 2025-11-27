Укр
Усиленная магнитная буря атаковала Украину: людям стоит приготовиться к последствиям

Ангелина Подвысоцкая
27 ноября 2025, 15:01
Эта магнитная буря выросла до 6-балльной мощности.
Украина накрыла усиленная магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Украину атаковала усиленная магнитная буря. Он невероятно затянулась и может повлиять на самочувствие человека. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря несколько дней была на уровне 4 баллов. 23 ноября её мощность резко выросла до пяти баллов, а затем стала 6-балльной.

25 ноября магнитная буря достигла даже 7-го уровня мощности, но затем пошла на спад. Ожидалось, что магнитная буря закончится, но 27 ноября она все также держится на уроне шести баллов, что делает ее достаточно сильной.

Ожидается, что 28 ноября буря станет 4-балльной, а потом опустится до минимума.

Украина накрыла усиленная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 3 вспышки класса С и В. Сообщается, что 27 ноября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 15%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 32 солнечных пятна.

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.", - говорится в сообщении.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Влияние магнитной бури на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
