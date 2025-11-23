Механик назвал авто, которое без проблем преодолевает сотни тыс. км: идеальный выбор на вторичке

По словам эксперта, эта модель является идеальным вариантом для тех, кто хочет купить свою первую машину.

В чем преимущества Toyota Corolla / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, скриншот

Скотти Килмер назвал Toyota Corolla лучшим подержанным авто

Старые модели стоят от $6500, более новые с меньшим пробегом - до $26 000

По словам владельцев, Corolla без проблем преодолевает сотни тысяч км

Опытный автомеханик и одновременно популярный YouTube-блогер Скотти Килмер поделился своим видением лучших и одновременно недорогих автомобилей на современном вторичном рынке. По его словам, среди подержанных машин безоговорочным лидером является Toyota Corolla.

Эксперт объясняет, что Corolla имеет ряд преимуществ: передний привод, высокий уровень безопасности, просторный и качественный салон. Автомобиль отличается экономным расходом топлива, а также прекрасно подходит для тех, кто покупает свою первую машину, пишет The Sun.

"Их продали миллионы, поэтому на рынке есть много хороших экземпляров, и не обязательно покупать новый. А если идет дождь или снег, передний привод работает отлично. Они просторные, а качество интерьера значительно улучшилось", - отметил механик.

Килмер также отмечает безопасность: Corolla оснащена подушками безопасности по всему салону. А еще страхование небольшого четырехдверного авто обходится дешевле, что делает модель выгодной для молодых водителей.

История и цены

Toyota Corolla впервые появилась в 1960-х годах, а уже в 70-е стала одним из самых популярных авто Японии. Сегодня старые модели можно приобрести за $6500-13 000, а более новые экземпляры с небольшим пробегом стоят до $26 000.

Опыт владельцев

Слова Килмера подтверждают многочисленные отзывы пользователей YouTube, которые делятся собственными историями:

Один из комментаторов рассказал: "Мой дядя купил новенькую Corolla 2002 года и проехал на ней более 500 000 миль (около 804 тысяч км). Это авто до сих пор на ходу."

Другой владелец отметил: "У меня до сих пор есть Toyota Corolla S 2004 года, которую я купил новой в 2003-м. Сейчас она имеет пробег 285 000 миль (более 458 тысяч км) и я даже решил ее перекрасить."

Еще один пользователь поделился: "Я купил Corolla в 2007 году, ездил каждый день несколько лет, а потом передал ее сыну. Она служила ему годами без всяких проблем."

