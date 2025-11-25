Укр
Нужно только два пункта: эксперт рассказал, что заставит Кремль пойти на уступки

Руслан Иваненко
25 ноября 2025, 19:40
112
Украина и США проводят консультации, чтобы уточнить содержание предложенного американского мирного плана.
Эксперт призвал Европу перейти от заявлений к реальным экономическим действиям/ Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Ключевые тезисы:

  • Клочок считает санкции главным инструментом давления на РФ
  • План Каллас из двух пунктов он назвал более релевантным для Украины
  • Эксперт отметил дисбаланс в европейской торговой политике

Путин заявил, что американский 28-пунктный "мирный план" может стать основой для переговоров. Между тем Украина и США уже провели консультации относительно возможных изменений в документ. Активную роль в процессе продолжает играть Европа, которая, несмотря на публичные заявления о поддержке Украины, все еще сохраняет энергетическое сотрудничество с Россией.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, противоречивой выглядит позиция Франции: президент Эммануэль Макрон говорит о необходимости "выгодного для Европы мирного соглашения", в то же время страна продолжает отправлять в Россию ядерные отходы на обогащение.

видео дня

Позиция Европы и Франции

Клочок отметил, что сейчас Украина должна апеллировать не к европейскому плану из 24 пунктов, а к другой инициативе, о которой недавно заявила дипломатический представитель Еврокомиссии Кая Каллас.

"Она сказала, что у них есть план, который состоит из двух пунктов. Первый - ослабить Россию. Второй - поддерживать Украину. Прекрасный план, за которым стоит все, вместе с тем - ничего. Я бы сосредотачивался именно на санкционном давлении", - озвучил Клочок.

По его словам, Европа призвала США активизировать санкционное давление против России, но при этом продолжает покупать российские энергоресурсы. Дональд Трамп также обратил на это внимание, выразив недовольство тем, что ЕС до сих пор зависит от российского газа и нефти, несмотря на призывы Украины еще с 2022 года.

Клочок привел статистику, которая демонстрирует дисбаланс в европейской политике: "Общий объем торгового оборота в различных секторах с начала полномасштабного вторжения составил почти 350 миллиардов. Положительный баланс на счет России по сравнению с оказанной Европой помощью Украине имеет разницу 30 - 40 миллиардов в пользу россиян. Европейцы России заплатили больше, чем помогли нашему государству", - подчеркнул Клочок.

Санкции как ключевой инструмент давления

Аналитик подчеркивает, что риторика Европы о желании ослабить Россию должна подкрепляться реальными действиями. Ведь, по его мнению, именно санкции могут стать ключевым инструментом давления на Кремль, тогда как торговый оборот США с Россией остается минимальным - всего 3-4 миллиарда долларов в год.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Также он отметил, что нынешняя политика Вашингтона в отношении энергетического рынка Европы может быть выгодной для Украины: "Трамп воюет с Россией за энергетический рынок Европы. В этом Украина сейчас имеет союзника в лице американцев".

По мнению Клочко, именно санкционное давление может заставить Россию идти на уступки: "Я не вижу перспективы решения этой войны военным путем... а вот санкционное давление - это очень мощно. Российская экономика находится в шаге от пропасти. Но этот шаг измеряется не днями, а месяцами", - подытожил Клочок.

Экспертная оценка 28-пунктного плана Трампа

Ветеран российско-украинской войны и военный эксперт Евгений Дикий считает, что предложенный Дональдом Трампом 28-пунктный документ нельзя рассматривать как мирный план. По его словам, содержание документа в значительной степени соответствует требованиям, которые Россия выдвигает Украине, и фактически отражает модель капитуляции, на которой настаивает Кремль.

Эксперт подчеркивает, что позиция Трампа в этом вопросе де-факто совпадает с интересами Москвы, что ставит под сомнение нейтральность предложенных условий. По мнению Дикого, ключевая проблема заключается в том, что документ предусматривает для России полное избежание ответственности за развязанную агрессию, военные преступления и нанесенный ущерб.

Он обращает внимание, что в рамках этих пунктов Россия не только избавляется от санкций и получает возможность вернуться к международным форматам, но и сохраняет контроль над оккупированными территориями. Такая логика, по оценке эксперта, выглядит как фактическое вознаграждение стране-агрессору.

Мирный план США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина предварительно согласилась с мирным предложением, сформированным в ходе женевских консультаций при посредничестве администрации Дональда Трампа. Как сообщил высокопоставленный чиновник США в комментарии CBS News, стороны уже согласовали ключевые пункты документа, и осталось урегулировать лишь технические детали.

Кроме того, в согласованной в Женеве обновленной версии американского плана завершения войны России против Украины установлено ограничение численности Вооруженных сил Украины до 800 тысяч военнослужащих. Киев согласился на установление такого лимита. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников, которые пожелали остаться анонимными, пишет ТСН.

Напомним, как сообщил изданию Financial Times первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, в воскресенье утром атмосфера в Женеве была "очень напряженная". Американская сторона прибыла разочарованной из-за утечек информации в СМИ и публичных дискуссий о происхождении первого проекта предложения.

О персоне: Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2020 до 2022 года сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Башня", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

война в Украине новости Украины мирные переговоры Мирный план Трампа
