Встреча в Москве и "желание" Путина: Трамп впервые прокомментировал переговоры

Американский лидер сообщил, что представители США получили четкое впечатление о намерениях Путина.

Трамп впервые рассказал о встрече американской делегации с Путиным / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вкратце:

Делегация США во главе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером встретилась с Путиным в Москве

Переговоры состоялись в рамках обсуждения ситуации в Украине

Встречу американский лидер назвал "достаточно хорошей"

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал переговоры своей делегации с президентом РФ Владимиром Путиным, которые состоялись в Москве. По его словам, встреча была удачной.

"Я не знаю, что будет делать Кремль. Могу вам сказать, что у них была достаточно хорошая встреча с президентом Путиным", - заявил Трамп во время трансляции Белого дома.

Впечатления американской делегации

Он добавил, что российский лидер, по впечатлению американских представителей, хотел бы завершить войну.

"Он хотел бы закончить войну - таким было их впечатление. Насколько это соответствует действительности, вы знаете, но их впечатление было таким, что он хотел бы, чтобы война закончилась. Я думаю, он хотел бы вернуться к более нормальной жизни", - отметил глава Белого дома.

Экономические мотивы Кремля

Трамп также подчеркнул возможность экономического сотрудничества с США вместо дальнейших потерь войск РФ.

"Я думаю, он хотел бы торговать с Соединенными Штатами Америки, если честно, вместо того, чтобы терять тысячи солдат каждую неделю. Но их впечатление было очень четким: он хотел бы заключить сделку. Посмотрим, что будет", - добавил президент.

Эксперт оценил шансы мирного плана

Политтехнолог Тарас Загородний убежден, что мирный план Дональда Трампа вряд ли принесет результаты из-за неизменной позиции Кремля. По его мнению, Владимир Путин продолжает руководствоваться тезисами, которые озвучивал в два ключевых момента - 17 июня 2023 года и 14 июня 2024 года.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

"В первом выступлении речь шла о так называемых "стамбульских соглашениях", где российская сторона требовала сокращения украинской армии, контроль над тяжелым вооружением и другие нереалистичные для Украины условия. Второе выступление касалось "условий прекращения огня" - Путин настаивал на выходе Украины из четырех оккупированных областей и отказе от членства в НАТО", - объясняет Загородний.

Эксперт добавляет, что Кремль не будет отступать от этих требований, ведь Путин не может позволить себе выглядеть слабым. Он также подчеркивает, что главным приоритетом Украины остается наращивание производства оружия и удары по российской энергетической инфраструктуре, отмечая, что Кремль еще не доказал, как переживет будущую зиму в условиях таких атак.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, стремление Дональда Трампа по мирному урегулированию в Украине, по мнению еврокомиссара по вопросам юстиции и демократии Майкла Макграта, не должны дать возможность российскому лидеру Владимиру Путину избежать ответственности за военные преступления, совершенные российскими оккупационными силами.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит новые дипломатические встречи в Соединенных Штатах. После возвращения американской команды из Москвы и дальнейших консультаций в Вашингтоне украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и другими представителями, вовлеченными в процесс переговоров, продолжит диалог с представителями президента Дональда Трампа.

Напомним, что встреча российского диктатора и военного преступника Владимира Путина с американской делегацией, которая состоялась накануне, стала первым этапом обмена позициями относительно возможного урегулирования войны России против Украины, стороны планируют продолжить поиск компромиссов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что итоги этой встречи не стоит расценивать как отказ Путина от предложенного США мирного плана.

Об источнике: Белый дом Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для президента и его советников, пишет Википедия.

