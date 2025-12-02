ЕС не может стать геополитическим игроком, который закончит войну в Украине – Bloomberg

Неготовность ЕС к миру "геополитического регби" не имеет четкого институционального решения, считают в Bloomberg.

Британия и Франция организовали коалицию добровольцев для миротворческой миссии в Украине

Первоочередной задачей для Европы является перевооружение

В конце лета 1939 года министры иностранных дел СССР и Германии Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп подписали печально известный пакт о ненападении, который разделил Восточную Европу между их странами и позволил Гитлеру вторгнуться в Польшу уже через несколько дней после этого. В то же время сейчас предложенный американо-российский план по окончанию войны в Украине свидетельствует о том, что крупные военные державы снова сговорились, чтобы разделить континент в свою пользу. Такое мнение высказал обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.

"Это должно было быть понятно уже давно. По крайней мере с февраля я говорил, что администрация Трампа была заинтересована не столько в заключении мирного соглашения для Украины, сколько в перезагрузке отношений между США и Россией за счет Киева и его европейских союзников. Опубликование 28-пунктного американо-российского предложения сделало это невозможным игнорировать", - отметил автор материала.

По словам Чемпиона, сейчас, когда европейские лидеры наконец признали, что в вопросе Украины они остались наедине, возникает вопрос: может ли Европейский Союз стать геополитическим игроком, который способен противостоять России, Китаю и своему номинальному союзнику США. Обозреватель считает, что честным ответом на этот вопрос будет "нет".

"Для этого нужно было бы продемонстрировать значительную силу, а это просто не входит в ДНК блока. Европейский проект был разработан для того, чтобы его члены никогда больше не воевали между собой, как это было во время двух катастрофических конфликтов и на протяжении веков до того. ЕС так хорошо справился с этой задачей, что в 2012 году получил Нобелевскую премию мира. Но когда речь идет о защите от внешних угроз, путь к современному ЕС усеян проваленными совместными проектами в сфере безопасности, начиная с Западноевропейского союза 1954 года, а то и раньше. Эта задача быстро была передана Организации Североатлантического договора, то есть США, и так осталось по сей день", - объяснил автор публикации.

В частности, заведующий кафедрой современной истории немецкого университета Людвига Максимилиана Киран Клаус Патель отметил, что просить ЕС показать жесткую силу - это все равно, что "сказать профессиональному футболисту, что отныне он будет играть в регби".

По словам Чемпиона, неготовность ЕС к миру "геополитического регби" не имеет четкого институционального решения. Однако Европа не имеет другого выбора, как сделать стык, если не хочет, чтобы ее "разорвали на куски".

"Ключ заключается в том, чтобы сделать Европу - а не ЕС - движущей силой дипломатии и проекции жесткой силы. Жесткая внешняя политика должна проводиться за пределами ЕС, по возможности в рамках НАТО, а если это невозможно - с помощью специально созданных коалиций", - добавил обозреватель.

Автор материала считает, что в некоторой степени это уже началось. Великобритания стала главой Объединенных экспедиционных сил 10 северных стран, не входящих в ЕС и НАТО, а другая группа объединяет так называемую Северо-Балтийскую восьмерку. Также недавно Великобритания и Франция организовали коалицию добровольцев для миротворческой миссии в Украине.

"Это хаотично, но я не уверен, что это плохо", - подчеркнул Никлас Гельвиг, ведущий исследователь Финского института международных отношений, базирующегося в Хельсинки.

Чемпион добавил, что это также может быть единственным способом для Европы действовать эффективно, ведь слишком много геополитически важных игроков региона, среди которых члены НАТО - Норвегия, Великобритания и Турция - не входят в ЕС.

"Как часто говорят, Европа возвращается к истории после нескольких десятилетий утопической передышки, поэтому ее первоочередной задачей является перевооружение. Но Европа всегда объединялась против внешних угроз только тогда, когда они воспринимались как общие и чрезвычайные, очевидными примерами чего являются Советский Союз во время Холодной войны и Османская империя в конце 17 века", - напомнил обозреватель.

"Найти способ сделать и то, и другое - сохранить мир внутри, и одновременно продемонстрировать силу за рубежом - может быть самым важным вызовом, с которым столкнулись европейские лидеры со времени реагирования на судьбоносное российско-германское "мирное" соглашение 1939 года".

При каких условиях закончится война - мнение эксперта

Как писал Главред, руководитель Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик отметил, что война завершится только тогда, когда окончательно появится новая система миропорядка.

Он отметил, что пока такого порядка еще не существует, и даже Дональд Трамп не имеет собственного видения новой глобальной модели. По словам эксперта, Трамп фактически реагирует на события и стремится приобщиться к формированию нового мирового устройства, применяя деловой стиль ведения переговоров.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 1 декабря спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправился в Москву на встречу с главой России Владимиром Путиным, которая, вероятно, состоится 2 декабря.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что администрация президента США Дональда Трампа настроена "очень оптимистично" относительно возможности заключения мирного соглашения в Украине. Сейчас специальный посланник Стив Уиткофф направляется в Россию.

"Мы надеемся, что эта война наконец закончится", - добавила Левитт.

В Кремле пытаются избежать публичного обсуждения результатов встречи между США и Россией 2 декабря. Таким образом РФ рассчитывает скрыть вероятное отвержение американо-украинского мирного предложения. Об этом сообщают в Институте изучения войны (ISW).

