Зафиксирован взлет МиГов и пуски Кинжалов: прозвучали первые взрывы, детали

Предварительно в воздухе было 4 российских истребителя.

Ракетная атака на Украину / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Россия запустила "Кинжалы" по Украине

Они были направлены на Староконстантинов

Взрывы прогремели в пределах Хмельницкой и Житомирской областей

Вечером 28 ноября страна-агрессор Россия подняла в воздух МиГ-31К. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о скоростных целях на Киевщине курсом на Житомирщину.

Известно, что предварительно в воздухе было 4 истребителя. Пусковой маневр осуществлен из района Тамбовской области.

Мониторы отмечали, что "Кинжалы" были направлены на Староконстантинов.

Движение скоростных целей / фото: скриншот

Позже мониторы заявили, что взрывы прогремели в пределах Хмельницкой и Житомирской областей. Было применено три гиперзвуковые ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал".

По состоянию на 19:19 в Украине начались отбои воздушной тревоги.

Ракета Кинжал / Инфографика: Главред

Стоит добавить, что руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко призвал украинцев принимать во внимание тревоги.

Мониторы также предупреждают, что в течение ночи возможен комбинированный массированный удар.

Угроза массированного обстрела

Мониторинговые каналы ранее сообщали, что в ближайшие дни может быть массированный ракетный обстрел. Россия уже завершает подготовку к атаке.

Известно, что россияне могут применить до 500 ударных дронов типа Шахед, баллистические ракеты и крылатые ракеты Калибр с трех морских ракетоносителей.

Удары по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 25 ноября и утром во вторник российская армия нанесла ракетно-дроновой удар по Украине. Враг атаковал ударными БПЛА Киев и Киевскую область, также Одесскую и Черниговскую области. Несколько имитационных БПЛА пересекли госграницу с Молдовой и Румынией.

Руководитель управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что россияне запускали БПЛА с разных направлений, формируя групповые атаки. Наибольшая нагрузка пришлась на Черниговскую и Сумскую области, через которые десятки дронов двигались в сторону Киевской области.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

