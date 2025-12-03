"Должны быть готовы": Стубб сделал прогноз по мирному соглашению для Украины

Страна с одними из самых сильных оборонных сил в Европе может сыграть весомую роль в предоставлении гарантий безопасности Украине.

В Финляндии прокомментировали содержание мирного соглашения для Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Что сказал Стубб:

Мирное соглашение может быть несправедливым по отношению к Украине

Финляндия может сыграть одну из ключевых ролей в гарантиях безопасности

Мирное соглашение для Украины может быть компромиссным и несправедливым. Об этом в интервью MTV заявил президент Финляндии Александр Стубб. Он добавил, что был разочарован, когда увидел начальную версию мирного плана.

"Реальность такова, что мир может быть хорошим, плохим или каким-то компромиссом", - подчеркнул он.

Условия справедливого мира выполнены не будут

Финский чиновник сказал, что ожидать выполнения всех условий справедливого мира, которые ранее были на активном обсуждении, не стоит.

"Мы, финны, должны быть готовы к моменту, когда наступит мир... и все условия для справедливого мира, вероятно, не будут выполнены", - добавил он.

Стубб также отметил, что его страна может сыграть роль в гарантиях безопасности для Украины, ведь страна имеет одни из самых сильных оборонительных сил в Европе.

Почему мирный план США может стать "ударом" для Европы

Главред писал, что обозреватель Reuters Пьер Бриансон предупредил о том, что сейчас некоторые наиболее острые вопросы мирного плана все еще не решены. Среди них и проблема с контролем над территориями.

В случае сохранения контроля страны-агрессора России над временно оккупированными территориями, Европе придется дорого заплатить за "навязанный Украине мирный план".

Мирное соглашение для Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что Украина не согласится ни на какие условия, которые предусматривают признание российской оккупации, вето на ее внешнеполитический курс или ограничение Вооруженных сил.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа настроена "очень оптимистично" относительно возможности заключения мирного соглашения в Украине.

Накануне СМИ писали, что Москва четко дала понять: никаких компромиссов по территориям не будет. Европейские партнеры США предупреждают - план провальный и только укрепляет уверенность Кремля.

О персоне: Александр Стубб Кай-Йоран Александр Стубб - финский и европейский государственный деятель, дипломат. Президент Финляндии с 1 марта 2024 года, бывший Премьер-министр Финляндии. В 2008 - 2011 годах был министром иностранных дел Финляндии, пишет Википедия.

