Киев получит "все необходимое": Рютте раскрыл, какое оружие НАТО пришлет вне очереди

Страны НАТО ускоряют выполнение обязательств в рамках программы поддержки и расширяют взносы.

https://glavred.info/world/kiev-poluchit-vse-neobhodimoe-ryutte-raskryl-kakoe-oruzhie-nato-prishlet-vne-ocheredi-10721015.html Ссылка скопирована

НАТО усиливает поддержку Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, defense.gov, скриншот

Кратко:

НАТО усиливает сотрудничество с Украиной и поддержку обороны

Приоритет - ПВО и ракеты для защиты неба

Большинство союзников уже выполняют свои обязательства

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что Альянс и в дальнейшем будет усиливать сотрудничество с Украиной и обеспечивать приоритетные оборонные потребности Киева. Об этом он заявил во время пресс-конференции по результатам заседания Совета Украина-НАТО, сообщает ТСН.

По словам Рютте, безопасность Украины остается ключевым условием стабильности в Европе, поэтому союзники должны действовать совместно и последовательно.

видео дня

"Чтобы Украина могла защищать себя сегодня и в будущем, мы должны двигаться вместе с ней. Во время сегодняшней встречи мы заслушали украинского министра относительно последних событий и видим конкретный прогресс в обеспечении прочного мира. Мы продолжаем углублять наше сотрудничество", - подчеркнул Генсек НАТО.

Приоритеты военной помощи Киеву

Комментируя потребности Киева, Рютте подчеркнул, что первоочередным будет оставаться поставка летального оружия. Речь идет прежде всего о системах противовоздушной обороны и ракетах, которые способны сбивать российские дроны и ракеты.

"Украина должна получить все необходимое, чтобы защитить свое небо. Именно средства ПВО и соответствующие боеприпасы сейчас в центре нашего внимания", - сказал он.

Выполнение обязательств союзников

Генсек также отметил, что две трети стран-союзниц уже выполнили свои обязательства в рамках программы поддержки. Среди государств, которые продолжают активно помогать Украине, он назвал Канаду, Германию, Нидерланды, Норвегию и Польшу.

НАТО / Инфографика: Главред

Поддержка Украины западными партнерами - оценка эксперта

Политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что поддержка со стороны западных партнеров остается для Украины стабильной, системной и беспрецедентно масштабной. По его словам, ключевую роль в этом процессе играет Европейский Союз, который обеспечивает не только финансовую помощь, но и существенные военные ресурсы.

Фесенко отмечает, что Украина продолжает закупать американское вооружение за счет европейского финансирования. Во время недавней встречи в Вашингтоне 18 августа, по его словам, обсуждались оборонные контракты на сумму 90-100 миллиардов долларов. Речь идет о вооружении сдерживания, которое должно стать частью долгосрочной системы безопасности Украины.

Эксперт подчеркивает, что столь мощная и последовательная поддержка партнеров существенно усложняет России возможность достичь успеха в войне и усиливает стратегические позиции Украины.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, США не признают Крым и другие оккупированные Россией территории де-юре для заключения мирного соглашения, поскольку это подрывает их позиции как ведущей державы мира. Демонстрация бессилия перед Путиным в этом случае была бы неудачным сигналом. Об этом в комментарии Главреду рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение войны в Украине "нелегко", однако Америка пытается положить ей конец. Об этом глава Белого дома сказал в начале заседания своего кабинета министров, цитирует The Guardian.

Напомним, что военные операции и в дальнейшем остаются важным инструментом для достижения политических целей, но они уже не являются решающей или финальной стадией. Действия россиян направлены на создание внутреннего напряжения в Украине, истощение нашего человеческого ресурса и нанесение значительных финансовых затрат. Об этом заявил посол Украины в Великобритании, экс-глава ВСУ Валерий Залужный.

Читайте также:

О персоне: Марк Рютте Марк Рютте (нид. Mark Rutte; род. 14 февраля 1967, Гаага, Нидерланды) - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 год. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до 2 июля 2024 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред