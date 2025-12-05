Скрытый отказ от мирного соглашения: в ISW видят опасные сигналы от Путина

Аналитики считают, что Кремль намеренно воздерживается от обсуждения встречи, которая состоялась 2 декабря.

Сигналы Путина относительно мирного плана / коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы:

Путин предан своим первоначальным военным целям в Украине

Он хочет скрыть отказ от последнего мирного предложения США

Российский диктатор Владимир Путин подтвердил преданность своим первоначальным военным целям в Украине и нежелание идти на компромиссы. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В частности, аналитики проанализировали интервью Путина англоязычному новостному журналу India Today. В разговоре он заявил, что Россия завершит войну в Украине, когда достигнет поставленных перед началом так называемой "сво" целей.

По его словам, Киев должен был бы понять, что "лучший способ" решить войну - согласиться на мирное урегулирование, подобное тому, которое Россия пыталась навязать Украине в 2022-м, ссылаясь на Стамбульское соглашение. Оно означало полную капитуляцию Украины.

Диктатор также сказал, что мол, РФ хочет "защитить" этнических русских, русский язык и Русскую православную церковь в Украине.

В ISW считают, что это оправдание, которые Кремль часто использует для своего требования по устранению действующего украинского правительства и его замены пророссийским правительством.

"ISW продолжает оценивать, что Путин, в частности, начал свое полномасштабное вторжение, чтобы уничтожить НАТО и захватить контроль над всей Украиной. Его начальные военные требования включают не только требования Украины, но и НАТО и Запада", - говорится в отчете.

По мнению аналитиков, Путин пытается ошибочно представить свои военные цели как такие, которые географически ограничены исключительно Донецкой и Луганской областями.

Кроме того, Путин попытался скрыть отказ от последнего мирного предложения США. Мол, там есть пункты, с которыми Россия не может согласиться.

"ISW продолжает считать, что Кремль намеренно воздерживается от публичного обсуждения встречи 2 декабря, чтобы скрыть отказ России от мирного предложения США и Украины, которое не учитывало все военные требования России", - отметили в отчете.

Чего добивается Путин - мнение эксперта

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко сказал, что Путин пытается "набить себе цену" и подать сам факт согласия на разговор о мире как собственное достижение.

По его мнению, заявления со стороны РФ рассчитаны не столько на широкую американскую аудиторию, сколько персонально на Трампа и его окружение - чтобы усилить впечатление, что он сейчас на стороне "настоящего победителя", и что именно этот этап его мирных инициатив может дать какой-то результат.

Мирный план США / Инфографика: Главред

Мирный план США - что известно

Как сообщал Главред, корреспондент Sky News Айвор Беннет сказал, что переговоры спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле 2 декабря, похоже, не приблизили завершение российско-украинской войны.

Песков сообщил, что между Путиным и Уиткоффом впервые состоялся прямой обмен позициями по плану Трампа. По его словам, часть предложений россияне приняли, а часть признали неприемлемой, что он назвал обычным рабочим процессом.

Однако, вице-президент США Джей Ди Вэнс надеется, что в ближайшие несколько недель появятся хорошие новости по вопросу завершения войны России против Украины.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

