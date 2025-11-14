Украина и Россия могут "разыграть" корейский сценарий: эксперт назвал условие

При этом очень вероятно введение миротворцев, считает военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Украина и Россия могут "разыграть" Корейский сценарий / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, скріншот

Вы узнаете:

Как заморозка скажется на войне в Украине

Почему это может быть не таким плохим вариантом

Остановка войны по нынешней линии разграничения, вероятнее всего, будет временным вариантом и временным прекращением огня. При таком исходе война может и не возобновится.

Об этом на чате в Главреде рассказал военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Северная и Южная Корея формально находятся в состоянии войны, ведь мирный договор они так и не подписали – у них есть только договор о перемирии. Теоретически такой вариант возможен и у нас", - отметил он.

Также Ступак считает, что при этом очень вероятно введение миротворцев.

"У нас могут появиться миротворцы из стран Африки, Бангладеш и Индии, потому что только такие густонаселенные страны смогут дать достаточное количество людей, которых хватит на всю линию фронта: тут, скорее всего, будет не 10 тысяч человек, а 100-150 тысяч", - подытожил эксперт.

Завершение войны в Украине - последние новости

Как писал Главред, президент Владимир Зеленский предположил, что в Украине может повториться корейский сценарий, когда после завершения войны 1950-1953 годов мирный договор так и не был подписан, северная часть страны осталась под властью коммунистов, а на юге удалось создать успешное государство.

Также Зеленский сказал, что ВСУ не выйдут с Донбасса. По его словам, если Украина пойдет на территориальные уступки, то это приведет лишь к тому, что российский диктатор Владимир Путин использует захваченные территории как плацдарм для атаки на новые украинские города.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война в Украине может завершиться в любой момент. По его словам, для окончания войны нужно прекратить заигрывать с Россией, усилить экономические санкции и масштабировать удары по территории страны-агрессора.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

