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Советуют опытные автомобилисты: чем лучше помыть лобовое стекло машины

Олег Макаров
6 января 2025, 21:42
82
Дорогие средства не всегда эффективны.
Как быстро и эффективно очистить лобовое стекло / скриншот
Как быстро и эффективно очистить лобовое стекло / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как быстро очистить лобовое стекло от загрязнений
  • Как надолго избавиться от разводов на лобовом стекле

Приятные чувства от вождения может омрачить такая неприятность, как пятна на лобовом стекле, которые, кроме того, являются прямой угрозой для безопасности водителя и пассажиров и других участников дорожного движения. Ведь в первую очередь именно через лобовое стекло водитель воспринимает обстановку на дороге и основные угрозы для своего автомобиля. Очень часто во время поездки водитель замечает, что лобовое стекло автомобиля является не таким прозрачным, как это бывает обычно, хотя накануне его тщательно вымыли. Есть такие случаи, когда сквозь стекло совсем ничего не видно.

Советы водителей: как правильно и без особых усилий очистить лобовое стекло вашего автомобиля

Понятно, что сегодня в автомагазинах можно приобрести множество различных средств для мытья автомобиля, но все ли они являются эффективными?

Таксопарк Svit Energy - 5-ти звездочный сервис для водителей предлагают очистить лобовое стекло от водного камня с помощью обычного Сантри Геля (но на средстве должно быть обязательно написано, что он справляется с известковым налетом). Для этого лобовое стекло натирают данным средством с помощью обычной губки (можно взять любую мягкую ткань) и оставляют на минуту или две и смывают большим количеством воды.

@svitenergy Как легко очистить лобовое стекло от водного камня подручными средствами дешево и эффективно? ...рассказываем в видео?? #svitenergy#харьков♬ Frequent Thread - DJ BAI

9-процентный уксус. Это средство бесспорно есть на кухне каждой хозяйки и стоит оно очень дешево. В ведро воды нужно добавить стакан уксуса, смочить образовавшимся раствором тряпку и нанести на лобовое стекло. Оставить на несколько минут, после чего вымыть теплой водой и насухо вытереть микрофиброй. Самый большой плюс уксуса в том, что в его составе нет компонентов, которые могут поцарапать стекло. Этот факт делает очистку лобового стекла максимально деликатной.

Средство для мытья посуды Необходимо взять специальную губку для мытья машины и нанести на нее несколько капель обычного средства для мытья посуды. Губку смочить водой, чтобы образовалось большое количество пены. Наносим пену на лобовое стекло, ждем несколько минут и смываем теплой водой. После проведенных манипуляций стекло протираем насухо с помощью мягкой тряпки (лучше микрофибры).

Как вытереть стекло на авто без разводов

На Ютуб канале DEMBOVYCH рассказывают как лучше вытереть стекло на автомобиле, чтобы не оставалось разводов. Для этого нужно взять обычный омыватель стекла, который вы заливаете в свое авто, смочить им тряпку и протереть стекло насухо. По словам блогера, после этой процедуры стекло будет дольше выглядеть чистым и на него меньше будет налипать грязь.

Больше советов от водителей:

О ютюб-канале DEMBOVYCH

DEMBOVYCH - канал украинского автолюбителя, на который подписано около 10 тысяч пользователей. Блогер публикует видео, которые касаются автомобилей в Украине и их продажи, импорта. Также на канале размещены обзоры различных марок автомобилей.

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