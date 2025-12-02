Путин подождет, пока Киев примет его условия - ABC News

Больше всего дискуссий в контексте обсуждений "мирного плана" для Украины вызывают три вопроса.

Путин подождет, пока Киев примет его условия / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео, УНИАН

Стив Уиткофф уже отправился в Россию

Путин ранее четко заявил, что не пойдет на какие-либо компромиссы

2 декабря названа ключевой датой для администрации президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования войны в Украине. Об этом сообщает ABC News.

Издание отмечает, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф уже отправился в Россию, где должен представить российскому диктатору Владимиру Путину согласованный проект мирного плана.

В то же время сообщается, что от Кремля не ожидают согласия на предложение. Путин ранее четко заявил, что не пойдет на какие-либо компромиссы. На прошлой неделе он повторил свои требования относительно окончательного вывода украинских войск с территорий, которые Россия считает своими, а также назвал переговоры с Владимиром Зеленским бессмысленными. Кремль, вероятно, видит прогресс в своих военных действиях и готов подождать, пока Киев согласится на его условия.

Украинские и американские переговорщики охарактеризовали двухчасовую встречу во Флориде как продуктивную. Однако никаких деталей договоренностей не было обнародовано, и в настоящее время отсутствуют признаки решения ключевых проблем, которые могли бы привести к прекращению войны.

По результатам переговоров между украинскими и американскими чиновниками было отмечено, что мирный план стал более конкретизированным.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь поделился, что больше всего дискуссий в контексте обсуждений "мирного плана" для Украины вызывают три вопроса. Глава государства считает самыми сложными вопросы территорий, денег на восстановление и гарантий безопасности.

При каких условиях закончится война - мнение эксперта

Как писал Главред, руководитель Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик отметил, что война завершится только тогда, когда окончательно появится новая система миропорядка.

Он отметил, что пока такого порядка еще не существует, и даже Дональд Трамп не имеет собственного видения новой глобальной модели. По словам эксперта, Трамп фактически реагирует на события и стремится приобщиться к формированию нового мирового устройства, применяя деловой стиль ведения переговоров.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 1 декабря спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправился в Москву на встречу с главой России Владимиром Путиным, которая, вероятно, состоится 2 декабря.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что администрация президента США Дональда Трампа настроена "очень оптимистично" относительно возможности заключения мирного соглашения в Украине. Сейчас специальный посланник Стив Уиткофф направляется в Россию.

"Мы надеемся, что эта война наконец закончится", - добавила Левитт.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф намерен доставить в Москву согласованный с Украиной "мирный план". В то же время нет оснований ожидать, что Россия пойдет на компромисс или согласится завершить войну, отмечает австралийский генерал в отставке и военный обозреватель Мик Райан.

