Едва не задохнулись в квартирах: жители Киева рассказали о пережитой атаке

Основное:
- Враг направил на Киев ракеты и дроны
- В результате вражеского удара пострадали и погибли люди
В ночь на 29 ноября российские захватчики выпустили несколько сотен дронов и десятки ракет. Основной целью врага этой ночью стал Киев. В столице есть пострадавшие и погибшие. Жители одной из многоэтажек в Киеве рассказали, как пережили ракетно-дроновой удар России.
Сергей, который живет на 9-м этаже, рассказал, что люди едва не задохнулись в собственных квартирах после падения обломков
По его словам огонь очень быстро охватил несколько этажей - они остались в ловушке.
"Пожарные в последнюю минуту фактически нас вывели, потому что мы бы там просто задохнулись, как крысы", - рассказал мужчина в комментарии Украина Сейчас.
Еще одна пострадавшая, Маргарита, рассказала, что проснулась от того, что на нее упал телевизор. У девушки диагностировали травму головы. К счастью, она нетяжелая, но все равно нуждается в медицинской помощи.
"Нужно зашить рану, потому что кровь не останавливается", - сказала потерпевшая и добавила, что с ней в квартире еще находились дочь, сестра и бабушка. К счастью, с ними все хорошо.
Последствия российской атаки на столицу - новые подробности
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российского удара в столице пострадали 29 человек. 19 из них находятся в стационарах медучреждений города. Два человека погибли.
В ГСЧС добавили, что в Шевченковском районе поврежден 14-этажный жилой дом. Горели квартиры на уровне 4-5 этажей. Пожар удалось ликвидировать, один человек пострадал, ему оказали помощь на месте.
В Соломенском районе обломки упали на 25-этажный жилой дом, что привело к возгоранию наружного утеплителя и частичному разрушению фасада с 1 по 3 этаж. Повреждены припаркованные автомобили. Пожар ликвидирован. Медики оказали помощь двум людям на месте.
По другому адресу обломки упали на 17-этажный жилой дом - без дальнейшего возгорания.
В Святошинском районе ракета попала в 3-этажный дом - пожар ликвидирован, спасатели спасли ребенка, еще один человек в медучреждении, под завалами найдено тело погибшего. Также по другому адресу попадание в 2-этажный частный дом - пожар локализован.
Днепровский район - зафиксировано попадание в 10-этажный жилой дом повлекло разрушение 6-7 этажей. Пожар ликвидирован. С 7 этажа спасены 3 человека, среди них маломобильный человек. Продолжается разбор завалов.
Дарницкий район - в результате падения ракеты во дворе 9-этажки, произошел пожар на 5-7 этажах. 1 человек погиб, 6 человек пострадали, 1 из них госпитализирован. Пожары ликвидированы.
В Оболонском районе в результате вражеского обстрела произошло возгорание частного дома. Спасатели продолжают ликвидировать пожар.
В Голосеевском районе спасатели зафиксировали падение обломков вражеского БпЛА повлекшее возгорание гаражей. Пожар удалось локализовать.
Российский удар по Киеву - последние новости
Недавно Главред писал, что в ближайшие дни может быть массированный ракетный обстрел. Россия уже завершает подготовку к атаке.
Позже появилась информация, что россияне запустили дроны и ракеты. Воздушные цели враг направил на столицу.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 29 ноября враг выпустил около 36 ракет и почти 600 дронов против обычной жизни. Главные цели атаки - энергетика и гражданские объекты.
