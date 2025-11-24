Укр
Путин может остановить войну за день: Клочок описал два сценария после перемирия

Анна Ярославская
24 ноября 2025, 11:48
Если Украина согласится на "мирный план", то Путин может остановить огонь за один день. Но есть нюансы.
Путин может остановить огонь за день, но нарушения перемирия неизбежны / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/valeriyklochok, сайт Кремля, 53 ОМБ им. князя Владимира Мономаха

Главные тезисы:

  • Путин способен остановить огонь в Украине за один
  • Кремлю критически важно добиться устойчивого перемирия
  • Период условного перемирия может длиться 2–3 месяца, после чего возможны два сценария

Президент России Владимир Путин способен остановить обстрелы и наступление в Украине в течение одного дня, если будет достигнута соответствующая договорённость. Однако локальные нарушения перемирия могут продолжаться ещё длительное время. Об этом в интервью Главреду заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

По словам эксперта, недавний удар по жилому дому в Тернополе мог быть сознательным сигналом Владимиру Зеленскому.

"Прилет по дому в Тернополе — это аргумент Зеленскому: "Смотри, что может делаться". По моему убеждению, это было сделано сознательно", — отметил он.

При это публично Путин может дать команду остановить наступление, не стрелять, но на самом деле эксцессы будут по всей линии фронта.

"И они будут продолжаться определенное время. Как это было во время АТО: якобы перемирие, а его нет. Это может тянуться. Но в любом случае начнет работать переговорная группа, которая будет договариваться о мониторинговых миссиях и так далее", - объяснил Клочок.

России нужно перемирие

Эксперт считает, что для Кремля сейчас критически важно установить устойчивое перемирие, чтобы начать разговоры о снятии санкций.

"Потому что экономическая ситуация в России - ужасная. То, что они публикуют, - это верхушка айсберга. Бизнесменов много, они хотят нормальной жизни. И для них критически важно сейчас добиться отмены санкций, чтобы шире торговать. Оборонку никто сворачивать не будет, но деньги нужны", - сказал Клочок.

Что ждёт Украину

Клочок прогнозирует, что формальное состояние войны в Украине может сохраняться, но интенсивность боевых действий при устойчивом перемирии будет снижаться. Это, по его мнению, может открыть путь к обсуждению отмены военного положения и проведению выборов.

Такой период неопределённости, по его оценке, может длиться два-три месяца. После этого возможны два сценария: возобновление активных боевых действий или установление длительного перемирия.

Если же стороны выйдут на рабочий формат договорённостей, то, по мнению политолога, до окончания каденции президента США Дональда Трампа активные боевые действия в полном масштабе не возобновятся.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Подпишет ли Россия мирные соглашения: мнение военного

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко считает, что Россия не заинтересована в реальном мире и не подпишет ни одного мирного договора.

По его словам, детали мирного плана Трампа до сих пор неизвестны. По его мнению, европейские партнеры приложат максимум усилий, чтобы защитить позицию Киева, однако сейчас продолжается давление со стороны партнеров, которые пытаются найти компромисс между Вашингтоном и Киевом.

"Я убежден, что Россия не подпишет ни одного документа. Они в этом не заинтересованы на текущий момент", - сказал командир в эфире Ранок.LIVE.

Мирный план США и переговоры в Женеве

Как писал Главред, 23 ноября представители Соединенных Штатов и Украины встретились в Женеве для обсуждения американского мирного предложения.

Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что план урегулирования, разработанный Вашингтоном, насчитывает от 26 до 28 пунктов, в зависимости от версии документа, который постоянно корректируется после консультаций с украинской стороной.

По итогам переговоров в Женеве 23 ноября Украина и США подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по завершению войны России и Украины. Украина и Соединенные Штаты договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над совместными предложениями.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что установленный Трампом срок до 27 ноября, в течение которого Украина должна принять мирное предложение США, является гибким. Американская администрация хочет сохранить темп принятия решений и достичь цели в "разумный срок".

По данным Reuters, официальные лица США и Украины обсуждают возможность поездки президента Украины Владимира Зеленского в США. Возможно, визит состоится уже на этой неделе.

О персоне: Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

Судьба "мирного плана" Трампа: военный сказал, подпишет ли Россия договор

Судьба "мирного плана" Трампа: военный сказал, подпишет ли Россия договор

11:18Война
Влупит 5-балльный шторм: Украину внезапно атакует новая магнитная буря

Влупит 5-балльный шторм: Украину внезапно атакует новая магнитная буря

10:54Синоптик
Дедлайн для принятия мирного плана может измениться: в США назвали новый срок

Дедлайн для принятия мирного плана может измениться: в США назвали новый срок

08:27Война
Китайский гороскоп на сегодня 24 ноября: Драконам - уныние, Обезьянам - гнев

Китайский гороскоп на сегодня 24 ноября: Драконам - уныние, Обезьянам - гнев

До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало новые графики на 24 ноября

До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало новые графики на 24 ноября

Оккупанты начали мстить командованию РФ и устроили диверсию в Ростове

Оккупанты начали мстить командованию РФ и устроили диверсию в Ростове

С варениками не сравнится: англичанин выбрал любимое украинское блюдо

С варениками не сравнится: англичанин выбрал любимое украинское блюдо

Завершатся 14 лет иллюзий: для кого конец года станет поворотным - гороскоп на декабрь 2025

Завершатся 14 лет иллюзий: для кого конец года станет поворотным - гороскоп на декабрь 2025

12:26

Почему сталинки имеют такие высокие потолки: скрытые мотивы советских архитекторов

12:22

Трамп не углублялся в детали "мирного плана", - СМИ

12:16

Забудьте о "наложенном платеже" и "рассрочке": правильный перевод терминовВидео

12:02

Известный украинский ведущий показал фото новорожденной дочери - как ее назвали

11:51

Дочь Брюса Уиллиса сделала тяжелое признание о его болезни

Снегопады и похолодание накроют Украину: синоптик назвал датыСнегопады и похолодание накроют Украину: синоптик назвал даты
11:48

Путин может остановить войну за день: Клочок описал два сценария после перемирия

11:28

Россияне атаковали энергетику в четырех областях: где самая сложная ситуация со светом

11:25

Не спешите выбрасывать старые подушки: полезные лайфхаки для дома и дачи

11:19

"Не позволили": сын Лесика высказался об отце после похорон

11:18

Судьба "мирного плана" Трампа: военный сказал, подпишет ли Россия договор

10:54

Влупит 5-балльный шторм: Украину внезапно атакует новая магнитная буря

10:50

США допускают потерю Украиной всего Донбасса: известны сроки

10:27

Безумный рост цен: известно, какие продукты больше всего подорожали за неделю

10:26

Китайский гороскоп на завтра 25 ноября: Тиграм - угроза, Обезьянам - депрессия

09:40

"Она никогда не разбиралась": Гвоздева раскритиковала жюри "Танцев со звездами"

09:35

Мерц отверг предложение США относительно членства РФ в G8

09:31

Готовятся к штурму двух городов: в ISW раскрыли планы и цели оккупантов

09:28

Гороскоп на завтра 25 ноября: Овнам - предательство, Стрельцам - водоворот событий

09:18

Эти переговоры ожидает судьба печально известного соглашения о минералахмнение

08:58

Тайны вашего адреса: как номер дома влияет на жизнь

08:27

Дедлайн для принятия мирного плана может измениться: в США назвали новый срок

07:56

Зеленский может срочно вылететь в США: в Reuters назвали цель визита

07:21

РФ атаковала Харьков дронами: погибли четыре человека, среди раненых - детиФото

06:54

Украина и США сделали совместное заявление после переговоров в Женеве: в чем его суть

06:15

Путинский план никто принимать не станет, Трамп передумаетмнение

05:23

Как категорически нельзя хранить свитер на вешалке: лайфхак спасет гору одежды

04:41

Улучшает здоровье и помогает худеть: в чем кроется секрет "японской ходьбы"

03:30

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке ветеринара за 63 секунды

01:46

"Мирный план" Трампа корректируют: Рубио заявил о сокращении спорных пунктов

01:30

Пташка из Азовстали возвращается к службе - подробности

00:47

Эксперт намекает на изменения в Динамо: кто может возглавить команду следующим

00:25

Ни в коем случае нельзя делать это дома: строгие приметы в праздник 24 ноября

23 ноября, воскресенье
23:43

Melovin раскрыл детали о романе с женихом-военным

22:59

Звезда праздничного стола: рецепт очень бюджетного салата королевская Мимоза

22:56

Механик назвал авто, которое без проблем преодолевает сотни тыс. км: идеальный выбор на вторичке

22:54

"Команда Трампа слышит нас": Зеленский раскрыл первые подробности встречи в Женеве

22:36

Скрытый знак на шинах: что означает зеленый колпачок на колесах авто

22:34

"Проклинаю день, когда его встретила": новый муж Снежаны Онопки оказался аферистом

22:08

Почему американцы решили давить на Украинумнение

21:45

В Харькове прогремела серия мощных взрывов: город под массовой атакой БПЛАФото

21:24

Громовой удар по энергетике и не только: Крым мощно атаковали дроны

20:28

Как дешево утеплить окна и повысить температуру в доме: что советуют эксперты

20:16

В 1100 гривен уже не уложиться: в Украине дорожает популярный продукт

19:47

Особенное украшение: Могилевская заинтриговала кольцом на безымянном пальце

19:45

Европейский план мира для Украины "слили" в СМИ: что предусмотрено в документе

19:41

Сильный мороз и снег: во многих регионах объявили штормовое предупреждение

19:37

Стали известны результаты переговоров в Женеве по плану окончания войны

19:25

Зеленский прокомментировал мирный процесс и ответил на обвинения Трампа

19:21

"Опасный сигнал каждому диктатору": Бернс предупредил о рисках мирного плана

19:03

Переговоры в Женеве о плане окончания войны: в Reuters рассказали об успешных сделках

