В Харькове прогремела серия взрывов: зафиксирован 'прилет' БпЛА в одном районе

Коротко:
- В Харькове прогремели три взрыва
- Предварительно, есть прилет вражеского БпЛА в Основянском районе
Вечером в четверг, 4 декабря, в Харькове прогремела серия взрывов. Сейчас выясняются детали вражеского удара. Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
Он подчеркнул, что на эту минуту информация о пострадавших не поступала.
В то же время, городской голова Игорь Терехов заявил, что было три прилета вражеских беспилотников по Харькову.
"Предварительно имеем прилет вражеского БпЛА в Основянском районе. Детали уточняем", - написал он.
Стоит добавить, что в Воздушных силах ВСУ предупреждали о БпЛА на севере Харькова, который двигался курсом на запад.
Там также заявили об активности вражеской тактической авиации на востоке.
"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", - говорится в сообщении.
Подготовка России к массированной атаке
Мониторинговые каналы уже сообщали, что российские оккупанты в ближайшее время могут атаковать Украину ракетами и ударными дронами.
По их словам, массированная атака может произойти уже этой ночью.
Известно, что к атаке готовы уже по меньшей мере 7 бортов МиГ-31К. Они находятся на аэродроме "Саваслейка". Также россияне могут атаковать Украину ракетами "Калибр".
Удары по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, российские оккупанты на протяжении последних дней наносили массированные удары по Херсонской ТЭЦ. В результате обстрелов станция полностью остановила работу, а более 40 тысяч жителей Херсона остались без отопления.
В ночь на 4 декабря российская оккупационная армия атаковала Одессу ударными дронами. В результате обстрела повреждены админздание и высотки. Пострадали пять человек.
Кроме того, 1 декабря в Днепре прогремели взрывы. Российская оккупационная армия нанесла по городу ракетный удар. РФ, вероятно, атаковала город баллистикой.
О персоне: Олег Синегубов
Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.
Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.
