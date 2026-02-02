Не кот и не пёс: девушка завела необычного питомца и ее выбор взорвал Сеть

История началась после ухода Оксаны из IT-сферы, а летом в деревне она завела цыплят.

https://glavred.info/life/ne-kot-i-ne-pes-devushka-zavela-neobychnogo-pitomca-i-ee-vybor-vzorval-set-10737425.html Ссылка скопирована

В доме львовянки поселился странный постоялец / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Львовянка превратила петуха в домашнего любимца

Необычный опыт стал основой для блога

Жительница Львова превратила петуха в домашнего любимца — и не считает это странностью.

Пернатый по имени Тупик стал для неё компаньоном, источником поддержки и частью повседневной жизни, заменив привычных кошек и собак, сообщает kuriacha.maty.

видео дня

История началась после ухода Оксаны из IT-сферы. Летом в деревне она завела цыплят, одного из которых не смогла отдать. Когда "курочка" выросла в петуха, девушка всё равно решила забрать птицу с собой в городскую квартиру. Позже к нему присоединилась ещё одна курочка.

По словам Оксаны, куры — социальные и привязчивые животные: они узнают хозяина, сопровождают его по дому, любят прогулки и общение. Появление Тупика изменило её ритм жизни — пришлось изучать уход за птицами, их поведение и здоровье.

Необычный опыт стал основой для блога, где львовянка показывает жизнь с петухом и пытается изменить отношение к курам как исключительно "сельскохозяйственным" животным. Реакция окружающих в основном доброжелательная: прохожие улыбаются и останавливаются посмотреть.

/ instagram/kuriacha.maty

После потери курочки из-за болезни Оксана говорит о проблеме — в стране почти нет ветеринаров, работающих с домашней птицей. В будущем она мечтает о доме с двором, где Тупик сможет жить ближе к природе, оставаясь рядом с человеком.

Понимают больше, чем кажется: что учёные узнали о языке собак

Долгое время считалось, что собаки распознают человеческие слова исключительно благодаря дрессировке. Однако новое исследование показало: у некоторых животных языковые способности развиты заметно сильнее.

Учёные выяснили, что отдельные собаки способны запоминать названия предметов не только во время тренировок, но и без прямого обучения — просто улавливая слова из повседневной речи своих хозяев и связывая их с конкретными объектами.

Ранее сообщалось, что будет, если отказываться играть с котом - ветеринары указали опасный нюанс.

Напомним, Главред писал о том, почему собаки облизывают лицо, руки или ноги хозяев. Облизывание - это лишь один из многочисленных способов, которыми собаки выражают свои чувства и общаются с хозяевами.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред