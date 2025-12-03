Укр
Трамп хочет "продать Украину": раскрыт план США по войне и возможные последствия

Юрий Берендий
3 декабря 2025, 03:32
Кулик отметил, что Украина сохраняет способность принимать самостоятельные решения относительно мирных планов США, но для этого нужно внутреннее единство.
Трамп хочет 'продать Украину': раскрыт план США по войне и возможные последствия
Раскрыт план США по войне и возможные последствия / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

О чем сказал Кулик:

  • Украина может не соглашаться на мирные инициативы Трампа
  • Трамп уже давно "похоронил" международное право
  • Все в мире решает сила

Конечная цель мирных инициатив президента США Дональда Трампа заключается в том, чтобы "продать Украину России". Однако, у США нет рычага, чтобы заставить Украину согласиться на невыгодные условия. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра исследований проблем гражданского общества, политический эксперт Виталий Кулик.

Кулик подчеркнул, что Украина все еще имеет возможность действовать самостоятельно и отказываться от предложений США, если посчитает это необходимым.

"Кстати, Зеленский это уже демонстрировал, и я полностью поддерживаю его позицию в Овальном кабинете, когда он выразил мнение многих украинцев. Так что процесс зависит и от нас", - указал политолог.

В то же время, по его словам, для таких шагов президенту нужна опора на общий консенсус внутри страны. Если речь идет о продолжении войны, лидер государства должен быть уверен, что имеет достаточный мандат, а когда даже принятие военного бюджета в Верховной Раде осложнено "шкурными интересами" и коррупционными проблемами в окружении, это существенно ослабляет позиции.

Поэтому, по мнению Кулика, сначала нужно навести порядок во внутренней политике и достичь единства по вопросам войны, что позволит Украине действовать как самостоятельный субъект.

"А насчет того, что американцы нас "продают", то, собственно говоря, Трамп своими действиями уже давно похоронил международное право. США уничтожили международную справедливость как категорию. Возвращение к постооновской трактовке международного права уже маловероятно. Сейчас все решает не международное право, а сила. Поэтому - да, нами торгуют. Это реальная политика. И сейчас разговоры о принципах и ценностях выглядят как обман со стороны тех, кто эти принципы сформулировал", - указал он.

Он подытожил, что нынешняя ситуация напоминает эпоху XIX века, когда великие державы делили мир, и это надо осознавать, не ведясь на риторику о принципах и ценностях. Именно поэтому, по его словам, Украина должна иметь возможность отвечать, в том числе и с помощью спецопераций.

Чем обернется для Украины отказ от плана США - мнение эксперта

Как писал Главред, администрация Дональда Трампа, по оценке военного эксперта и ветерана Евгения Дикого, может прибегнуть к резким шагам, если Украина откажется принять 28 пунктов предложенного США мирного плана. В частности, речь идет о возможном прекращении продажи вооружения Украине за европейские средства и о готовности Вашингтона пересмотреть санкции против России.

Дикий считает, что такие действия фактически дают Кремлю шанс избежать поражения, ведь Украину будут пытаться принудить к частичной капитуляции. Это позволило бы России восстановить свой военный потенциал, выйти из кризиса и через некоторое время снова начать агрессию. Он отмечает, что сейчас Украина имеет лучшие возможности удержать оборону, поэтому сопротивление остается абсолютно необходимым независимо от обстоятельств.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, в Кремле перед переговорами Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом озвучили условия, при которых Москва якобы готова завершить войну против Украины. Соответствующие заявления сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ходе переговоров между украинской и американской сторонами относительно возможного механизма завершения войны. По его словам, сейчас согласовано около 20 пунктов, наработанных в Женеве и доработанных во время встреч во Флориде, но часть вопросов еще требует дополнительной работы.

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что для прекращения российской агрессии Украине, вероятно, придется учитывать сложные компромиссные решения. В то же время он подчеркнул, что окончательное решение должен принимать украинский народ.

Другие новости:

О персоне: Виталий Кулик

Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального Института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сей день - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мирное урегулирование Виталий Кулик мирные переговоры Мирный план Трампа
