Европа поддержит мирный план США и не планирует разрабатывать собственный, - Стармер

Союзники Украины будут работать с мирным планом США, а не создавать альтернативный документ.

https://glavred.info/war/evropa-podderzhit-mirnyy-plan-ssha-i-ne-planiruet-razrabatyvat-sobstvennyy-starmer-10718759.html Ссылка скопирована

Европа поддержит мирный план США и не планирует разрабатывать собственный / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Белый дом

Коротко:

Европа будет работать над мирным планом США, собственного плана не будет

Часть пунктов плана неприемлема, но другие могут стать основой для справедливого мира

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Европа будет работать над мирным планом, который инициировали Соединенные Штаты Америки.

Собственный план разрабатывать не планируется, об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление премьера в Палате общин.

видео дня

Стармер рассказал, что на саммите "Большой двадцатки", который состоялся в ЮАР 20-21 ноября, была интенсивная дискуссия по мирному плану США с участием "ряда ключевых союзников" - Франции и Германии, а также основных союзников из "коалиции решительных".

Политик отметил, что первоначальный проект мирного плана США включал "неприемлемые" пункты. При этом некоторые другие элементы предложения могут иметь "решающее значение для справедливого и прочного мира".

"Мы договорились, что нужно работать с существующим текстом, хотя некоторые его части являются неприемлемыми, но другие являются существенными, а не с другим текстом", - сказал Стармер.

Что не так с мирным планом США - мнение эксперта

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир взвода батальона "Айдар" и военный эксперт Евгений Дикий считает, что 28 пунктов Трампа точно не являются планом мира. На самом деле представленный документ является набором требований о фактической капитуляции, которых от Украины добивается Россия - теперь уже вместе со своим влиятельным союзником Дональдом Трампом.

Эксперт подчеркнул, что Трамп, по сути, выступает на стороне Путина, а значит - против Украины. Это неприятная, но необходимая для осознания реальность.

"Ключевое в этой капитуляции - следующее. Кроме того, что Россия получает все, а мы не получаем ничего, она еще и избегает любой ответственности, любого наказания за агрессию против Украины, за все военные преступления и нанесенный ею ущерб. Согласно этим 28 пунктам, РФ полностью реабилитируется и амнистируется, возвращается в круг цивилизованных государств, с нее снимаются все санкции. А в качестве вознаграждения она еще и сохраняет за собой все украинские территории, которые смогла захватить, и даже больше", - отмечает Дикий.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирный план Трампа - последние новости

Как писал Главред, по результатам переговоров украинской и американской делегации в Женеве Украина пошла на уступку в мирном плане США - согласилась на ограничение численности армии до 800 тысяч военных.

Ранее, Украина дала предварительное согласие на мирное предложение, наработанное во время консультаций в Женеве при посредничестве администрации Дональда Трампа. Как сообщил высокопоставленный чиновник США в комментарии CBS News, стороны уже согласовали ключевые пункты документа, и осталось урегулировать только технические детали.

В то же время в Кремле заявляют, что не получали обновленного 19-пунктного плана урегулирования. Пресс-секретарь военного преступника Путина Дмитрий Песков отметил, что инициатива Трампа может стать базой для потенциальных переговоров по завершению войны.

Читайте также:

О персоне: Кир Стармер Сэр Кир Родни Стармер - британский юрист и политик, теневой министр по выходу из Евросоюза (2016-2020 гг.), лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. Позиция теневого кабинета Стармера заключается в сохранении твердой поддержки Украины в отражении российского вторжения. В феврале 2023 года Стармер приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Лидер лейбористов посетил Ирпень и Бучу, где в начале полномасштабного вторжения зверствовали российские оккупанты. "Это невероятно видеть доказательства зверств, которые я видел сегодня утром. Фотографии мирных жителей на окраинах Киева с завязанными глазами и связанными за спиной руками. В Гааге должна быть справедливость и надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он. Во время своего визита Стармер заявил, что позиция Британии по Украине "останется неизменной". Британский политик выразил солидарность со страной и подчеркнул необходимость добиваться справедливости и возмещения ущерба, нанесенного российскими преступниками. "Для этого должна быть справедливость. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред