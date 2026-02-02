Не кот и не пёс: девушка завела необычного питомца и ее выбор взорвал Сеть

Вы узнаете:
- Львовянка превратила петуха в домашнего любимца
- Необычный опыт стал основой для блога
Жительница Львова превратила петуха в домашнего любимца — и не считает это странностью.
Пернатый по имени Тупик стал для неё компаньоном, источником поддержки и частью повседневной жизни, заменив привычных кошек и собак, сообщает kuriacha.maty.
История началась после ухода Оксаны из IT-сферы. Летом в деревне она завела цыплят, одного из которых не смогла отдать. Когда "курочка" выросла в петуха, девушка всё равно решила забрать птицу с собой в городскую квартиру. Позже к нему присоединилась ещё одна курочка.
По словам Оксаны, куры — социальные и привязчивые животные: они узнают хозяина, сопровождают его по дому, любят прогулки и общение. Появление Тупика изменило её ритм жизни — пришлось изучать уход за птицами, их поведение и здоровье.
Необычный опыт стал основой для блога, где львовянка показывает жизнь с петухом и пытается изменить отношение к курам как исключительно "сельскохозяйственным" животным. Реакция окружающих в основном доброжелательная: прохожие улыбаются и останавливаются посмотреть.
После потери курочки из-за болезни Оксана говорит о проблеме — в стране почти нет ветеринаров, работающих с домашней птицей. В будущем она мечтает о доме с двором, где Тупик сможет жить ближе к природе, оставаясь рядом с человеком.
Понимают больше, чем кажется: что учёные узнали о языке собак
Долгое время считалось, что собаки распознают человеческие слова исключительно благодаря дрессировке. Однако новое исследование показало: у некоторых животных языковые способности развиты заметно сильнее.
Учёные выяснили, что отдельные собаки способны запоминать названия предметов не только во время тренировок, но и без прямого обучения — просто улавливая слова из повседневной речи своих хозяев и связывая их с конкретными объектами.
