Едва не задохнулись в квартирах: жители Киева рассказали о пережитой атаке

Марина Фурман
29 ноября 2025, 11:25
Очевидцы поделились жуткими деталями момента падения обломков вражеской цели на жилой дом.
удар по Киеву
Россияне нанесли массированный удар по Киеву / Коллаж: Главред, фото ГСЧС, скриншот из видео

Основное:

  • Враг направил на Киев ракеты и дроны
  • В результате вражеского удара пострадали и погибли люди

В ночь на 29 ноября российские захватчики выпустили несколько сотен дронов и десятки ракет. Основной целью врага этой ночью стал Киев. В столице есть пострадавшие и погибшие. Жители одной из многоэтажек в Киеве рассказали, как пережили ракетно-дроновой удар России.

Сергей, который живет на 9-м этаже, рассказал, что люди едва не задохнулись в собственных квартирах после падения обломков

По его словам огонь очень быстро охватил несколько этажей - они остались в ловушке.

"Пожарные в последнюю минуту фактически нас вывели, потому что мы бы там просто задохнулись, как крысы", - рассказал мужчина в комментарии Украина Сейчас.

Еще одна пострадавшая, Маргарита, рассказала, что проснулась от того, что на нее упал телевизор. У девушки диагностировали травму головы. К счастью, она нетяжелая, но все равно нуждается в медицинской помощи.

"Нужно зашить рану, потому что кровь не останавливается", - сказала потерпевшая и добавила, что с ней в квартире еще находились дочь, сестра и бабушка. К счастью, с ними все хорошо.

Смотрите видео, в котором очевидцы рассказывают об атаке РФ на Киев:

Едва не задохнулись в квартирах: жители Киева рассказали о пережитой атаке

Последствия российской атаки на столицу - новые подробности

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российского удара в столице пострадали 29 человек. 19 из них находятся в стационарах медучреждений города. Два человека погибли.

В ГСЧС добавили, что в Шевченковском районе поврежден 14-этажный жилой дом. Горели квартиры на уровне 4-5 этажей. Пожар удалось ликвидировать, один человек пострадал, ему оказали помощь на месте.

В Соломенском районе обломки упали на 25-этажный жилой дом, что привело к возгоранию наружного утеплителя и частичному разрушению фасада с 1 по 3 этаж. Повреждены припаркованные автомобили. Пожар ликвидирован. Медики оказали помощь двум людям на месте.

По другому адресу обломки упали на 17-этажный жилой дом - без дальнейшего возгорания.

В Святошинском районе ракета попала в 3-этажный дом - пожар ликвидирован, спасатели спасли ребенка, еще один человек в медучреждении, под завалами найдено тело погибшего. Также по другому адресу попадание в 2-этажный частный дом - пожар локализован.

Днепровский район - зафиксировано попадание в 10-этажный жилой дом повлекло разрушение 6-7 этажей. Пожар ликвидирован. С 7 этажа спасены 3 человека, среди них маломобильный человек. Продолжается разбор завалов.

Дарницкий район - в результате падения ракеты во дворе 9-этажки, произошел пожар на 5-7 этажах. 1 человек погиб, 6 человек пострадали, 1 из них госпитализирован. Пожары ликвидированы.

В Оболонском районе в результате вражеского обстрела произошло возгорание частного дома. Спасатели продолжают ликвидировать пожар.

В Голосеевском районе спасатели зафиксировали падение обломков вражеского БпЛА повлекшее возгорание гаражей. Пожар удалось локализовать.

  • Последствия атаки на Киевскую область 29 ноября
    Последствия атаки на Киевскую область 29 ноября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киевскую область 29 ноября
    Последствия атаки на Киевскую область 29 ноября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киевскую область 29 ноября
    Последствия атаки на Киевскую область 29 ноября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киевскую область 29 ноября
    Последствия атаки на Киевскую область 29 ноября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киев 29 ноября
    Последствия атаки на Киев 29 ноября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киев 29 ноября
    Последствия атаки на Киев 29 ноября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киев 29 ноября
    Последствия атаки на Киев 29 ноября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киев 29 ноября
    Последствия атаки на Киев 29 ноября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киев 29 ноября
    Последствия атаки на Киев 29 ноября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киев 29 ноября
    Последствия атаки на Киев 29 ноября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киев 29 ноября
    Последствия атаки на Киев 29 ноября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киев 29 ноября
    Последствия атаки на Киев 29 ноября фото: t.me/dsns_telegram

Российский удар по Киеву - последние новости

Недавно Главред писал, что в ближайшие дни может быть массированный ракетный обстрел. Россия уже завершает подготовку к атаке.

Позже появилась информация, что россияне запустили дроны и ракеты. Воздушные цели враг направил на столицу.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 29 ноября враг выпустил около 36 ракет и почти 600 дронов против обычной жизни. Главные цели атаки - энергетика и гражданские объекты.

Об источнике: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

новости Киева ГСЧС новости Украины ракетный удар Ракетная атака на Украину
