Неспокойная ночь в России: дроны атаковали несколько объектов, начался пожар

Известно, что взрывы раздавались во многих районах России.

Коротко:

Ночью дроны атаковали НПЗ, котельную и предприятие в России

На территории НПЗ повреждена газовая труба

Неспокойно ночью было и на временно оккупированной Донетчине

В ночь на 30 ноября под атакой дронов был нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани, что в Краснодарском крае РФ. В то же время, в Ростовской области после атаки БпЛА остановила работу котельная и начался пожар на промышленном предприятии. Об этом сообщают Telegram-каналы.

Известно, что на территории Славянского НПЗ в результате атаки повреждена газовая труба.

Что интересно, губернатор Ростовской области Юрий Слюсар заявил, что взрывы ночью раздавались в Гуково, Новошахтинске, Чертковском и Мясниковском районах.

"В Гуково повреждения получила котельная, которая отапливает 128 многоэтажных домов, две больницы, 4 школы и 6 детсадов. Персонал котельной эвакуирован. Подача тепла приостановлена", - написал он.

Кроме того, неспокойно ночью было и на временно оккупированной Донетчине. Вероятно, под ударами были железнодорожные узлы.

Взрывы в России - видео:

Удары по российским НПЗ

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что когда Украина активно бьет по российским НПЗ, на рынке создается избыток нефти.

"Это создает крайне неприятную атмосферу для России. Так, например, мы уже видим и рост дефицита бюджета РФ, который нечем покрывать, и даже сокращение военного производства в России", - подчеркнул он.

Взрывы в России - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 29 ноября в городе Таганрог Ростовской области под ударом оказались мощности авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева", где проводится модернизация стратегических бомбардировщиков Ту-95 и самолетов ДРЛО А-50.

В ночь на 28 ноября дроны атаковали российский город Саратов. Местные жители сообщали, что слышали около десятка мощных взрывов в городе. Вспыхнули пожары.

В ночь на 26 ноября в российском городе Чебоксары Чувашской Республики прогремела серия взрывов, после чего вспыхнул пожар. Город накрыл дым. В сети пишут, что беспилотники, вероятно, атаковали завод электроники ВНИИР-Прогресс.

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях как политтехнолог, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

