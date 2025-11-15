Мощные удары ВСУ: взорван НПЗ, уничтожена РЛС, военный эшелон и скопления россиян

Главное:
- Поражен Рязанский нефтеперерабатывающий завод
- Атакована радиолокационная станция "Небо-У" в Крыму
Силы обороны Украины поразили сразу несколько важных целей страны-агрессора РФ.
Как сообщает Генштаб ВСУ, это позволит снизить возможности врага по нанесению ракетно-бомбовых ударов.
Уточняется, что подразделения Сил обороны Украины поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области РФ.
Продукция этого НПЗ:
- бензины А-92/95/98/100;
- дизель;
- реактивное топливо;
- сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки.
Предприятие производит в среднем 840 тысяч тонн в год авиационного керосина ТС-1, используемого и воздушно-космическими силами российских оккупантов.
Зафиксированы многочисленные взрывы и значительный пожар на территории объекта.
"Также поражена радиолокационная станция "Небо-У" на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, военный эшелон в районе Токмака ТОТ Запорожской области и скопление личного состава противника вблизи Волчанска на временно оккупированной территории Харьковщины. Результаты поражений уточняются", - отмечается в сообщении.
Атаки на объекты РФ: что говорят эксперты
Удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам на территории России привели к сбоям в поставках топлива и спровоцировали рост внутренних цен на бензин. Об этом говорится в отчёте Института изучения войны. Эксперты считают, что возникшая нехватка топлива увеличит затраты как для бизнеса, так и для обычных граждан, что со временем может усилить инфляционные процессы в российской экономике.
Ранее сообщалось о том, что подразделения Сил обороны Украины поразили пункт базирования кораблей Новороссийск в Краснодарском крае в ночь на 14 ноября России. В ходе атаки применялось украинское вооружение, в частности, ракеты "Нептун" и ударные БпЛА разных типов.
Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.
Как сообщал Главред, ранее в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.
