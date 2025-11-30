Аутсайдер среди "японцев": авто какого бренда эксперты советуют обходить стороной

Главное из новости:
- Mitsubishi потеряла конкурентоспособность среди других брендов
- Компания не смогла использовать ранний старт в сфере электромобилей
- Бренд продолжает приходить в упадок на фоне успешных японских конкурентов
Японский автопром давно ассоциируется с качеством и инновациями. Toyota и Honda стабильно удерживают лидерские позиции, Subaru и Mazda выстроили собственную идентичность и лояльную клиентскую базу. Но среди этих успешных брендов есть один, балансирующий на грани - Mitsubishi.
Когда-то Mitsubishi имела имидж надежного производителя, который покорял рынок внедорожниками Pajero и получал славу на раллийных трассах с Colt Galant, пишет Slashgear.
Однако уже в начале 2000-х компания столкнулась с финансовыми трудностями. Попытка привлечь покупателей с низким кредитным рейтингом через агрессивные программы финансирования только подорвала доверие к бренду и его дилерам.
Нереализованные возможности и подорванная репутация
В 2009 году Mitsubishi представила электромобиль i-MiEV - компактный и несколько эксцентричный. Он опережал свое время, но компания не смогла превратить ранний старт в преимущество. Когда электрокары стали трендом, Mitsubishi уже потеряла шанс закрепиться среди лидеров.
Дополнительно имидж разрушили громкие скандалы: сокрытие дефектов безопасности и фальсификация данных об экономии топлива. В 2016 году контрольный пакет акций Mitsubishi приобрела Nissan, но вместо синергии оба бренда оказались в кризисе. Nissan сама погрязла в коррупционных скандалах, что еще больше осложнило положение.
Эксперты отмечают, что нынешние модели Mitsubishi не являются откровенно слабыми, но на фоне конкурентов выглядят бледными. Subaru с полноприводными кроссоверами и Mazda с выразительным дизайном смогли найти свою нишу. Mitsubishi же осталась символом упущенных возможностей и репутационных провалов.
О ресурсе: SlashGear
SlashGear - это популярный онлайн-ресурс, освещающий события в мире технологий и автомобильной индустрии.
Основан в 2005 году как блог, посвященный мобильным технологиям. Со временем SlashGear быстро расширил тематику и вырос в площадку с широким охватом.
Сейчас издание входит в группу Static Media, и ежемесячно его читают более 5 миллионов человек.
