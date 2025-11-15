Мощные удары ВСУ: взорван НПЗ, уничтожена РЛС, военный эшелон и скопления россиян

Удары ВСУ позволят снизить возможности врага по нанесению ракетно-бомбовых ударов.

https://glavred.info/ukraine/moshchnye-udary-vsu-vzorvan-npz-unichtozhena-rls-voennyy-eshelon-i-skopleniya-rossiyan-10715759.html Ссылка скопирована

Нанесены удары по объектам РФ / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

Главное:

Поражен Рязанский нефтеперерабатывающий завод

Атакована радиолокационная станция "Небо-У" в Крыму

Силы обороны Украины поразили сразу несколько важных целей страны-агрессора РФ.

Как сообщает Генштаб ВСУ, это позволит снизить возможности врага по нанесению ракетно-бомбовых ударов.

видео дня

Уточняется, что подразделения Сил обороны Украины поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области РФ.

Продукция этого НПЗ:

бензины А-92/95/98/100;

дизель;

реактивное топливо;

сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки.

Предприятие производит в среднем 840 тысяч тонн в год авиационного керосина ТС-1, используемого и воздушно-космическими силами российских оккупантов.

Зафиксированы многочисленные взрывы и значительный пожар на территории объекта.

/ Главред

"Также поражена радиолокационная станция "Небо-У" на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, военный эшелон в районе Токмака ТОТ Запорожской области и скопление личного состава противника вблизи Волчанска на временно оккупированной территории Харьковщины. Результаты поражений уточняются", - отмечается в сообщении.

/ t.me/GeneralStaffZSU

Атаки на объекты РФ: что говорят эксперты

Удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам на территории России привели к сбоям в поставках топлива и спровоцировали рост внутренних цен на бензин. Об этом говорится в отчёте Института изучения войны. Эксперты считают, что возникшая нехватка топлива увеличит затраты как для бизнеса, так и для обычных граждан, что со временем может усилить инфляционные процессы в российской экономике.

Удары по целям РФ - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что подразделения Сил обороны Украины поразили пункт базирования кораблей Новороссийск в Краснодарском крае в ночь на 14 ноября России. В ходе атаки применялось украинское вооружение, в частности, ракеты "Нептун" и ударные БпЛА разных типов.

Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.

Как сообщал Главред, ранее в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.

Другие новости:

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред