Россия готовит новые массированные удары - названы объекты, что станут целью атак

- Россияне готовят новый удар по Украине
- Герасимов назвал цели будущих террористических ударов
Во время визита российского диктатора Владимира Путина в один из пунктов управления Объединенной группировки оккупационных войск РФ было объявлено о подготовке новых ударов по Украине и определены объекты, которые российская армия планирует атаковать. Соответствующие заявления сделал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, которого цитируют пропагандистские СМИ.
Он доложил Путину о выполнении "планов Генштаба" по ударам по украинской территории, отметив, что основными целями массированных атак становятся предприятия оборонно-промышленного комплекса и объекты энергетики.
"Продолжается нанесение соответствующих массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование", - сказал Герасимов.
Несмотря на это, хорошо известно, что после разрушенных жилых домов и многочисленных погибших среди мирного населения российская сторона цинично твердит об "ударах по военным целям".
Россия применяет новую тактику ударов - эксперта назвал проблемы украинской ПВО
Как писал Главред, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский сообщил, что Россия увеличивает количество баллистических ракет, которые запускает по Украине, поэтому страна остро нуждается в дальнейшем усилении систем ПВО. Он уточнил, что только в октябре российские войска выпустили примерно 95 ракет типа "Искандер-М".
Эксперт также отметил, что в районах, где работают комплексы Patriot, их эффективность составила около 67%, что считается недостаточным уровнем, ведь для максимально надежной защиты показатели должны быть не менее 70-80%.
Удары по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска перегруппировывают бомбардировщики и усиливают полеты беспилотников над территорией Украины. Мониторинговые источники сообщают о высокой вероятности масштабной ракетно-дроновой атаки в ближайшие дни.
1 декабря в Днепре прогремели взрывы. Город был атакован баллистикой российскими оккупационными войсками.
Впоследствии стало известно об увеличении количества пострадавших и погибших в результате утреннего удара по Днепру. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.
О персоне: Анатолий Храпчинский
Анатолий Храпчинский - заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации, бывший офицер Воздушных сил ВС Украины.
