Сибига анонсировал встречу переговорных команд Украины и США: что известно

По словам министра, Украина ожидает конкретных результатов.

https://glavred.info/ukraine/sibiga-anonsiroval-vstrechu-peregovornyh-komand-ukrainy-i-ssha-chto-izvestno-10719251.html Ссылка скопирована

Переговоры США и Украины / Коллаж: Главред, фото: МИД, СБУ

Коротко:

Сибига анонсировал встречу переговорных команд Украины и США

Украина стремится к контактам на самом высоком уровне - встрече Зеленского с Трампом

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что в ближайшее время ожидается встреча переговорных команд Украины и США по урегулированию российско-украинской войны.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве.

видео дня

Недавно глава ОП Андрей Ермак заявил, что на этой неделе министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл приедет в Киев, чтобы финализировать шаги для прекращения войны в Украине. У Сибиги попросили прокомментировать это заявление.

"Подтверждаю, что в ближайшее время следует ожидать встречи переговорных команд. Какие наши ожидания? Наши ожидания - это конкретные результаты. Конкретные результаты для того, чтобы происходил прогресс", - сказал Сибига.

Он отметил, что для Украины достижение перемирия является чрезвычайно важным, и она неоднократно это демонстрировала.

Также он подчеркнул, что украинская сторона заинтересована в контактах на самом высоком уровне: встрече президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

"Потому что есть вопросы, наиболее чувствительные вопросы, которые могут быть обсуждены только на уровне лидеров", подытожил Сибига.

Сработает ли мирный план Трампа - мнение эксперта

Политтехнолог Тарас Загородний считает, что мирный план Трампа не приведет к результату. По его словам, позиция Путина как была, так и остается неизменной. Она базируется на двух его публичных выступлениях - 17 июня 2023 года и 14 июня 2024 года.

"Первый был посвящен так называемым "стамбульским соглашениям", где, по мнению Путина, ему кто-то что-то обещал, в частности сокращение армии до 250 тыс. (россияне настаивали на 85 тыс.) и контроль над украинским тяжелым вооружением и тому подобное. Ну, и другие фантазии Кремля. Вторая была посвящена "условиям прекращения огня". Это "выход Украины из четырех областей" и "отказ от НАТО". Ни он, ни его чинуши не отходят от этой позиции и не отойдут - царь не может давать слабину", - напомнил эксперт.

"Наша главная задача, как была, так и остается неизменной - масштабировать производство оружия и наращивать удары по российской энергетике. Еще неизвестно, как они эту зиму переживут", - добавил Загородний.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, в Женеве состоялись переговоры делегаций Украины, США и ведущих европейских стран, где согласовали новый 19-пунктный план по прекращению войны. Впрочем, самые чувствительные политические вопросы Соединенные Штаты и Украина будут решать уже на уровне прямых встреч президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Как указывает The Telegraph, по неподтвержденным данным, такая встреча может состояться на этой неделе в Вашингтоне.

Украина не признает российскую оккупацию никаких территорий и не согласится на изменения в Конституцию в рамках потенциального мирного соглашения. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Александр Бевз в интервью Радио Свобода.

Кроме того, Дональд Трамп отметил, что главной уступкой россиян в рамках мирного плана для окончания войны будет фактическое прекращение военных действий со стороны РФ.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Читайте больше:

О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред