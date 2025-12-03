РФ атаковала Кривой Рог: среди раненых - ребенок, есть значительные разрушения

В городе есть разрушения и пострадавшие.

РФ атаковала Кривой Рог / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ГСЧС Днепропетровщины

Что известно:

РФ атаковала Кривой Рог баллистикой

Прилет зафиксирован в административное здание, повреждено много многоэтажек

Пострадали по меньшей мере три человека

Вечером 3 декабря в Кривом Роге прогремел взрыв на фоне объявленной угрозы баллистического удара. Враг атаковал ракетой административное здание. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, в городе был зафиксирован по меньшей мере один мощный взрыв.

"Кривой Рог. Взрыв. Возможны повторные выходы. Берегите себя", - подчеркнул Вилкул.

За несколько минут до взрывов Воздушные силы ВСУ предупредили горожан о приближении скоростной воздушной цели. По предварительным данным, по Кривому Рогу ударили баллистической ракетой "Искандер-М".

"Попадание баллистикой, предварительно Искандер-М, в административное здание. Много поврежденных многоэтажек. Штаб разворачиваем в школе напротив здания попадания", - уточнил Вилкул.

Председатель Совета обороны Кривого Рога добавил, что в городе ранена одна женщина, ее состояние - не тяжелое. Пожар, вызванный ударом, оперативно ликвидирован.

Исполняющий обязанности председателя Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко подтвердил ракерный удар по Кривому Рогу. По его словам, загорелись гаражи, а также изуродовано админздание.

Около 19:07 Гайваненко уточнил, что в Кривом Роге количество раненых возросло до трех, среди них - 3-летняя девочка.

"Ребенок будет лечиться амбулаторно. Как и 28-летняя женщина. 87-летняя раненая госпитализирована в состоянии средней тяжести", - отметил он.

Обновлено 19:30: Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что ранения получили 3-летняя девочка, 28-летняя и 87-летняя женщины. Пожилая женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести. Девочке и молодой женщине оказана помощь на месте, они будут лечиться амбулаторно.

"Повреждены, предварительно, более 10 многоэтажек, около 20 домов частного сектора, школа, газопровод, магазины, гаражи и автомобили. Сейчас информация уточняется, проводятся обходы. На месте работают все оперативные и коммунальные службы, задействовано 20 единиц техники", - рассказал он.

Самолеты, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

РФ изменила тактику атак по Украине

По данным мониторинговых каналов, российские войска изменили подход к проведению атак на Украину. Теперь боевые вылеты стратегических бомбардировщиков Ту-95МС осуществляются даже с аэродромов Дальнего Востока.

По данным наблюдений, 30 октября, 19 и 29 ноября россияне пускали крылатые ракеты сразу после вылета с аэродромов "Украинка" и "Белая". Мониторы отмечают, что время подлета ракет не уменьшилось, а, наоборот, увеличилось до 6-8 часов. Однако из-за технических особенностей есть задержка фиксации бортов.

Российские атаки по Украине - последние новости

Напомним, в ночь на 2 декабря россияне атаковали юг Одесской области "Шахедами", ударив по гражданской и энергетической инфраструктуре. Есть повреждения энергообъекта, админздания и частных домов, возникли пожары и перебои со светом.

Также 1 декабря в Днепре прогремели мощные взрывы. Как выяснилось, российские войска осуществили баллистический удар по городу.

Как сообщал Главред, от удара по Днепру пострадали 40 человек, среди них 11 находятся в тяжелом состоянии и получают интенсивную медицинскую помощь. Еще 27 человек получили ранения различной степени тяжести.

О персоне: Александр Вилкул Александр Вилкул - украинский политик, руководитель партии "Блок Вилкула". Руководитель военной администрации Кривого Рога с 26 февраля 2022 года. Председатель Совета обороны Кривого Рога, пишет Википедия.

