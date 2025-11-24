Путин может остановить войну за день: Клочок описал два сценария после перемирия

Если Украина согласится на "мирный план", то Путин может остановить огонь за один день. Но есть нюансы.

Путин может остановить огонь за день, но нарушения перемирия неизбежны / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/valeriyklochok, сайт Кремля, 53 ОМБ им. князя Владимира Мономаха

Главные тезисы:

Путин способен остановить огонь в Украине за один

Кремлю критически важно добиться устойчивого перемирия

Период условного перемирия может длиться 2–3 месяца, после чего возможны два сценария

Президент России Владимир Путин способен остановить обстрелы и наступление в Украине в течение одного дня, если будет достигнута соответствующая договорённость. Однако локальные нарушения перемирия могут продолжаться ещё длительное время. Об этом в интервью Главреду заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

По словам эксперта, недавний удар по жилому дому в Тернополе мог быть сознательным сигналом Владимиру Зеленскому.

"Прилет по дому в Тернополе — это аргумент Зеленскому: "Смотри, что может делаться". По моему убеждению, это было сделано сознательно", — отметил он.

При это публично Путин может дать команду остановить наступление, не стрелять, но на самом деле эксцессы будут по всей линии фронта.

"И они будут продолжаться определенное время. Как это было во время АТО: якобы перемирие, а его нет. Это может тянуться. Но в любом случае начнет работать переговорная группа, которая будет договариваться о мониторинговых миссиях и так далее", - объяснил Клочок.

России нужно перемирие

Эксперт считает, что для Кремля сейчас критически важно установить устойчивое перемирие, чтобы начать разговоры о снятии санкций.

"Потому что экономическая ситуация в России - ужасная. То, что они публикуют, - это верхушка айсберга. Бизнесменов много, они хотят нормальной жизни. И для них критически важно сейчас добиться отмены санкций, чтобы шире торговать. Оборонку никто сворачивать не будет, но деньги нужны", - сказал Клочок.

Что ждёт Украину

Клочок прогнозирует, что формальное состояние войны в Украине может сохраняться, но интенсивность боевых действий при устойчивом перемирии будет снижаться. Это, по его мнению, может открыть путь к обсуждению отмены военного положения и проведению выборов.

Такой период неопределённости, по его оценке, может длиться два-три месяца. После этого возможны два сценария: возобновление активных боевых действий или установление длительного перемирия.

Если же стороны выйдут на рабочий формат договорённостей, то, по мнению политолога, до окончания каденции президента США Дональда Трампа активные боевые действия в полном масштабе не возобновятся.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Подпишет ли Россия мирные соглашения: мнение военного

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко считает, что Россия не заинтересована в реальном мире и не подпишет ни одного мирного договора.

По его словам, детали мирного плана Трампа до сих пор неизвестны. По его мнению, европейские партнеры приложат максимум усилий, чтобы защитить позицию Киева, однако сейчас продолжается давление со стороны партнеров, которые пытаются найти компромисс между Вашингтоном и Киевом.

"Я убежден, что Россия не подпишет ни одного документа. Они в этом не заинтересованы на текущий момент", - сказал командир в эфире Ранок.LIVE.

Мирный план США и переговоры в Женеве

Как писал Главред, 23 ноября представители Соединенных Штатов и Украины встретились в Женеве для обсуждения американского мирного предложения.

Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что план урегулирования, разработанный Вашингтоном, насчитывает от 26 до 28 пунктов, в зависимости от версии документа, который постоянно корректируется после консультаций с украинской стороной.

По итогам переговоров в Женеве 23 ноября Украина и США подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по завершению войны России и Украины. Украина и Соединенные Штаты договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над совместными предложениями.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что установленный Трампом срок до 27 ноября, в течение которого Украина должна принять мирное предложение США, является гибким. Американская администрация хочет сохранить темп принятия решений и достичь цели в "разумный срок".

По данным Reuters, официальные лица США и Украины обсуждают возможность поездки президента Украины Владимира Зеленского в США. Возможно, визит состоится уже на этой неделе.

О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

