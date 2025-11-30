Укр
Тысячи дронов и бомб против украинцев: Зеленский ответил на удар по Вышгороду

Мария Николишин
30 ноября 2025, 10:27
348
Зеленский отметил, что такие удары по Украине происходят каждый день.
Удар РФ по Вышгороду / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Офис президента

Главное из заявления Зеленского:

  • Россия атаковала дронами город Вышгород
  • 19 человек ранены, еще один человек погиб
  • Россияне также били и по Одесской, Сумской и Херсонской областях

В ночь на 30 ноября страна-агрессор Россия атаковала дронами город Вышгород Киевской области. Сейчас там продолжается ликвидация последствий атаки. Повреждено много жилых домов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, по состоянию на сейчас известно, что есть пострадавшие: 19 человек ранены, и среди них дети.

"Жизнь одного человека забрали этой атакой. Мои соболезнования родным и близким. Есть раненые на Днепровщине и Харьковщине. Били и по Одесской, Сумской и Херсонской областях. Всего за эту ночь было 122 ударных дрона и также баллистика - две ракеты", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что такие удары происходят каждый день. Так, только в течение этой недели россияне использовали почти 1400 ударных дронов, 1100 управляемых авиационных бомб и 66 ракет против украинцев.

"Именно поэтому каждый день должны усиливать устойчивость Украины. Ракеты и системы ПВО - нужны, и так же нужно активно работать с партнерами ради мира. Нужны реальные, надежные решения, которые помогут завершить войну. Спасибо всем, кто помогает", - подытожил президент.

Зеленский о российских ударах - видео:

Удары РФ по энергетике

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар заявил, что Россия, к сожалению, сможет продолжать удары по энергетике Украины.

По его словам, часть средств атаки наши Силы обороны будут уничтожать, но полностью надежно защитить все, что осталось, вряд ли удастся.

"Самая большая угроза (которая и сейчас имеет место) - попытки России полностью изолировать атомные электростанции от энергосистемы. Это делается путем поражения подстанций, через которые передается произведенная атомными блоками электроэнергия", - считает эксперт.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Российские удары - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 30 ноября российские силы совершили атаку на Вышгород с помощью ударных дронов. Вследствие этого в городе вспыхнули пожары, один в многоэтажном жилом доме, другой на территории местного предприятия.

В ночь на 29 ноября страна-агрессор Россия также атаковала Украину дронами. В Голосеевском, Соломенском и Дарницком районах возникли пожары в результате падения обломков на нежилые помещения и открытые территории, в городе возникли перебои со светом.

Известно, что Россия массированно атаковала Украину, применив 36 ракет различных типов и 596 дронов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.

