Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Скрытый отказ от мирного соглашения: в ISW видят опасные сигналы от Путина

Мария Николишин
5 декабря 2025, 08:28
971
Аналитики считают, что Кремль намеренно воздерживается от обсуждения встречи, которая состоялась 2 декабря.
Скрытый отказ от мирного соглашения: в ISW видят опасные сигналы от Путина
Сигналы Путина относительно мирного плана / коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы:

  • Путин предан своим первоначальным военным целям в Украине
  • Он хочет скрыть отказ от последнего мирного предложения США

Российский диктатор Владимир Путин подтвердил преданность своим первоначальным военным целям в Украине и нежелание идти на компромиссы. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В частности, аналитики проанализировали интервью Путина англоязычному новостному журналу India Today. В разговоре он заявил, что Россия завершит войну в Украине, когда достигнет поставленных перед началом так называемой "сво" целей.

видео дня

По его словам, Киев должен был бы понять, что "лучший способ" решить войну - согласиться на мирное урегулирование, подобное тому, которое Россия пыталась навязать Украине в 2022-м, ссылаясь на Стамбульское соглашение. Оно означало полную капитуляцию Украины.

Диктатор также сказал, что мол, РФ хочет "защитить" этнических русских, русский язык и Русскую православную церковь в Украине.

В ISW считают, что это оправдание, которые Кремль часто использует для своего требования по устранению действующего украинского правительства и его замены пророссийским правительством.

"ISW продолжает оценивать, что Путин, в частности, начал свое полномасштабное вторжение, чтобы уничтожить НАТО и захватить контроль над всей Украиной. Его начальные военные требования включают не только требования Украины, но и НАТО и Запада", - говорится в отчете.

По мнению аналитиков, Путин пытается ошибочно представить свои военные цели как такие, которые географически ограничены исключительно Донецкой и Луганской областями.

Кроме того, Путин попытался скрыть отказ от последнего мирного предложения США. Мол, там есть пункты, с которыми Россия не может согласиться.

"ISW продолжает считать, что Кремль намеренно воздерживается от публичного обсуждения встречи 2 декабря, чтобы скрыть отказ России от мирного предложения США и Украины, которое не учитывало все военные требования России", - отметили в отчете.

Чего добивается Путин - мнение эксперта

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко сказал, что Путин пытается "набить себе цену" и подать сам факт согласия на разговор о мире как собственное достижение.

По его мнению, заявления со стороны РФ рассчитаны не столько на широкую американскую аудиторию, сколько персонально на Трампа и его окружение - чтобы усилить впечатление, что он сейчас на стороне "настоящего победителя", и что именно этот этап его мирных инициатив может дать какой-то результат.

Скрытый отказ от мирного соглашения: в ISW видят опасные сигналы от Путина
Мирный план США / Инфографика: Главред

Мирный план США - что известно

Как сообщал Главред, корреспондент Sky News Айвор Беннет сказал, что переговоры спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле 2 декабря, похоже, не приблизили завершение российско-украинской войны.

Песков сообщил, что между Путиным и Уиткоффом впервые состоялся прямой обмен позициями по плану Трампа. По его словам, часть предложений россияне приняли, а часть признали неприемлемой, что он назвал обычным рабочим процессом.

Однако, вице-президент США Джей Ди Вэнс надеется, что в ближайшие несколько недель появятся хорошие новости по вопросу завершения войны России против Украины.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин война России и Украины мирные переговоры Институт изучения войны Мирный план Трампа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Скрытый отказ от мирного соглашения: в ISW видят опасные сигналы от Путина

Скрытый отказ от мирного соглашения: в ISW видят опасные сигналы от Путина

08:28Война
Мощные взрывы прогремели в Самарской области и на Кубани: под ударом - НПЗ и порт

Мощные взрывы прогремели в Самарской области и на Кубани: под ударом - НПЗ и порт

07:45Война
Вэнс сделал заявление о войне в Украине и пообещал "хорошие новости"

Вэнс сделал заявление о войне в Украине и пообещал "хорошие новости"

06:59Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Цены на мобильную связь от "Киевстар" вырастут: сколько придется платить

Цены на мобильную связь от "Киевстар" вырастут: сколько придется платить

Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

Китайский гороскоп на сегодня 5 декабря: Тиграм - обман, Свиньям - испытания

Китайский гороскоп на сегодня 5 декабря: Тиграм - обман, Свиньям - испытания

Бури будут лупить одна за другой: названы даты сильных геомагнитных штормов

Бури будут лупить одна за другой: названы даты сильных геомагнитных штормов

На месте какого города Украины находилась легендарная Троя - историк раскрыл секрет

На месте какого города Украины находилась легендарная Троя - историк раскрыл секрет

Последние новости

09:12

РФ может открыть новый фронт в Украине: Романенко сказал, какой город под угрозой

09:12

Гороскоп на завтра 6 декабря: Стрельцам - напряжение, Овнам - вознаграждение

08:28

Скрытый отказ от мирного соглашения: в ISW видят опасные сигналы от Путина

08:10

Эйфория Кремля: на чем держится логика Путинамнение

07:45

Мощные взрывы прогремели в Самарской области и на Кубани: под ударом - НПЗ и портВидео

После Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – СнегиревПосле Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – Снегирев
06:59

Вэнс сделал заявление о войне в Украине и пообещал "хорошие новости"

06:10

Кремль озвучил две позиции о переговорахмнение

05:50

Все будет идти, как по маслу: эти знаки зодиака добьются всех своих целей в декабре

05:32

На месте какого города Украины находилась легендарная Троя - историк раскрыл секретВидео

Реклама
05:15

"Закрылась в туалете": Осадчая раскрыла скандальную выходку Светланы Лободы

04:32

20 секунд и можно есть: повар показал лучший способ быстро почистить гранат

04:08

Может посыпаться весь фронт, военные в полуокружении: есть риск потери еще одного города

03:37

Хлорофитум будет пышным: секрет полива, который действительно работает

03:19

Чем полить новогоднюю елку, чтобы она не осыпалась: ответ удивит

03:02

"Немного сострадания": 81-летний отец Меган Маркл оказался в реанимации

02:41

Почему сковородки липкие и жирные после мытья: эксперты рассказали, как отмыть их до блеска

02:10

Богатство и достаток свалятся на голову: каким знакам зодиака скоро повезет

01:56

Резкий всплеск активности на одном из направлений: военный предупредил об угрозе

01:30

Невеста во второй раз: Майли Сайрус выходит замуж

01:19

Мама на спорте: Леся Никитюк занялась опасным хобби

Реклама
00:56

Как спасти елку от осыпания и продлить аромат праздника: действенные советы

00:23

"Табуны" Шахедов атаковали Украину: первые дроны уже над Киевом

00:15

В РФ мощные "прилеты": Генштаб раскрыл данные о последствиях ударов

04 декабря, четверг
23:50

Переговоры с командой Трампа: Зеленский раскрыл главную цель встречи

22:53

Частые медосмотры и не только: в Раде готовят новые ограничения для водителей 65+

22:16

Соломия Витвицкая перенесла операцию - детали

21:54

Федерация отреагировала резко: что грозит Лыскун после перехода в Россию

21:49

Испания построила аэропорт-призрак: почему он не увидел ни одного рейса

21:39

16-летнего сына популярного российского актера парализовало

21:33

В Харькове прогремела серия взрывов: зафиксирован "прилет" БпЛА в одном районе

21:16

Должны знать все водители: с какими номерными знаками нельзя ехать за границу

21:07

Множество стран объявили бойкот "Евровидению" - причина

20:52

Не все горшки подходят: эксперт рассказала, куда не стоит сажать орхидеиВидео

20:31

Блюдо, от которого все ахнут: настоящий шедевр вместо картофеля по-деревенскиВидео

20:20

Гороскоп на сегодня 5 декабря: Близнецам - испытание, Водолеям - сюрприз

20:05

"Укрэнерго" анонсировало существенное сокращение отключений света: когда ждать

20:05

Переговоры по мирному соглашению: в ОП сказали, готова ли Россия завершить войну

20:02

Сразу несколько очередей будут без света: Укрэнерго вводит жесткие графики на 5 декабря

19:53

Во время визита в Ирландию самолет Зеленского преследовали неизвестные дроны - СМИ

19:52

Водителям грозит штраф до 7500 грн: при чем здесь окна

Реклама
19:36

Мороз и штормовой ветер: синоптики назвали дату резкого похолодания

19:33

Еще один рак в королевской семье: кому поставили диагноз

19:27

"РФ готовится к наступлению на Чернигов": что на самом деле происходит и есть ли угроза

19:22

Риски курсового хаоса в Украине: банкир назвал стоимость доллара с 8 декабря

19:10

Кремль предлагает переговоры: Путин неожиданно назвал "путь выхода из конфликта"

19:00

Следующие цели Путина после Покровска: за какие города вскоре возьмется Россиямнение

18:28

Угроза нависла над тремя городами: известны следующие цели россиян на фронте

18:28

Никогда не будет здоров: актриса "Доярки из Хацапетовки" спасает сына

18:13

Какой мед лучший для здоровья: эксперт объяснил, можно ли его греть

18:07

Леся Никитюк забрала сына и уехала подальше - причина

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена Зеленская
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять