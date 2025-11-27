Укр
"Блокируют врага": Сырский рассказал об успехах ВСУ в Покровске, какая там ситуация

Юрий Берендий
27 ноября 2025, 17:32
208
В Покровске продолжаются активные боевые действия, украинские военные пытаются восстановить утраченные позиции и зачищают город от врага, отметил Сырский.
Сырский рассказал об успехах ВСУ в Покровске, какая там ситуация / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Сырский назвал основные задачи для ВСУ на Покровском направлении
  • Силы обороны зачистили 11,5 кв. км в пределах территории Покровска

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание с руководителями военного управления, командирами частей и подразделений, ведущих боевые действия на Покровском направлении. В пределах города удалось зачистить от врага более 10 квадратных километров территории. Об этом он рассказал в сообщении в Facebook.

Он отметил, что оборону Покровска, Мирнограда и окружающих территорий рассматривают в комплексе. Основные задачи украинских войск на этом направлении фронта остаются неизменными:

  • удержание украинских позиций,
  • уничтожение максимального количества живой силы и техники российских захватчиков,
  • прерывание логистических маршрутов российских оккупантов,
  • эффективное противодействие вражеским действиям в воздухе.

"Блокируем попытки штурмовать города малыми пехотными группами. С этой целью, а также для восстановления утраченных позиций, наши определенные подразделения проводят активные действия. В течение последней недели непосредственно в городе Покровск проведен поиск и уничтожение противника на территории около 11,5 кв. км", - сообщил он.

По словам Сырского, противник, понеся значительные потери и столкнувшись с сильным украинским сопротивлением, был вынужден привлечь оперативный резерв в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Российские силы постоянно меняют направления ударов и прибегают к тактике скрытого проникновения, в частности маскируясь под гражданских или используя их в качестве прикрытия.

Во время совещания рассмотрели вопросы усиления украинских подразделений и скоординированного использования резервов. Отдельно сосредоточили внимание на условиях, необходимых для успешного продвижения украинских штурмовых групп.

"Продолжаем работать над содержанием имеющихся и обустройством дополнительных логистических путей, должны максимально обеспечивать нашу группировку и проводить своевременную медицинскую эвакуацию раненых. Должны не только держать позиции, но и сохранять жизнь и здоровье наших защитников и защитниц. Работаем бок о бок в обороне украинской Донетчины. Слава Украине!", - резюмирует он.

Александр Сырский
Александр Сырский / Главред - инфографика

Какая главная задача украинских войск в Покровске - мнение эксперта

Как писал Главред, в Покровске Донецкой области продолжаются уличные бои, и сейчас основной задачей украинского командования является удержание северной части города. Об этом сообщил руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в эфире FreeДом.

Он отметил, что защитникам необходимо сохранить контроль над северными кварталами и промышленной зоной, ведь это обеспечивает стабильный коридор через Покровск в направлении Мирнограда.

Эксперт также отметил, что Мирноград сейчас играет роль ключевого опорного пункта на восточном участке обороны Покровского и Мирноградского районов. Если российским войскам удастся продвинуться глубже в Покровске, украинским силам придется оставлять Мирноград.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Война России против Украины - что известно о ситуации в Покровске

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска ежедневно несут колоссальные потери, а их попытки прорвать украинскую оборону на участке трех ключевых городов каждый раз проваливаются. Об этом рассказал командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили, оценивая действия врага на отрезке Купянск-Покровск-Гуляйполе.

Украинские защитники сообщают о невиданной с 2022 года концентрации российских сил на Покровском направлении - противник стянул огромное количество пехоты, техники, авиации и беспилотников. Об этом заявил офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк.

В окрестностях Мирнограда в Донецкой области ситуация остается одной из самых сложных вдоль всей линии соприкосновения. Российские войска перебросили сюда значительные подразделения - от батальонов и полков до целых бригад, фактически сформировав группировку, соизмеримую с армейской. Об этом сообщил руководитель отделения коммуникаций 79-й бригады ДШВ Роман Писаренко.

О персоне: Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

война в Украине Александр Сырский Фронт
