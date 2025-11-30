Неспокойная ночь в России: дроны атаковали несколько объектов, начался пожар

Коротко:
- Ночью дроны атаковали НПЗ, котельную и предприятие в России
- На территории НПЗ повреждена газовая труба
- Неспокойно ночью было и на временно оккупированной Донетчине
В ночь на 30 ноября под атакой дронов был нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани, что в Краснодарском крае РФ. В то же время, в Ростовской области после атаки БпЛА остановила работу котельная и начался пожар на промышленном предприятии. Об этом сообщают Telegram-каналы.
Известно, что на территории Славянского НПЗ в результате атаки повреждена газовая труба.
Что интересно, губернатор Ростовской области Юрий Слюсар заявил, что взрывы ночью раздавались в Гуково, Новошахтинске, Чертковском и Мясниковском районах.
"В Гуково повреждения получила котельная, которая отапливает 128 многоэтажных домов, две больницы, 4 школы и 6 детсадов. Персонал котельной эвакуирован. Подача тепла приостановлена", - написал он.
Кроме того, неспокойно ночью было и на временно оккупированной Донетчине. Вероятно, под ударами были железнодорожные узлы.
Взрывы в России - видео:
Удары по российским НПЗ
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что когда Украина активно бьет по российским НПЗ, на рынке создается избыток нефти.
"Это создает крайне неприятную атмосферу для России. Так, например, мы уже видим и рост дефицита бюджета РФ, который нечем покрывать, и даже сокращение военного производства в России", - подчеркнул он.
Взрывы в России - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 29 ноября в городе Таганрог Ростовской области под ударом оказались мощности авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева", где проводится модернизация стратегических бомбардировщиков Ту-95 и самолетов ДРЛО А-50.
В ночь на 28 ноября дроны атаковали российский город Саратов. Местные жители сообщали, что слышали около десятка мощных взрывов в городе. Вспыхнули пожары.
В ночь на 26 ноября в российском городе Чебоксары Чувашской Республики прогремела серия взрывов, после чего вспыхнул пожар. Город накрыл дым. В сети пишут, что беспилотники, вероятно, атаковали завод электроники ВНИИР-Прогресс.
Читайте также:
- ВСУ поразили Саратовский НПЗ и терминал в Крыму: Генштаб подтвердил удары
- Мощные удары ВСУ: взорван НПЗ, уничтожены РЛС, военный эшелон и скопление россиян
- Мастерское попадание в цель: ВСУ атаковали один из крупнейших НПЗ России, детали
О персоне: Тарас Загородний
Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях как политтехнолог, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред