"Война не закончится": Залужный предупредил о решающем ударе, который готовит Россия

Юрий Берендий
30 ноября 2025, 11:58
Выход Украины на границы 1991 года не гарантирует завершения войны, ведь стратегия истощения направлена на дестабилизацию страны, указал Залужный.
'Война не закончится': Залужный предупредил о решающем ударе, который готовит Россия
Какой решающий удар готовит Россия для Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Валерий Залужный/Facebook

О чем сказал Залужный:

  • Военные действия остаются главным инструментом для достижения политических целей
  • Россия может готовить решающий удар
  • Цель врага - доведение страны до распада и гражданской войны

Военные операции и в дальнейшем остаются важным инструментом для достижения политических целей, но они уже не являются решающей или финальной стадией. Действия россиян направлены на создание внутреннего напряжения в Украине, истощение нашего человеческого ресурса и нанесение значительных финансовых затрат. Об этом заявил посол Украины в Великобритании, экс-глава ВСУ Валерий Залужный в колонке для LIGA.net.

"Это означает, что, например, если Россия полностью оккупирует Донецкую или другие области, война будет продолжаться как на политическом, так и экономическом фронте, поскольку политическая цель не будет достигнута", - указал он.

Залужный отмечает, что даже в случае выхода Вооруженных сил Украины на границы 1991 года война не обязательно завершится, ведь при наличии ресурсов и готовности российское общество и экономика могут позволить РФ продолжать агрессию. В то же время стабильная украинская экономика и эффективная внутренняя и внешняя политика способны менять ситуацию на фронте, влияя на возможности и настроения России.

По его словам, стратегия истощения имеет целью создание условий для решающего удара, который может сломать страну одновременно в экономической и политической плоскостях. Противник пытается истощить Украину через боевые действия, заставив нас тратить ресурсы и нести потери. В условиях такой стратегии более целесообразной становится борьба не за конкретные территориальные участки, а за ключевые символические объекты, превращение которых в укрепленные точки лишь подыгрывает замыслам врага.

"Пожалуй, последнее, что нужно добавить о стратегии истощения. Действительно, в рамках такой стратегии все операции характеризуются тем, что имеют ограниченную цель. Война не является решающим ударом, а является борьбой за позиции на военном, политическом и экономическом фронтах, с которых, в конце концов, можно было бы нанести этот удар. У стратегии истощения есть свой решающий удар. И если для противника - это доведение страны до распада через военные действия, политическую и экономическую ситуацию, что же тогда является решающим ударом в этой ситуации? Если вспомнить историю, то ответ очевиден. Это гражданская война", - указал он.

Залужный отметил, что гражданская война фактически является тем решающим ударом, к которому Россия последовательно стремится, применяя стратегию истощения. Он отметил, что при отсутствии согласованного видения новой системы безопасности даже на уровне Европы такая война может возникнуть не только как следствие достижения политических целей, но и, парадоксально, в результате "справедливого мира", который без гарантий безопасности и действенных финансовых механизмов только переведет противостояние с Россией в новую фазу - внутреннего конфликта.

По его словам, именно будущие риски и вызовы доказывают, что четкое определение политической цели является не только задачей для армии, но и установкой для политической подготовки к войне, которая охватывает экономические, внутренние и внешнеполитические аспекты. Анализ развития войны должен сформировать общую цель, которая объединит военное, политическое и экономическое измерение.

Валерий Залужный
Валерий Залужный / Главред - инфографика

Когда может закончиться война РФ против Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что война, развязанная Россией против Украины, вероятно продлится как минимум до марта 2026 года, если не произойдет каких-то непредсказуемых событий.

По его оценке, к этому времени Россия вряд ли сможет достичь заметных успехов на поле боя и вероятно столкнется с крепкой украинской обороной. Он отметил, что ситуация до марта выглядит относительно предсказуемой, однако дальнейший ход войны будет определяться состоянием российской экономики и армии, способностью украинских сил и уровнем поддержки со стороны Запада. Именно эти факторы повлияют на то, произойдет ли перелом после этого периода.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе отправляется в Китай с рабочим визитом, и одной из главных задач поездки станет попытка убедить китайское руководство повлиять на Кремль в вопросе прекращения войны России против Украины

В последние дни российские власти и пропагандисты активно распространяют вымышленный тезис о якобы критическом состоянии украинской обороны. На самом деле такая риторика не имеет ничего общего с реальными событиями и, по оценке аналитиков, преследует вполне конкретные политические цели. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

По мнению украинского посла в Великобритании, экс-командующего ВСУ Валерия Залужного, для страны-агрессора ключевой целью является не столько контроль над оккупированными территориями, сколько сама Украина - её государственность, независимость и потенциал, который должен стать для РФ "воротами" в Европу.

Другие новости:

О персоне: Валерий Залужный

Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.

Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012).

23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

Посол Украины в Великобритании. Заступил на должность 11 июля 2024 года.

Скорлупа слетит сама: повар рассказал, как быстро почистить вареные яйца

16:09

Время менять план обороны: Зеленский провел важное совещание с Будановым и Шмыгалем

