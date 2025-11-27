"Мирный план" скрывает ловушку Кремля: Каллас раскрыла риски

Каллас призывает международное сообщество повысить бдительность из-за возможных манипуляций Кремля с мирным планом.

Европейский союз призывает определять четкие шаги России / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, European Union Белый дом

ЕС следит за мирными инициативами с участием России

Кремль может извлечь большую выгоду из переговоров

Агрессия и аннексия России нарушили международные соглашения

Представительница Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас заявила, что ситуация с "американским мирным планом", к созданию которого, судя по разговорам Стива Уиткоффа с российскими чиновниками Ушаковым и Дмитриевым, мог быть привлечен Кремль, требует повышенной бдительности, сообщает ТСН.

"Мы не можем терять бдительность в отношении России. Они очень хорошо умеют толкать процессы в такой угол, из которого выходят с большими выгодами, чем имели до этого. По моему мнению, мы должны избегать попадания в такие ловушки", - подчеркнула Каллас. видео дня

Россия нарушила международные соглашения

Она добавила, что Россия применила агрессию и аннексию на территории Украины, нарушив международные соглашения, которые сама ратифицировала или подписала. Поэтому, по словам представительницы ЕС, во время переговоров о мире нужно четко определять, что именно Россия должна сделать, чтобы не повторять подобные нарушения.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

"Нам действительно следует сосредотачиваться на том, что именно Россия должна сделать, чтобы это больше не повторилось", - подчеркнула Каллас, призывая международное сообщество быть осторожными и не поддаваться на возможные манипуляции Кремля.

Экспертные оценки свидетельствуют, что мирные инициативы, к которым может быть причастна Россия, требуют тщательного анализа и стратегического подхода, чтобы избежать негативных последствий для Украины.

Кайя Каллас / Фото: Скриншот

Какова опасность мирного плана США - мнение эксперта

Ветеран войны и бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что Украина не может соглашаться на навязанное соглашение о прекращении огня, ведь это фактически приравнивается к самоуничтожению.

"Несмотря на многочисленные недостатки нашей власти, она сопротивляется, дает отпор и не соглашается на смертный приговор Украине. И пока наша власть так действует, ее нужно поддерживать, давая ей по рукам, когда она не права", - подчеркнул Дикий в интервью Главреду.

Мирный план США - последние новости

Как сообщал Главред, в Женеве состоялись переговоры делегаций Украины, США и ведущих европейских стран, в ходе которых был согласован новый 19-пунктный план по прекращению войны. Впрочем, самые чувствительные политические вопросы Соединенные Штаты и Украина будут решать уже на уровне прямых встреч президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Кроме того, Украина и США на этой неделе продолжат работу над планом завершения войны. Делегации будут развивать результаты переговоров в Женеве. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Напомним, что Российский лидер Владимир Путин заявил, что готов работать над так называемым "американским планом" завершения войны, но отметил необходимость обсуждения принципиальных вопросов. Путин добавил, что на следующей неделе американская делегация прибудет в Москву для продолжения консультаций.

