"Войну нужно заканчивать": Зеленский заявил о готовности к реальным шагам

Юрий Берендий
2 февраля 2026, 19:07
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность украинской делегации к двусторонним встречам с США для достижения длительного мира.
Зеленский заявил о готовности к реальным шагам для завершения войны / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский/Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official)

О чем идет речь в материале:

  • Зеленский провел встречу с украинской делегацией, которая отправится на трехсторонние переговоры с США и РФ
  • Президент согласовал рамки и определил команде конкретные задачи

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями украинской делегации, которая должна отправиться на трехсторонние переговоры с представителями США и России уже на этой неделе. Об ожиданиях от предстоящих встреч он сообщил в посте в Telegram.

Зеленский отметил, что ожидает проведения встречи уже в ближайшее время, в среду и четверг на этой неделе.

Он сообщил, что сегодня на совещании присутствовали почти все участники переговорной команды: Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Сергей Кислица, Андрей Гнатов и Александр Бевз. В переговорах также примет участие Давид Арахамия. Президент согласовал с командой рамки обсуждения и определил конкретные задачи.

  • Зеленский встретился с украинской делегацией перед переговорами с США и РФ
    Зеленский встретился с украинской делегацией перед переговорами с США и РФ Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official
По его словам, украинская делегация проведет отдельные двусторонние встречи с американской стороной.

"Украина готова к реальным шагам. Мы считаем, что реально достичь достойного и длительного мира. Мы считаем, что двусторонний документ о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами готов, и рассчитываем на дальнейшую предметную работу по документам по восстановлению и экономическому развитию", - подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что рассчитывает на дальнейшую активную поддержку США в создании необходимых условий для эффективного диалога.

"Меры по деэскалации, которые фактически заработали в ночь на прошлую пятницу, помогают достичь доверия людей к процессу переговоров и к возможному результату. Войну нужно заканчивать. Спасибо всем в мире, кто помогает. Слава Украине!", - резюмировал он.

Стоит ли ожидать значительного результата от переговоров

Как писал Главред, трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США о завершении войны фактически носят формальный характер и с большой вероятностью не дадут практического результата. Так считает исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По его мнению, ключевой проблемой является неудачный формат переговоров и состав делегаций. Эксперт прогнозирует, что подписание документа об окончательном урегулировании может стать возможным не ранее 2026 года и только при совокупности нескольких условий: уступок со стороны Украины, существенного ресурсного истощения России и усиленного давления со стороны возможной администрации Дональда Трампа.

"Нынешние переговоры имитационные, по сути, это консультации (...) Это какие-то случайные люди, а не те, кто должен вести серьезные переговоры. Как мы знаем, от американцев в переговорах участвуют девелопер и зять президента, которые не являются представителями американского государства, от россиян - спецпредставитель Путина, специализирующийся на инвестициях, а наша делегация, кажется, даже не имеет директив на ведение этих переговоров, а просто выполняет функцию передатчика информации", - сказал Горбач.

Мирный план США из 20 пунктов
Проект мирного плана США из 20 пунктов для завершения войны / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что процесс урегулирования войны остается сложным и многомерным, хотя по отдельным вопросам сторонам якобы удалось продвинуться вперед.

В то же время, как отмечает The New York Times, любые уступки Украины по Донбассу в рамках потенциального мирного соглашения не приведут к прекращению войны, а лишь дадут России время подготовиться к еще более масштабному наступлению. Аналитики отмечают, что отказ Москвы от требования полного контроля над Донецкой областью имеет не символический, а сугубо прагматический характер.

Президент США Дональд Трамп также дал понять, что обещание Россиивоздержаться от ударов по киевской энергосистеме до 1 февраля стало уступкой Украине, которая настаивала на энергетическом прекращении огня накануне нового раунда переговоров в Абу-Даби. Как пишет The Economist, Владимир Путин может пытаться выиграть время, хотя в то же время такие шаги могут свидетельствовать и об определенной готовности к компромиссу, очертания которого постепенно вырисовываются.

О персоне: Владимир Горбач

Владимир Горбач — исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе — избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

война в Украине Владимир Зеленский мирное урегулирование мирные переговоры Мирный план Трампа
