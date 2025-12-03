РФ атаковала Кривой Рог: среди раненых - ребенок, есть значительные разрушения

Что известно:
- РФ атаковала Кривой Рог баллистикой
- Прилет зафиксирован в административное здание, повреждено много многоэтажек
- Пострадали по меньшей мере три человека
Вечером 3 декабря в Кривом Роге прогремел взрыв на фоне объявленной угрозы баллистического удара. Враг атаковал ракетой административное здание. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
По его словам, в городе был зафиксирован по меньшей мере один мощный взрыв.
"Кривой Рог. Взрыв. Возможны повторные выходы. Берегите себя", - подчеркнул Вилкул.
За несколько минут до взрывов Воздушные силы ВСУ предупредили горожан о приближении скоростной воздушной цели. По предварительным данным, по Кривому Рогу ударили баллистической ракетой "Искандер-М".
"Попадание баллистикой, предварительно Искандер-М, в административное здание. Много поврежденных многоэтажек. Штаб разворачиваем в школе напротив здания попадания", - уточнил Вилкул.
Председатель Совета обороны Кривого Рога добавил, что в городе ранена одна женщина, ее состояние - не тяжелое. Пожар, вызванный ударом, оперативно ликвидирован.
Исполняющий обязанности председателя Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко подтвердил ракерный удар по Кривому Рогу. По его словам, загорелись гаражи, а также изуродовано админздание.
Около 19:07 Гайваненко уточнил, что в Кривом Роге количество раненых возросло до трех, среди них - 3-летняя девочка.
"Ребенок будет лечиться амбулаторно. Как и 28-летняя женщина. 87-летняя раненая госпитализирована в состоянии средней тяжести", - отметил он.
Обновлено 19:30: Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что ранения получили 3-летняя девочка, 28-летняя и 87-летняя женщины. Пожилая женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести. Девочке и молодой женщине оказана помощь на месте, они будут лечиться амбулаторно.
"Повреждены, предварительно, более 10 многоэтажек, около 20 домов частного сектора, школа, газопровод, магазины, гаражи и автомобили. Сейчас информация уточняется, проводятся обходы. На месте работают все оперативные и коммунальные службы, задействовано 20 единиц техники", - рассказал он.
РФ изменила тактику атак по Украине
По данным мониторинговых каналов, российские войска изменили подход к проведению атак на Украину. Теперь боевые вылеты стратегических бомбардировщиков Ту-95МС осуществляются даже с аэродромов Дальнего Востока.
По данным наблюдений, 30 октября, 19 и 29 ноября россияне пускали крылатые ракеты сразу после вылета с аэродромов "Украинка" и "Белая". Мониторы отмечают, что время подлета ракет не уменьшилось, а, наоборот, увеличилось до 6-8 часов. Однако из-за технических особенностей есть задержка фиксации бортов.
Российские атаки по Украине - последние новости
Напомним, в ночь на 2 декабря россияне атаковали юг Одесской области "Шахедами", ударив по гражданской и энергетической инфраструктуре. Есть повреждения энергообъекта, админздания и частных домов, возникли пожары и перебои со светом.
Также 1 декабря в Днепре прогремели мощные взрывы. Как выяснилось, российские войска осуществили баллистический удар по городу.
Как сообщал Главред, от удара по Днепру пострадали 40 человек, среди них 11 находятся в тяжелом состоянии и получают интенсивную медицинскую помощь. Еще 27 человек получили ранения различной степени тяжести.
