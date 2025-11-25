'Опасный сценарий': чем обернется для Украины отказ от мирного плана США

В случае отказа от мирного плана Трампа ситуация для Украины в войне с Россией может опасно обостриться из-за попыток президента США спасти РФ.

Чем обернется для Украины отказ от плана США / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

О чем сказал Дикий:

Трамп может остановить продажу оружия для Украины

Без американских санкций - Россия получит дополнительные возможности вести войну

Президент США пытается спасти Россию

В случае отказа Украины принять 28 пунктов американского мирного плана завершения войны с РФ администрация Трампа может прекратить продажу Украине вооружения за европейские средства и пойти на отмену санкций против России. Об этом в интервью Главреду рассказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир взвода батальона "Айдар" и военный эксперт Евгений Дикий.

Он отметил, что снятие американских санкций является для Украины значительно опаснее, ведь без финансирования и оружия из США мы способны обходиться - их роль в войне быстро уменьшается. Зато европейские санкции без поддержки Вашингтона потеряют эффективность, а Россия получит дополнительные возможности для продолжения войны.

"И все-таки война ведется не пачками денег, а людьми и "железом". И с тем, и с другим у россиян уже проблемы, у них далеко не все "в шоколаде". Конечно, это не значит, что таких проблем нет у нас. Между прочим, то, что Россия сейчас выдвигает эти условия капитуляции, тоже является определенным сигналом. Ведь если бы россияне считали, что способны дойти до Днепра (реки), оккупировать все левобережье, а также повторить поход на Киев, они даже на такие условия сейчас бы не соглашались", - указал он.

По мнению Дикого, таким образом Трамп фактически предоставляет Москве шанс избежать поражения, вынуждая Украину к промежуточной капитуляции, что позволило бы РФ восстановить силы, преодолеть кризис и через некоторое время снова начать агрессию. Он подчеркнул, что сейчас Украина имеет наибольшие шансы выстоять, поэтому сопротивление является критически важным при любых условиях.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Что может заставить Путина уступить - мнение эксперта

Как писал Главред, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в комментарии 24 каналу отмечает, что заявления европейских стран о намерении ослабить Россию должны сопровождаться конкретными шагами. Он считает, что ключевым рычагом воздействия на Кремль являются именно санкции, тогда как товарооборот между США и Россией сейчас минимальный - всего 3-4 миллиарда долларов в год.

По его словам, именно жесткое санкционное давление способно заставить Москву пойти на уступки.

"Я не вижу перспективы решения этой войны военным путем... а вот санкционное давление - это очень мощно. Российская экономика находится в шаге от пропасти. Но этот шаг измеряется не днями, а месяцами", - подытожил Клочок.

Мирный план США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что за последнюю неделю США сделали значительный шаг вперед в направлении мирного соглашения. По ее словам, осталось согласовать лишь "несколько чувствительных, но вполне решаемых деталей".

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с Дональдом Трампом в День благодарения 27 ноября, чтобы окончательно согласовать условия плана по завершению войны.

По данным неназванного высокопоставленного чиновника США, которого цитирует CBS News, Украина предварительно поддержала мирное предложение, сформированное на консультациях в Женеве при посредничестве команды Трампа. Основные пункты документа уже согласованы, и осталось урегулировать лишь ряд технических деталей.

О персоне: Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году - командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

