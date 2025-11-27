Глава "Укрэнерго" назвал худший сценарий российских ударов по энергетике

Глава Укрэнерго ответил, готовы ли энергетики к худшему сценарию со светом.

https://glavred.info/ukraine/glava-ukrenergo-nazval-hudshiy-scenariy-rossiyskih-udarov-po-energetike-10719374.html Ссылка скопирована

РФ стремится полностью обесточить энергосистему, довести до блэкаута / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Укрэнерго

Коротко:

РФ стремится полностью обесточить энергосистему, довести до блэкаута

Сейчас энергетики гораздо лучше готовы к такому развитию событий

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко считает, что худшим сценарием работы энергосистемы в условиях обстрелов РФ является блэкаут, который энергетики уже проходили осенью 2022 года.

Но сейчас украинские энергетики уже более подготовлены к такому развитию событий. Об этом Виталий Зайченко заявил в эфире телемарафона, передает "Интерфакс-Украина".

видео дня

"Худший сценарий мы уже проходили и знаем, что это такое. Цель агрессора - полностью обесточить энергосистему, довести ее до блэкаута. Это было в 2022 году, но тогда мы справились достаточно быстро, хотя, конечно, никто не готовился к тому, что нас будут так массированно атаковать. На текущий момент цель РФ такая же - оставить Украину без света, воды, но мы более готовы. Как "Укрэнерго", так и электростанции", - подчеркнул Зайченко.

Он уточнил, что речь идет об инженерной защите, противовоздушной обороне. Также был отработан порядок действий персонала, чтобы предотвратить потерю устойчивости энергосистемы превентивно - это приоритетная цель.

Также, по словам главы "Укрэнерго", в Украине отключений света стало меньше, поскольку темпы восстановления энергообъектов достаточно высокие. При этом у энергетиков есть необходимое резервное оборудование, которое предоставили партнеры.

Отмечается, что самая сложная ситуация сейчас сложилась с энергообеспечением в прифронтовых и приграничных с Россией областях - Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой.

Удары РФ по энергетике - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал Главреду о новой стратегии массового террора против Украины, пытаясь сделать крупные города, в частности Киев, непригодными для жизни.

"Удары по критической инфраструктуре и объектам энергетики преследуют не военные цели. Такими действиями Кремль хочет заставить украинцев капитулировать", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что это - стратегия массового террора. Жданов отметил, что Путин выбрал ее, потому что больше ничего не имеет. Даже угроза ядерной "дубиной", которую Путин снова вытащил, уже не производит впечатления.

Отключение света в Украине - последние новости

Как писал Главред, отключения света не повлияют на сумму в платежках за электроэнергию. Любые отключения неизбежно влияют на уровень потребления электроэнергии. А поскольку объемы потребления среди населения уменьшились, то соответственно меньшее потребление должно означать и меньшие счета.

Напомним, риски для украинской энергосистемы в зимний период 2025-2026 годов остаются значительными из-за продолжающихся российских ударов. Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

Кроме того, более 30% сети крупнейшего мобильного оператора "Киевстар" остаются без электропитания из-за масштабных отключений. Об этом по состоянию на утро 20 ноября сообщил CEO компании Александр Комаров, призвав пользователей фиксированного интернета позаботиться о резервном питании для роутеров, чтобы как можно дольше оставаться на связи.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика / Главред

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред