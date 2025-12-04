Экс-спикер Генштаба ВСУ сказал, когда Путин прекратит войну

Военный эксперт уверен, что лидер Кремля хочет полностью захватить всю территорию Украины.

Путин поручил создать "зону безопасности" вдоль границы

Сейчас у РФ нет "свободных" сил для активизации боев на Севере

Лидер Кремля остановит войну, когда почувствует, что его ресурсы исчерпаны

Российский диктатор Владимир Путин заявил о необходимости создать "зону безопасности" вдоль украинской границы. Речь идет о попытках расширить контроль на приграничные районы Харьковской, Сумской и Черниговской областей. Однако, это не конечная цель Путина в Украине. Такое мнение высказал бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев в интервью Главреду.

По его словам, кремлевский лидер стремится "полностью подчинить всю территорию Украины".

"И даже продвижение на Черниговщине или попытки зайти глубже на нашу сторону границы - это лишь элементы этого плана", - сказал Селезнев.

Он добавил, что Путин остановит войну только тогда, когда поймет, что у него физически нет ресурсов для продолжения агрессии.

В то же время бывший спикер Генерального штаба ВСУ отметил, что сейчас у Путина фактически нет "лишних" сил, которые он мог бы перебросить для активизации боев на Севере.

"Около 140 тысяч военных задействованы под Покровском и Мирноградом, примерно 120 тысяч - на юге, в Запорожской и Херсонской областях. Значительные ресурсы сосредоточены в Северско-Лиманском районе, под Купянском также продолжаются активные боевые действия, есть определенная динамика на Сумском направлении и на севере Харьковской области. Итак, свободных резервов фактически нет", - заверил Селезнев.

Когда может закончиться война в Украине - прогноз

Нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский заявил, что война России против Украины может завершиться до конца 2025 года или до марта 2026-го.

Он добавил, что не менял свою предыдущую позицию, озвученную еще в сентябре, относительно возможного завершения войны до конца 2025 года.

