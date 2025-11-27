'Блокируют врага': Сырский рассказал об успехах ВСУ в Покровске, какая там ситуация

О чем идет речь в материале:
- Сырский назвал основные задачи для ВСУ на Покровском направлении
- Силы обороны зачистили 11,5 кв. км в пределах территории Покровска
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание с руководителями военного управления, командирами частей и подразделений, ведущих боевые действия на Покровском направлении. В пределах города удалось зачистить от врага более 10 квадратных километров территории. Об этом он рассказал в сообщении в Facebook.
Он отметил, что оборону Покровска, Мирнограда и окружающих территорий рассматривают в комплексе. Основные задачи украинских войск на этом направлении фронта остаются неизменными:
- удержание украинских позиций,
- уничтожение максимального количества живой силы и техники российских захватчиков,
- прерывание логистических маршрутов российских оккупантов,
- эффективное противодействие вражеским действиям в воздухе.
"Блокируем попытки штурмовать города малыми пехотными группами. С этой целью, а также для восстановления утраченных позиций, наши определенные подразделения проводят активные действия. В течение последней недели непосредственно в городе Покровск проведен поиск и уничтожение противника на территории около 11,5 кв. км", - сообщил он.
По словам Сырского, противник, понеся значительные потери и столкнувшись с сильным украинским сопротивлением, был вынужден привлечь оперативный резерв в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Российские силы постоянно меняют направления ударов и прибегают к тактике скрытого проникновения, в частности маскируясь под гражданских или используя их в качестве прикрытия.
Во время совещания рассмотрели вопросы усиления украинских подразделений и скоординированного использования резервов. Отдельно сосредоточили внимание на условиях, необходимых для успешного продвижения украинских штурмовых групп.
"Продолжаем работать над содержанием имеющихся и обустройством дополнительных логистических путей, должны максимально обеспечивать нашу группировку и проводить своевременную медицинскую эвакуацию раненых. Должны не только держать позиции, но и сохранять жизнь и здоровье наших защитников и защитниц. Работаем бок о бок в обороне украинской Донетчины. Слава Украине!", - резюмирует он.
Какая главная задача украинских войск в Покровске - мнение эксперта
Как писал Главред, в Покровске Донецкой области продолжаются уличные бои, и сейчас основной задачей украинского командования является удержание северной части города. Об этом сообщил руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в эфире FreeДом.
Он отметил, что защитникам необходимо сохранить контроль над северными кварталами и промышленной зоной, ведь это обеспечивает стабильный коридор через Покровск в направлении Мирнограда.
Эксперт также отметил, что Мирноград сейчас играет роль ключевого опорного пункта на восточном участке обороны Покровского и Мирноградского районов. Если российским войскам удастся продвинуться глубже в Покровске, украинским силам придется оставлять Мирноград.
Война России против Украины - что известно о ситуации в Покровске
Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска ежедневно несут колоссальные потери, а их попытки прорвать украинскую оборону на участке трех ключевых городов каждый раз проваливаются. Об этом рассказал командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили, оценивая действия врага на отрезке Купянск-Покровск-Гуляйполе.
Украинские защитники сообщают о невиданной с 2022 года концентрации российских сил на Покровском направлении - противник стянул огромное количество пехоты, техники, авиации и беспилотников. Об этом заявил офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк.
В окрестностях Мирнограда в Донецкой области ситуация остается одной из самых сложных вдоль всей линии соприкосновения. Российские войска перебросили сюда значительные подразделения - от батальонов и полков до целых бригад, фактически сформировав группировку, соизмеримую с армейской. Об этом сообщил руководитель отделения коммуникаций 79-й бригады ДШВ Роман Писаренко.
О персоне: Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
