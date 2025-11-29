Укр
Мощный удар Сил обороны: в Крыму взорван КП, места хранения БпЛА и объекты ПВО РФ

Алексей Тесля
29 ноября 2025, 00:49
На аэродроме Саки поражен командно-диспетчерский пункт управления противника, места хранения ударных БпЛА "Орион" и несколько объектов ПВО.
Дрон
Нанесен удар по важным целям РФ / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

Главное:

  • Поражен пункт управления, места хранения ударных БпЛА и несколько объектов ПВО РФ
  • Нанесен удар по аэродрому Саки в оккупированном Крыму

Военно-Морские силы (ВМС) во взаимодействии с Силами спецопераций (ССО) Вооруженных сил Украины на аэродроме Саки на временно оккупированной территории Крыма поразили несколько важных военных объектов.

Был поражен пункт управления, места хранения ударных БпЛА и несколько объектов ПВО, в том числе ЗРК "Тор-М2" и "Панцирь-С1", сообщила пресс-служба ВМС Украины.

"Подразделения ВМС ВС Украины во взаимодействии с подразделениями ССО ВС Украины провели успешную операцию. В результате - на аэродроме Саки поражен командно-диспетчерский пункт управления противника, места хранения ударных БпЛА "Орион" и несколько объектов ПВО, в частности ЗРК "Тор-М2" и "Панцирь-С1", - говорится в сообщении ВМС Украины.

Сообщается, что также была поражена установка ЗУ-23-2 на базе КамАЗа.

Атаки на объекты РФ: мнение экспертов

Удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям вызвали перебои в производстве топлива и стали причиной роста цен на бензин внутри страны. Об этом сообщает Институт изучения войны. По оценкам аналитиков, возникший дефицит горючего приведёт к повышению расходов и у компаний, и у населения, что со временем может усилить инфляционное давление на экономику России.

Удары по целям РФ - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что подразделения Сил обороны Украины поразили пункт базирования кораблей Новороссийск в Краснодарском крае в ночь на 14 ноября России. В ходе атаки применялось украинское вооружение, в частности, ракеты "Нептун" и ударные БпЛА разных типов.

Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.

Как сообщал Главред, ранее в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.

Об источнике: Военно-морские силы Украины

На балансе ВМС ВСУ более 50 боевых и десантных кораблей, катеров, вспомогательных и специальных судов, разделенных на две бригады надводных кораблей, а также два дивизиона кораблей охраны и обеспечения, и дивизион поисково-спасательных судов, пишет Википедия.

