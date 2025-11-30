Укр
Китай должен склонить Россию к прекращению войны: на кону важный визит и решение

Даяна Швец
30 ноября 2025, 11:26
Есть надежда, что Китай, как постоянный член Совета Безопасности ООН, поможет добиться немедленного прекращения огня для начала мирных переговоров.
Китай будут просить повлиять на РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Ключевое:

  • Франция надеется на роль Китая в остановке войны РФ против Украины
  • КНР не пойдет на уступки за счет РФ ради сохранения торговли с США

Президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе отправляется с рабочим визитом в Китай. Одной из ключевых задач поездки станет попытка склонить китайское руководство к влиянию на Кремль относительно остановки боевых действий в Украине. Об этом сообщает La Tribune.

Франция ожидает, что Пекин, как постоянный член Совета Безопасности ООН, сможет использовать свой политический авторитет и способствовать продвижению идеи быстрого прекращения огня, что открыло бы путь к возможным мирным переговорам между Украиной и РФ.

В издании отмечают: "Мы рассчитываем на то, что Китай, постоянный член Совета Безопасности ООН, поможет России добиться немедленного прекращения огня, которое позволит начать мирные переговоры".

Впрочем, основным акцентом визита остается экономическая составляющая, ведь Макрон стремится улучшить торговые отношения между Парижем и Пекином.

Может ли Китай оставить сотрудничество с РФ из-за давления США - мнение эксперта

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний отметил, что масштабное торговое напряжение между США и Китаем продолжается, несмотря на частичное снижение таможенных тарифов. По его мнению, Китай не готов приносить свои интересы в жертву, делая уступки за счет России, поскольку для Пекина ключевым остается доступ к американскому рынку.

Он пояснил, что даже после определенных решений администрации Трампа, пошлины все еще держатся на уровне около 47%, что свидетельствует о продолжении экономического противостояния. Параллельно Китай сталкивается с серьезной проблемой, а именно, излишками производства.

Китай, Китай Россия, позиция Китая война в Украине
​ Позиция Китая относительно войны / Инфографика: Главред

США не планируют закупать китайскую продукцию в прежних объемах, поэтому Пекин пытается перенаправить эти объемы в Европу. Однако ЕС также переживает экономический спад и скорее всего будет вынужден поднимать собственные тарифы, что создаст еще большее давление на китайскую экономику.

Эксперт подытожил, что глобальные экономические процессы значительно масштабнее российско-украинской войны, и Китай не будет менять своих решений исключительно ради интересов РФ.

"Поэтому "за счет России" ничего решаться не будет - идут более глобальные процессы и глобальная игра. Россия - это просто один из аспектов. Еще раз повторюсь: Китай устраивает сохранение статуса-кво и всего того, что сейчас происходит", - резюмирует он в интервью Главреду.

Мирные переговоры РФ, США и Украины - что известно

Как сообщал Главред, 27 ноября бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что на этой неделе Украина и Соединенные Штаты Америки намерены дальше работать над разработкой плана, направленного на прекращение боевых действий. Основная задача встреч делегаций - закрепить и расширить результаты, полученные во время предыдущих переговоров в Женеве.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 ноября подтвердил, что Соединенные Штаты уже направили Российской Федерации "ключевые параметры" мирного урегулирования. Он подчеркнул, что эти договоренности были предварительно согласованы Киевом и Вашингтоном в Женеве. Песков также отметил, что "все тонкости" относительно "международного принятия решений об урегулировании украинского конфликта" будут уточняться в ходе дальнейшего диалога.

В то же время 29 ноября президент Владимир Зеленский одобрил список лиц, которые вошли в состав украинской делегации. Эта группа получила полномочия вести мирные переговоры с Соединенными Штатами, другими странами-партнерами и Россией. Главой делегации назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях как политтехнолог, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

