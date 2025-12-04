В Харькове прогремела серия взрывов: зафиксирован 'прилет' БпЛА в одном районе

На эту минуту информация о пострадавших не поступала.

Атака дронов на Харьков / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/GeneralStaff.ua

В Харькове прогремели три взрыва

Предварительно, есть прилет вражеского БпЛА в Основянском районе

Вечером в четверг, 4 декабря, в Харькове прогремела серия взрывов. Сейчас выясняются детали вражеского удара. Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Он подчеркнул, что на эту минуту информация о пострадавших не поступала.

В то же время, городской голова Игорь Терехов заявил, что было три прилета вражеских беспилотников по Харькову.

"Предварительно имеем прилет вражеского БпЛА в Основянском районе. Детали уточняем", - написал он.

Стоит добавить, что в Воздушных силах ВСУ предупреждали о БпЛА на севере Харькова, который двигался курсом на запад.

Там также заявили об активности вражеской тактической авиации на востоке.

"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", - говорится в сообщении.

Подготовка России к массированной атаке

Мониторинговые каналы уже сообщали, что российские оккупанты в ближайшее время могут атаковать Украину ракетами и ударными дронами.

По их словам, массированная атака может произойти уже этой ночью.

Известно, что к атаке готовы уже по меньшей мере 7 бортов МиГ-31К. Они находятся на аэродроме "Саваслейка". Также россияне могут атаковать Украину ракетами "Калибр".

Российские ракеты / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупанты на протяжении последних дней наносили массированные удары по Херсонской ТЭЦ. В результате обстрелов станция полностью остановила работу, а более 40 тысяч жителей Херсона остались без отопления.

В ночь на 4 декабря российская оккупационная армия атаковала Одессу ударными дронами. В результате обстрела повреждены админздание и высотки. Пострадали пять человек.

Кроме того, 1 декабря в Днепре прогремели взрывы. Российская оккупационная армия нанесла по городу ракетный удар. РФ, вероятно, атаковала город баллистикой.

О персоне: Олег Синегубов Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

