Ситуация сложная: в ряде областей ввели графики аварийного отключения света

Энергетики вынуждены ввести ГАВ после вражеских ударов по энергообъектам.

В Украине ввели графики аварийного отключения света

Что известно:

Украинские объекты были под атакой РФ

В украинской энергосистеме сложная ситуация

В регионах ввели графики аварийного отключения света

В украинской энергосистеме сложная ситуация. В нескольких областях введены графики аварийных отключений света.

Известно, что они были введены в Полтавской области. Это подтвердило Полтаваоблэнерго.

"В 9:40 получили команду от НЭК "Укрэнерго" применить ГАВ в объеме 5 очередей", - говорится в сообщении.

Также ограничения в объеме 1-5 очередей были введены в Сумской области, пишет Сумыоблэнерго.

"Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых, обратите на это внимание!" - говорится в сообщении.

В Харьковской области также были введены ГАВ из-за последствий предыдущих ракетно-дронных атак на энергообъекты.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Если у вас сейчас есть электроэнергия - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - пишет Харьковоблэнерго.

Отключение света в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, отключения света не повлияют на сумму в платежках за электроэнергию. Любые отключения неизбежно влияют на уровень потребления электроэнергии. А поскольку объемы потребления среди населения уменьшились, то соответственно меньшее потребление должно означать и меньшие счета.

Кроме того, премьер Юлия Свириденко уверяла, что в ближайшие дни графики отключений электроэнергии в Украине могут сократиться. По ее словам, министерства и компании уже получили соответствующие задания.

Также ранее стало известно, что в столице фиксируют отключения электроэнергии продолжительностью 14-16 часов в сутки, и такая ситуация может сохраняться как минимум до марта.

