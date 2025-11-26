"Не будет шанса на выживание": названа главная опасность "мирного плана" США

Сопротивляться Украине сейчас будет очень трудно, считает Евгений Дикий.

Евгений Дикий прокомментировал вероятный сценарий завершения войны / Коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, скриншот из видео

Важное из заявлений Дикого:

У Украины нет опции соглашаться на "план" Трампа

Ветеран российско-украинской войны, бывший командир взвода батальона "Айдар", военный эксперт Евгений Дикий прокомментировал вопрос о навязывании Украине невыгодного соглашения о прекращении огня.

"У Украины нет опции соглашаться на этот "план". Ведь если мы на это согласимся, у нас просто не будет шанса на выживание, потому что мы согласимся на то, что нас убьют. Пока жертва сопротивляется, у нее остается шанс на жизнь", - сказал он в интервью Главреду.

По словам эксперта, сопротивляться Украине сейчас будет очень трудно, однако принятие такого плана будет означать гибель страны.

"Несмотря на большое количество недостатков нашей власти, она сопротивляется, дает отпор и не соглашается на смертный приговор Украине. И пока наша власть так действует, ее нужно поддерживать, давая ей по рукам, когда она не права", - убежден он.

Дикий резюмировал, что у украинской власти есть выбор: "Или она сама возглавляет героическое сопротивление, или придет кто-то, кто его возглавит".

"Мирный план" Трампа: мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отметил, что предложенный президентом США Дональдом Трампом "мирный план" представляет собой инструмент давления на Украину и Россию, по сути предполагая заморозку военного конфликта. По его мнению, для Трампа главным является прекращение войны, в то время как вопросы вроде статуса русского языка, роли русской церкви или точного прохождения границы его почти не интересуют.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация "приближается к договоренности", которая позволит завершить российскую агрессию против Украины.

Как сообщал Главред, официальные лица США и Украины обсуждали возможность поездки президента Украины Владимира Зеленского в США.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что установленный Трампом срок, в течение которого Украина должна принять мирное предложение США, является гибким. Американская администрация хочет сохранить темп принятия решений и достичь цели в "разумный срок".

