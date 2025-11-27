Глава "Укрэнерго" назвал худший сценарий российских ударов по энергетике

Коротко:
- РФ стремится полностью обесточить энергосистему, довести до блэкаута
- Сейчас энергетики гораздо лучше готовы к такому развитию событий
Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко считает, что худшим сценарием работы энергосистемы в условиях обстрелов РФ является блэкаут, который энергетики уже проходили осенью 2022 года.
Но сейчас украинские энергетики уже более подготовлены к такому развитию событий. Об этом Виталий Зайченко заявил в эфире телемарафона, передает "Интерфакс-Украина".
"Худший сценарий мы уже проходили и знаем, что это такое. Цель агрессора - полностью обесточить энергосистему, довести ее до блэкаута. Это было в 2022 году, но тогда мы справились достаточно быстро, хотя, конечно, никто не готовился к тому, что нас будут так массированно атаковать. На текущий момент цель РФ такая же - оставить Украину без света, воды, но мы более готовы. Как "Укрэнерго", так и электростанции", - подчеркнул Зайченко.
Он уточнил, что речь идет об инженерной защите, противовоздушной обороне. Также был отработан порядок действий персонала, чтобы предотвратить потерю устойчивости энергосистемы превентивно - это приоритетная цель.
Также, по словам главы "Укрэнерго", в Украине отключений света стало меньше, поскольку темпы восстановления энергообъектов достаточно высокие. При этом у энергетиков есть необходимое резервное оборудование, которое предоставили партнеры.
Отмечается, что самая сложная ситуация сейчас сложилась с энергообеспечением в прифронтовых и приграничных с Россией областях - Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой.
Удары РФ по энергетике - мнение эксперта
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал Главреду о новой стратегии массового террора против Украины, пытаясь сделать крупные города, в частности Киев, непригодными для жизни.
"Удары по критической инфраструктуре и объектам энергетики преследуют не военные цели. Такими действиями Кремль хочет заставить украинцев капитулировать", - сказал эксперт.
Он подчеркнул, что это - стратегия массового террора. Жданов отметил, что Путин выбрал ее, потому что больше ничего не имеет. Даже угроза ядерной "дубиной", которую Путин снова вытащил, уже не производит впечатления.
Отключение света в Украине - последние новости
Как писал Главред, отключения света не повлияют на сумму в платежках за электроэнергию. Любые отключения неизбежно влияют на уровень потребления электроэнергии. А поскольку объемы потребления среди населения уменьшились, то соответственно меньшее потребление должно означать и меньшие счета.
Напомним, риски для украинской энергосистемы в зимний период 2025-2026 годов остаются значительными из-за продолжающихся российских ударов. Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.
Кроме того, более 30% сети крупнейшего мобильного оператора "Киевстар" остаются без электропитания из-за масштабных отключений. Об этом по состоянию на утро 20 ноября сообщил CEO компании Александр Комаров, призвав пользователей фиксированного интернета позаботиться о резервном питании для роутеров, чтобы как можно дольше оставаться на связи.
Читайте также:
- Отключение света: эксперт ответил, когда ожидать улучшения ситуации
- Ситуация сложная: в ряде областей ввели графики аварийного отключения света
- До 10 часов без электричества: новый график отключения света на 27 ноября
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред