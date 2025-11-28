Буря в 6 баллов "трусит" страну: когда закончится геомагнитный шторм

Эта затяжная магнитная буря может негативно повлиять на ваше самочувствие.

https://glavred.info/synoptic/burya-v-6-ballov-trusit-stranu-kogda-zakonchitsya-geomagnitnyy-shtorm-10719530.html Ссылка скопирована

Украина под атакой затяжной магнитной бури / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

Как магнитная буря влияет на человека

Когда будет пик следующей магнитной бури

Когда закончится магнитная буря

Украину атаковала сильная магнитная буря. Эта буря может повлиять на самочувствие. Об этом сообщает meteoagent.

23 ноября ударил 5-балльный геомагнитный шторм. На следующий день мощность бури выросла до шести баллов, а затем до семи.

видео дня

Ожидалось, что буря пойдет на спад. Её мощность даже опустилась до шести баллов. Но вскоре она вновь выросла до семи. Сегодня, 28 ноября, мощность бури остановилась на 6-ти баллах. Ожидается, что после этого она пойдет на спад.

Украина под атакой затяжной магнитной бури / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 7 вспышки класса С и В. Сообщается, что 28 ноября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 15%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 31 солнечное пятно.

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", - говорится в сообщении.

Влияние магнитной бури на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Вас также заинтересует:

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред