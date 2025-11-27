Укр
Лукашенко резко раскритиковал мирный план США - что не понравилось диктатору

Юрий Берендий
27 ноября 2025, 15:33
Диктатор Лукашенко отметил, что предложенный США план завершения войны Кремль лишь рассматривает как предварительную основу для дальнейших переговоров.
Лукашенко резко раскритиковал мирный план США / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

О чем сказал Лукашенко:

  • Американский мирный план написан "на коленке"
  • Предложения США являются не окончательными и неофициальными
  • План США является рабочим документом

Диктатор и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал так называемый "мирный план США" для окончания войны России против Украины. Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистским СМИ.

"Сразу хочу сказать, что пусть на меня не обижается команда Трампа, он составлен в спешке. Не хочу сказать, что уже совсем (написан, - ред.) "на коленке", но в спешке. Его надо представить в легкоусвояемом варианте", - сказал он.

По его словам, плану не хватает конкретики, "все должно быть до мелочей прописано".

Смотрите видео заявления самопровозглашенного президента Беларуси:

Лукашенко сообщил, что вчера имел долгий разговор с российским диктатором и военным преступником Путиным и отметил, что представленный американцами план окончания войны не является окончательным и является неофициальным.

Приспешник Путина Лукашенко отметил, что когда план завершения войны будет официально передан российской стороне, тогда можно будет говорить о конкретных деталях.

Он подчеркнул, что уже сейчас считает этот документ рабочим, а Путин, по его словам, признает его хорошей основой для переговоров. Лукашенко добавил, что ознакомился с планом накануне, когда Путин представил ему несколько вариантов - как полный, так и разбитый на отдельные части.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

В чем главная проблема минного плана США - мнение эксперта

Как писал Главред, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел и дипломат Владимир Огрызко раскритиковал "мирный план" Дональда Трампа, указав на самые рискованные его положения. Он отметил, что формулировки вроде "безопасность и политический статус Украины" выглядят непонятно, ведь создается впечатление, будто внешние игроки имеют право определять наш статус. Так же странным является пункт о "подтверждении суверенитета Украины", поскольку наш суверенитет уже давно закреплен в уставе ООН и многочисленных международно-правовых актах.

Не менее противоречивым Огрызко назвал и положение о гарантиях безопасности - их содержание и условия остаются неопределенными. По его мнению, реального плана не существует. Как отмечал госсекретарь США Марко Рубио, Вашингтон лишь ознакомился с различными предложениями, но фактически позицию Украины никто не учел.

Мирный план США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что в ближайшее время должна состояться встреча переговорных групп Украины и США по урегулированию войны России против Украины.

За последние месяцы мирные предложения Дональда Трампа по Украине фактически превратились в политический маятник. Позиция Белого дома постоянно колебалась - от жестких требований до заверений в поддержке Киева. Об этом пишет The Atlantic.

Как отмечает The New York Times, после корректировки "мирного плана" Трампа украинские и европейские дипломаты почувствовали определенное облегчение, поскольку первоначальный вариант выглядел слишком выгодным для Кремля. В то же время успешность любой договоренности зависит от того, готов ли российский президент Владимир Путин идти на уступки. Аналитики же утверждают, что несмотря на значительные потери и экономические трудности, Путин настроен продолжать войну, пытаясь заставить Украину согласиться на условия, которые фактически ставят её в зависимость от России.

Другие новости:

О персоне: Александр Лукашенко

Александр Лукашенко - белорусский политик и государственный деятель. На посту президента Беларуси более 30 лет - с 20 июля 1994 года.

С 2020 года Украина, США, Канада, ЕС и ряд других государств не признают его президентом Беларуси.

Это произошло после того, как президентские выборы в Беларуси 2020 года были раскритикованы из-за масштабных фальсификаций и вызвали масштабные протестные акции в стране.

В 2022 году Лукашенко поддержал полномасштабное военное вторжение России в Украину. Он предоставил оккупантам территорию Беларуси для осуществления военной интервенции на украинскую территорию и осуществления ракетных обстрелов, пишет Википедия.

