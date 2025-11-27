Укр
"Фактически линия фронта": назван город, где могут разместить иностранные войска

Юрий Берендий
27 ноября 2025, 18:32
Развертывание войск позволит усилить оборону украинского побережья и "закрыть" основные потребности Сил обороны, отметил Плетенчук.
Куда могут ввести иностранные войска и какие функции они будут выполнять / Коллаж: Главред, фото: NATO

Президент Франции сообщил о вероятности направления иностранных войск в Одессу. Хотя украинские военные контролируют побережье, риски со стороны противника все еще остаются. Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель ВМС Дмитрий Плетенчук.

Эмануэль Макрон после заседания "Коалиции желающих" заявил о возможности размещения международных стабилизационных сил в районе Одессы, что позволит усилить оборону морского побережья и акватории.

"Не следует забывать, что побережье тоже является линией фронта фактически. Просто здесь используются другие силы и средства", - указал Плетенчук.

Он отметил, что украинские силы обороны уже осуществили комплекс мер, которые не дают противнику находиться в нашей морской зоне так, как это было в начале вторжения. В то же время угроза полностью не исчезла, поэтому потенциальный спектр таких действий остается достаточно широким.

Плетенчук отметил, что международный миротворческий контингент может состоять из сухопутных сил, а также морской компоненты, ведь это предусмотрено как международным морским правом, так и украинским законодательством, и может проводиться в соответствии со стандартами.

Он также подчеркнул, что одной из главных проблем остается контроль воздушного пространства над акваторией, которое россияне используют преимущественно для нанесения ударов.

"У нас есть на самом деле карта, план и потребности, которые мы можем закрыть с партнерами вместе", - резюмировал представитель ВМС.

Сколько войск страны Запада могут отправить в Украину - мнение эксперта

Как писал Главред, политолог и директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отметил, что в Британии, Германии и Франции периоды комфорта и безопасности привели к появлению слабых лидеров.

Он подчеркнул, что ежедневно звучат громкие заявления, которые кардинально не совпадают с реальными действиями, демонстрируя политику без достаточных ресурсов и без основы на реальных возможностях.

Золотарев отметил, что без участия США вопрос размещения миротворческого контингента в Украине обречен на провал. Собственных свободных войск у Европы практически нет. У Франции - лишь Иностранный легион из 10 тысяч человек, у Британии - чуть больше 70 тысяч сухопутных войск.

Армии стран Европы, армия Европы, миротворцы, инфографика
Численность армии стран Европы, которые являются членами НАТО и теоретически могут отправить миротворцев в Украину / Инфографика: Главред

Размещение миротворцев в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что после заключения мирного соглашения в Украине планируется размещение так называемых сил обеспечения за пределами линии фронта. Речь идет об их развертывании уже после достижения политического урегулирования и работе в таких городах, как Киев и Одесса.

Военный эксперт Иван Ступак отметил, остановка боевых действий по нынешней линии разграничения станет скорее временным перемирием. В то же время существует значительная вероятность, что при таком сценарии конфликт не возобновится, особенно если в Украину введут миротворческие силы.

Параллельно Великобритания уже определила военные подразделения, которые могут быть быстро развернуты в Украине после завершения переговоров и подписания договоренностей.

О персоне: Дмитрий Плетенчук

Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024).

С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

миротворцы ВМС миротворческая миссия ВМС Украины
Когда может закончиться мобилизация в Украине: названо главное условие

