Горели дома, сносило целые этажи: РФ массированно атаковала Украину, есть жертвы

Анна Косик
29 ноября 2025, 07:33обновлено 29 ноября, 08:54
725
В столице всю ночь медики выезжали на все новые места ударов.
Последствия атаки у ночь на 29 ноября
Что известно о последствиях атаки на Украину 29 ноября / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Главное:

  • Россия атаковала Украину дронами и ракетами
  • В результате атаки в столице и на Киевщине есть разрушения жилых домов
  • Известно о пострадавших и погибшем в результате атаки

В ночь на 29 ноября страна-агрессор Россия массированно атаковала Украину. В Воздушных Силах ВС Украины сообщили о пусках ударных беспилотников, а затем и ракет.

Около 00:40 в Киеве прогремели первые взрывы. А уже по состоянию на 04:00 стало известно о первых последствиях вражеского обстрела. О них сообщила в Telegram ГСЧС Украины.

видео дня

Что известно о последствиях российской атаки в столице

В Шевченковском районе Киева поврежден 14-этажный жилой дом. Горели квартиры на уровне 4-5 этажей. Пожар ликвидирован. На месте медики оказали помощь одному человеку.

В Соломенском районе обломки упали на 25-этажный жилой дом, что привело к возгоранию наружного утеплителя и частичному разрушению фасада с 1 по 3 этаж.

  • Последствия атаки на Киевскую область 29 ноября
    Последствия атаки на Киевскую область 29 ноября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киевскую область 29 ноября
    Последствия атаки на Киевскую область 29 ноября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киевскую область 29 ноября
    Последствия атаки на Киевскую область 29 ноября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киевскую область 29 ноября
    Последствия атаки на Киевскую область 29 ноября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киев 29 ноября
    Последствия атаки на Киев 29 ноября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киев 29 ноября
    Последствия атаки на Киев 29 ноября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киев 29 ноября
    Последствия атаки на Киев 29 ноября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киев 29 ноября
    Последствия атаки на Киев 29 ноября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киев 29 ноября
    Последствия атаки на Киев 29 ноября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киев 29 ноября
    Последствия атаки на Киев 29 ноября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киев 29 ноября
    Последствия атаки на Киев 29 ноября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киев 29 ноября
    Последствия атаки на Киев 29 ноября фото: t.me/dsns_telegram

"Повреждены припаркованные автомобили. Пожар ликвидирован. Медики оказали помощь двум людям на месте. По еще одному адресу обломки упали на 17-этажный жилой дом - без дальнейшего возгорания. Также зафиксировано попадание в гараж возле жилого дома в частном секторе. Возникло возгорание, ликвидация продолжается", - добавили в ГСЧС.

В Святошинском районе Киева зафиксировано попадание в подъезд 3-этажного жилого дома. Произошло возгорание на 2 этаже, спасатели спасли ребенка. Еще один человек обратился к медикам. Из-под обломков было деблокировано тело погибшего. Пожар ликвидирован, продолжается разбор завалов.

В Днепровском районе враг попал в 10-этажный жилой дом, что привело к разрушению 6-7 этажей. Пожар уже ликвидирован. С 7 этажа спасены 3 человека, среди них маломобильный человек. Продолжается разбор конструкций.

"Погиб 1 человек. Пострадали 7 человек, среди них ребенок. Чрезвычайникам удалось спасли 4 человека - в том числе ребенка и маломобильного человека. В результате комбинированного удара имеем повреждения жилых домов", - подытожили спасатели.

Впоследствии мэр города Виталий Кличко заявил, что по его данным, по состоянию на 06:42 в Киеве известно о 9 пострадавших, 6 из них - госпитализированы, в частности, 1 ребенок.

Уже через несколько минут после этого атака на Киев продолжилась. В Голосеевском, Соломенском и Дарницком районах возникли пожары в результате падения обломков на нежилые помещения и открытые территории. В некоторых районах города фиксируют перебои со светом.

В 07:15 Национальная полиция Украины сообщила о росте числа пострадавших - их теперь 11. В ведомстве добавили, что уже зафиксированы повреждения многоэтажных и частных домов в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах столицы.

"В Святошинском районе в результате попадания БпЛА произошел пожар и частичное разрушение здания. Из-под завалов спасатели деблокировали тело 42-летнего мужчины. В общей сложности, пострадали 11 человек, среди которых 10-летний ребенок", - говорится в сообщении.

По состоянию на 07:48 Виталий Кличко сообщил, что уже 13 пострадавших в столице. 6 из них медики госпитализировали. Один человек погиб.

Как в результате обстрела пострадала Киевская область

Во время ночного удара пострадала и Киевская область. Страна-агрессор Россия атаковала Броварской и Фастовский районы.

В результате атаки в городе Бровары возник пожар и разрушения в девятиэтажном доме на 8 и 9 этажах. Два человека получили ранения, один человек доставлен в медицинское учреждение.

"Также подразделениями ГСЧС из дома эвакуированы 52 человека, из которых трое детей, на месте, для обогрева и оказания помощи, развернут Пункт несокрушимости, с местными жителями работают психологи ГСЧС. Также в городе повреждена частная застройка и рядом припаркованные автомобили. Ликвидирован пожар в гаражном кооперативе, где в результате вражеской атаки, повреждены 20 гаражей", - доложили в ГСЧС.

Глава Киевской ОВА Николай Калашник также рассказал о последствиях вражеской атаки. По его данным, последствия обстрела фиксируют в 5 районах области, в том числе в Броварском повреждено 6 многоэтажек.

"Также повреждены частные дома, более 20 гаражных боксов, автомобили, здание торгового центра. В Обуховском районе повреждены два частных дома и производство. Кроме того, частные дома повреждены в Вышгородском и Бучанском районе", - добавил он.

В результате вражеской атаки временно обесточен город Фастов. Пока критическая инфраструктура перешла на резервное питание. Системы водоснабжения, водоотвода, газоснабжения и связи работают.

Комбинированная атака на Украину 29 ноября – что известно

Напомним, Главред писал, что в ночь на 29 ноября мониторинговые каналы информировали, что враг поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Около 4 утра вражеские самолеты совершили пуск ракет.

Впоследствии российские оккупанты несколько часов подряд непрерывно атаковали Киев ракетами и дронами. В результате вражеских ударов по столице часть города осталась без света.

Около 07:00 в столице повторно прогремели мощные взрывы. В Голосеевском, Соломенском и Дарницком районах возникли пожары в результате падения обломков на нежилые помещения и открытые территории.

Об источнике: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

Реклама

Меняет историю России - историк раскрыл истинное значение слова "Кремль"

Меняет историю России - историк раскрыл истинное значение слова "Кремль"

Китайский гороскоп на сегодня 29 ноября: Быкам - стресс, Змеям - ссоры

Китайский гороскоп на сегодня 29 ноября: Быкам - стресс, Змеям - ссоры

Евро и доллар резко взлетел: новый курс валют на 1 декабря

Евро и доллар резко взлетел: новый курс валют на 1 декабря

Стоит копейки: аптечное средство оживит все пожелтевшие и засохшие цветы

Стоит копейки: аптечное средство оживит все пожелтевшие и засохшие цветы

"Брось Тараса": участница "Холостяка" раскрыла, почему девушки уходят от Цимбалюка

"Брось Тараса": участница "Холостяка" раскрыла, почему девушки уходят от Цимбалюка

Реклама
Реклама
Реклама
