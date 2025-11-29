В Киеве резко возросло количество раненых в результате массированного удара РФ: что известно

Предварительно, известно о 37 людях пострадавших в Киеве, среди них 10-летний мальчик.

29 ноября Киев оказался под массированным обстрелом

В результате атаки повреждены жилые дома

Количество раненых возросло до 37

В ночь на 29 ноября, россияне в очередной раз атаковали Киев ракетами и дронами. К сожалению, в результате вражеского обстрела есть пострадавшие и разрушения.

Также уже известно о двух погибших. Об этом сообщают мэр Киева Виталий Кличко и глава КГВА Тимур Ткаченко.

Предварительно, известно о 37 людях пострадавших в Киеве, среди них 10-летний мальчик. В стационарах сейчас находятся 15 пострадавших. Два человека погибли.

"Двух киевлян россия этой ночью убила. Каждая потеря болезненна, без сомнения. Но мир должен знать, что россия целится в целые семьи. Ночью вражеский дрон убил 42-летнего мужчину. Его сын с ожогами и другими травмами доставлен в больницу. Это и есть единственный ребенок, которого пока фиксируем среди пострадавших", - сообщает Ткаченко.

Адреса штабов помощи для пострадавших жителей

В Святошинском районе с самого утра функционирует штаб (ул. Чистяковская, 18);

Дарницком районе (Харьковское шоссе, 21);

В Соломенском районе штаб развернули при РГА по адресу просп. Воздушных сил, 41;

В Голосеевском сейчас работают два мобильных штаба (ул. Ореховатская, 11, ул. Заболотного, 20а).

Какие последствия атаки в столице

По сообщению ГСЧС, в Шевченковском районе поврежден 14-этажный жилой дом. Горели квартиры на уровне 4-5 этажей. Пожар удалось ликвидировать, один человек пострадал, ему оказали помощь на месте.

В Соломенском районе обломки упали на 25-этажный жилой дом, что привело к возгоранию наружного утеплителя и частичному разрушению фасада с 1 по 3 этаж. Повреждены припаркованные автомобили. Пожар ликвидирован. Медики оказали помощь двум людям на месте.

По другому адресу обломки упали на 17-этажный жилой дом - без дальнейшего возгорания.

В Святошинском районе ракета попала в 3-этажный дом - пожар ликвидирован, спасатели спасли ребенка, еще один человек в медучреждении, под завалами найдено тело погибшего. Также по другому адресу попадание в 2-этажный частный дом - пожар локализован.

Днепровский район - зафиксировано попадание в 10-этажный жилой дом повлекло разрушение 6-7 этажей. Пожар ликвидирован. С 7 этажа спасены 3 человека, среди них маломобильный человек. Продолжается разбор завалов.

Дарницкий район - в результате падения ракеты во дворе 9-этажки, произошел пожар на 5-7 этажах. 1 человек погиб, 6 человек пострадали, 1 из них госпитализирован. Пожары ликвидированы.

В Оболонском районе в результате вражеского обстрела произошло возгорание частного дома. Спасатели продолжают ликвидировать пожар.

В Голосеевском районе спасатели зафиксировали падение обломков вражеского БпЛА повлекшее возгорание гаражей. Пожар удалось локализовать.

Массированная атака РФ 29 ноября - последние новости

Как писал Главред, Россия атаковала Украину дронами с позднего вечера 28 ноября. По состоянию на 07:00 29 ноября воздушная тревога раздавалась по всей территории Украины из-за ракетно-дроновой атаки. Утром в столице прогремела вторая волна взрывов.

В Минэнерго сообщили, что в результате атаки на утро обесточены более 500 тысяч потребителей в г. Киеве, более 100 000 - в Киевской области и почти 8000 тысяч в Харьковской области.

В жилых домах правого берега Киева из-за атаки снижено давление воды в системах водоснабжения. Кроме этого, в результате вражеской атаки без света остался Фастов.

